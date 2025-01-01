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Аферисты поневоле
Цитаты из фильма Аферисты поневоле
Цитаты из фильма Аферисты поневоле
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Цитаты
Peter Fox
Лос-Анджелес — это ужас. Как будто парк аттракционов построили на разломе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Nun
Что, бл#ть, ты здесь делаешь? Где Ирина?
Harry Fox
Она послала меня вместо себя.
Nun
Давай посмотрим на посылку.
Harry Fox
[передаёт монахине свёрток с кокаином, который она пробует на вкус]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Fox
Очарование этой маленькой авантюры быстро иссякает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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