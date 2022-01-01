|1
|Drugging Jackie
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:02
|2
|Monte Carlo
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:02
|3
|Irina vs. Harry
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:10
|4
|The Opium Den
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|4:25
|5
|The Last Stand Part I
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:50
|6
|The Last Stand Part II
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:33
|7
|Casino-Irina's Entrance-The Getaway
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:47
|8
|Montuno Chihuahua
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:33
|9
|Poker at the Chateau
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:59
|10
|Jackie's High
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:21
|11
|Leaving Los Angeles
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:03
|12
|The Mansion
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman
|1:46
|13
|Harry in the Kitchen
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:56
|14
|Irina's Betrayal
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman
|2:12
|15
|Gabriel's Infidelity
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman
|1:07
|16
|A Matter of Time
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:35
|17
|Peter and Harry's Theme
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:48
|18
|Sydney's Theme
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:01
|19
|Jackie at the Chateau
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:04
|20
|Gina's Theme
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|1:02
|21
|…and the Award Goes To
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:22
|22
|Irina's Break In
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:58
|23
|Hans is a Goner
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:30
|24
|Jackie Home Alone
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|0:38
|25
|Titles
|Charles Brooks Klarsfeld, Zachary Seman / Zachary Seman
|2:24