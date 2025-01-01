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Киноафиша Фильмы Нина навсегда Цитаты из фильма Нина навсегда

Цитаты из фильма Нина навсегда

Nina О боже, только не снова!
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Nina Это не сработает. У меня тиннитус. И эти огни, мигающие перед глазами. У меня осколок стекла в горле. И, пожалуй, это всё, что я могу почувствовать.
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Nina Мы никогда не расставались.
Rob Ты умерла. А я нет.
Nina Ты хотел?
Rob Нет.
Nina Ну тогда.
Rob Я сейчас с тобой расстаюсь.
Nina Ты не можешь.
Rob Что ты имеешь в виду? Почему нет?
Nina Потому что я мертва.
Rob Это тебя особо не изменило, да?
Nina В этом-то и смысл.
Rob Почему ты всегда такая, когда мы ссоримся?
Nina Я никакая не такая. Я мертва. Я буквально никакая.
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Nina Забвение было бы лучше. Лучше, чем лежать рядом с теплом твоего сердца, бьющегося в твоей маленькой живой груди.
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Nina Счастье не создаёшь. Оно расцветает на том, что не чистишь слишком усердно.
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Nina Ты правда не думаешь, что это любовь, Холли? Ну да, он заставил тебя почувствовать себя нужной. Каждая капля семени, что стекала по твоему животу, была как лучик солнца на его скорбном лбу. Но по сути ты — Флоренс Найтингейл, работающая в паре с Линдой Лавлейс.
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Nina Это то, чего она хотела. Вот что такое тьма, Холли. Плоть, зажатая между металлом. Металл, впивающийся в кость. Почти навевает ностальгию. О, я почти ощущаю вкус бензина.
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Nina Эти вещи останутся у него в голове именно потому, что меня нет. Ты — масляная картина, которая ещё не высохла. Все хорошие воспоминания, что ты выложишь, просто смешаются с тем, что будет дальше. У меня «дальше» нет.
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Rob Это никогда не сработает, правда?
Nina Если позволишь, это очень реалистичный взгляд на ситуацию. По-моему, всё уже... не сработало.
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