NinaЯ никакая не такая. Я мертва. Я буквально никакая.
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NinaЗабвение было бы лучше. Лучше, чем лежать рядом с теплом твоего сердца, бьющегося в твоей маленькой живой груди.
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NinaСчастье не создаёшь. Оно расцветает на том, что не чистишь слишком усердно.
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NinaТы правда не думаешь, что это любовь, Холли? Ну да, он заставил тебя почувствовать себя нужной. Каждая капля семени, что стекала по твоему животу, была как лучик солнца на его скорбном лбу. Но по сути ты — Флоренс Найтингейл, работающая в паре с Линдой Лавлейс.
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NinaЭто то, чего она хотела. Вот что такое тьма, Холли. Плоть, зажатая между металлом. Металл, впивающийся в кость. Почти навевает ностальгию. О, я почти ощущаю вкус бензина.
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NinaЭти вещи останутся у него в голове именно потому, что меня нет. Ты — масляная картина, которая ещё не высохла. Все хорошие воспоминания, что ты выложишь, просто смешаются с тем, что будет дальше. У меня «дальше» нет.