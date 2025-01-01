Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хуже, чем ложь Цитаты из фильма Хуже, чем ложь

Цитаты из фильма Хуже, чем ложь

Denning Теперь ты в кроличьей норе, как далеко ты готов зайти, чтобы получить по шее? Лучше зайти слишком далеко, чем не дойти до конца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Я не убивал Эмили.
Abrams Любой хороший адвокат скажет тебе: «Не важно».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams Наслаждайся ручкой.
Ben Ты правда собираешься оставить мне эту ручку?
Abrams Лучше уходи, пока я не передумал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily [Бену] Никогда не игнорируй мои звонки, или я расскажу ей, что случилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams Я не собираюсь смотреть, как это разваливается на части!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
assistant to Denning Наше воздействие, в лучшем случае, ограничено.
Denning О, да? Увы, ограниченного воздействия не бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бухгалтер Я умираю.
Эйбрэмс Я знаю. Почему ты вообще к мне пришёл работать?
Бухгалтер Я согласился работать у тебя, потому что думал, что мы с тобой хотим одного — правды.
Эйбрэмс В законе нет правды. Все врут. Хватит её искать. Ты её не найдёшь, так что...
[выходит из лифта]
Бухгалтер [теперь один] Не найдёшь и ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Артур Деннинг, глобальная корпорация. Мы идём на Деннинга лично, за мошенничество.
Abrams Вы собираетесь обвинить человека с состоянием в восемь с половиной миллиардов долларов в манипуляциях клиническими испытаниями?
Ben Да, сэр. И я борюсь, чтобы выиграть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denning Теперь, когда ты уже в кроличьей норе, как далеко ты готов зайти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams Самое сложное для защитника — понять, дешевый ты или нет. От этого всё зависит. А ты каждый раз был именно таким.
Ben Я немного не в своей тарелке.
Abrams [саркастично] Нет, не в своей. Слушай, худшее порок — это советы. Жизнь просто их тебе подкидывает. Сын... Слушай меня. Ты должен сбросить этот груз. Отвлечение, запомни. Что тебя гложет? Не говори. Просто заткнись. Понял? Нам придется приструнить этого убл#дка. Подрезать ему когти, отрубить голову и отрубить эту чёртову штуку. Повесим её на стену. Трофей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denning Ты возвращаешься в офис, они ничего не смогут сделать, пока я не держу их за руку.
Emily Почему ты никогда не учитываешь то, что я тебе говорю? Это твой самый большой недостаток, знаешь? Знаешь что, может, мне просто надо сказать тебе, что ты там не нужен.
Denning Да ну... Грэм отвезёт тебя домой в этом семестре.
Emily [закатывая глаза] Ладно.
Denning Давай, хватит вести себя как ребёнок. Повзрослей.
Emily П###й на х#
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams Ты разбудил медведя. Теперь ему не уснуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams Худший порок — это советы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Он что, выкупил улики обратно?
Abrams Да, и сделал это законно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шарлотта Кэхилл [очень спокойно] Я её толкнула. Она упала. Головой ударилась о стол и не поднялась. Я могла помочь, но не помогла, потому что думала: если её сердце остановится, то и моя боль уйдёт. Вроде так и случилось.
Шарлотта Кэхилл Всё нормально. Здесь только мы.
Бен Завтра у нас плотный день. Я допакую вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Denning Теперь, когда ты уже в кроличьей норе, единственный вопрос: как далеко ты готов зайти, чтобы выбраться? Как сказал один человек: «Лучше зайти слишком далеко, чем не дойти вовсе». Сталин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Журналист #1 Сегодня следователи ставят под сомнение достоверность этих клинических испытаний.
Женщина #1 Я в ярости. Не могу поверить, что врачи могли предать столько людей.
Мужчина #1 Я был в первой группе, тестировавшей препарат Выпраксиллин. И могу сказать без сомнений — это, наверное, худшее решение в моей жизни.
Мужчина #2 Эти люди сознательно распространяли недостоверную информацию и выбирали факты в свою пользу.
Женщина #2 Она посмотрела на меня и вдруг упала. У неё изо рта пошла кровь... Это было ужасно.
Журналист #2 Фактически, расследование FDA не выявило ни малейших доказательств подтасовки данных со стороны Pierson Pharmaceuticals.
Журналист #3 Это уже третья смерть, связанная с этим лекарством, и каждый день появляется всё больше сообщений.
Женщина #3 За это надо ответить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Ты хороший друг. Спасибо, спасибо.
Doug Fields Я — еб#ый туп#к, вот кто я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abrams [когда Бен приходит после того, как его побили] . Ты, эм... выглядел и получше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denning Теперь ты глубоко в кроличьей норе. Насколько далеко ты готов зайти, чтобы получить боль? Лучше зайти слишком далеко, чем не дойти до конца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше