[первые реплики]

Журналист #1 Сегодня следователи ставят под сомнение достоверность этих клинических испытаний.

Женщина #1 Я в ярости. Не могу поверить, что врачи могли предать столько людей.

Мужчина #1 Я был в первой группе, тестировавшей препарат Выпраксиллин. И могу сказать без сомнений — это, наверное, худшее решение в моей жизни.

Мужчина #2 Эти люди сознательно распространяли недостоверную информацию и выбирали факты в свою пользу.

Женщина #2 Она посмотрела на меня и вдруг упала. У неё изо рта пошла кровь... Это было ужасно.

Журналист #2 Фактически, расследование FDA не выявило ни малейших доказательств подтасовки данных со стороны Pierson Pharmaceuticals.

Журналист #3 Это уже третья смерть, связанная с этим лекарством, и каждый день появляется всё больше сообщений.