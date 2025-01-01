[первые реплики]
Журналист #1
Сегодня следователи ставят под сомнение достоверность этих клинических испытаний.
Женщина #1
Я в ярости. Не могу поверить, что врачи могли предать столько людей.
Мужчина #1
Я был в первой группе, тестировавшей препарат Выпраксиллин. И могу сказать без сомнений — это, наверное, худшее решение в моей жизни.
Мужчина #2
Эти люди сознательно распространяли недостоверную информацию и выбирали факты в свою пользу.
Женщина #2
Она посмотрела на меня и вдруг упала. У неё изо рта пошла кровь... Это было ужасно.
Журналист #2
Фактически, расследование FDA не выявило ни малейших доказательств подтасовки данных со стороны Pierson Pharmaceuticals.
Журналист #3
Это уже третья смерть, связанная с этим лекарством, и каждый день появляется всё больше сообщений.
Женщина #3
За это надо ответить.