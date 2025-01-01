Дневник капитана, звездная дата 2263.2. Сегодня у нас 966-й день в глубоком космосе, чуть меньше трёх лет из нашего пятилетнего задания. Чем больше времени мы проводим здесь, тем сложнее понять, где заканчивается один день и начинается следующий. Ощущать опору сложно, когда даже гравитация искусственная. Но мы делаем всё, чтобы хоть как-то почувствовать себя дома. Экипаж, как всегда, ведёт себя достойно несмотря на тяготы нашего длительного пребывания в космосе. И на личные жертвы, которые они принесли. Мы продолжаем искать новые формы жизни, чтобы установить прочные дипломатические связи. Длительное время в неизведанных землях сильно нагрузило механические системы корабля. Но, к счастью, наш инженерный отдел во главе с мистером Скоттом справляется на отлично. Помимо корабля, длительное совместное проживание явно повлияло на межличностные отношения. Где-то к лучшему, где-то — к худшему. Что касается меня, то дела начали казаться немного... эпизодичными. Чем дальше мы уходим, тем больше я задаюсь вопросом, чего же мы пытаемся достичь. Но если вселенная действительно бесконечна, не стремимся ли мы к чему-то, что всегда останется вне досягаемости? Enterprise назначена на остановку для пополнения запасов на Йорктаун — самой новой и продвинутой звёздной базе Федерации. Возможно, перерыв в рутине даст нам передышку от тайн неизвестного.