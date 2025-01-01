Captain James T. KirkЛучше умереть, спасая жизни... чем жить, забирая их. Вот в чём смысл моего рождения.
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Коммодор Парис[Кирку]Знаешь, это не редкость — даже капитану порой хочется уйти. В бескрайних просторах космоса нет относительного направления. Есть только ты, твой корабль и твоя команда. Заблудиться здесь проще, чем кажется.
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Капитан Джеймс Т. Кирк[говорит о своём отце]Он пошёл в Звёздный флот, потому что... Он в это верил... А я пошёл на спор.
Доктор «Боны» МаккойТы пошёл, чтобы проверить, сможешь ли быть на него похож. Ты всё это время пытался быть Джорджем Кирком, а теперь задаёшься вопросом, что значит быть Джимом.
Krall[Ухуре]Федерация расширяет границы уже веками. Но теперь всё иначе. Здесь начинается всё, лейтенант. Здесь граница даёт отпор.
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Captain James T. KirkДневник капитана, звездная дата 2263.2. Сегодня у нас 966-й день в глубоком космосе, чуть меньше трёх лет из нашего пятилетнего задания. Чем больше времени мы проводим здесь, тем сложнее понять, где заканчивается один день и начинается следующий. Ощущать опору сложно, когда даже гравитация искусственная. Но мы делаем всё, чтобы хоть как-то почувствовать себя дома. Экипаж, как всегда, ведёт себя достойно несмотря на тяготы нашего длительного пребывания в космосе. И на личные жертвы, которые они принесли. Мы продолжаем искать новые формы жизни, чтобы установить прочные дипломатические связи. Длительное время в неизведанных землях сильно нагрузило механические системы корабля. Но, к счастью, наш инженерный отдел во главе с мистером Скоттом справляется на отлично. Помимо корабля, длительное совместное проживание явно повлияло на межличностные отношения. Где-то к лучшему, где-то — к худшему. Что касается меня, то дела начали казаться немного... эпизодичными. Чем дальше мы уходим, тем больше я задаюсь вопросом, чего же мы пытаемся достичь. Но если вселенная действительно бесконечна, не стремимся ли мы к чему-то, что всегда останется вне досягаемости? Enterprise назначена на остановку для пополнения запасов на Йорктаун — самой новой и продвинутой звёздной базе Федерации. Возможно, перерыв в рутине даст нам передышку от тайн неизвестного.
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KrallТвой капитан... почему ты пожертвовал собой ради него?
Lieutenant UhuraОн сделал бы то же самое. И если он выберется с того корабля, он придёт за нами.
Krall[подходит вплотную]Я на это и рассчитываю, лейтенант Ухура.
Balthazar M. EdisonЯ сражался за человечество! Потерял миллионы в войнах с Ксинди и Ромулами! И ради чего? Чтобы Федерация посадила меня за капитанское кресло и заставила за столом с врагом хлеб делить!
Balthazar M. EdisonЖурнал капитана... Я не помню дату по звездному времени. Все сигналы бедствия остались без ответа. Из экипажа остались только трое. Я НЕ ПОЗВОЛЮ ЭТОМУ! Коренное население покинуло эту планету давно. Они оставили после себя сложное горное оборудование и дронов-рабочих. У них есть технология, которая продлевает жизнь. Я сделаю всё, что потребуется, ради себя и своего экипажа. Федерации до нас нет дела. Ты, вероятно, больше меня не увидишь. Но если увидишь... будь готов.
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Doctor 'Bones' McCoyЯ просто не понимаю, Спок. Что — зачем они на нас напали? Они же всё это ради какой-то фиговины, которую эти мелкие твари не хотели?
Commander SpockГлупо принижать то, чего просто не понимаешь, доктор. Можно с уверенностью предположить, что это важнее, чем какая-то фиговина.
Captain James T. KirkНе существует ничего неизвестного, есть только временно скрытое, временно непонятное.
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SuluМы — как повозка с лошадьми по сравнению с этими штуками. Мы едва держимся вместе, капитан.
Commander SpockКапитан, полёты пчёл зависят от индивидуальных решений. Стайные формации Кралла слишком сложны, чтобы не опираться на какую-то форму единой киберпатической координации. Я предполагаю, что если мы...
Captain James T. KirkОдин из первых героев Звёздного флота. Как, чёрт возьми, его корабль оказался здесь?
Montgomery 'Scotty' ScottЕсть много теорий, сэр. Сдался ромуланам. Захвачен гигантской зелёной космической рукой. Так далеко — это должно быть смещение через червоточину.
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Montgomery 'Scotty' Scott[о Бальтазаре Эдисоне]Ах, ну, его послужной список начался задолго до основания Федерации. Он был майором в Оперативном Командовании Военного Наступления Объединённой Земли. Много боёв вне планеты.
Commander SpockАтака на Йорктаун может быть только началом. Вооружённый этим биологическим оружием, он может уничтожить всю жизнь и использовать передовые технологии базы, чтобы атаковать несчётное множество планет Федерации.
Montgomery 'Scotty' ScottАга, эти старые транспортеры раньше использовали только для грузов, но несколько доработок сработали. Хотя я решил проводить вас по одному — на случай, если вы сойдётесь в сплайс.
KrallЭто Абронаф. Им пользовались Древние как оружием. Но когда они не смогли контролировать его смертоносную силу, они раздробили его на две части и выбросили их в космос, надеясь, что оно будет потеряно навсегда.
[закрывается дверь, отделяя Ухуру и Энсайна Сайла от Сулу]
KrallНо я благодарен. Я провёл жизни в поисках этого, лишь чтобы ты нашла его для меня. Поэзия судьбы. Мир, в котором я родился, очень отличается от твоего, лейтенант. Мы знали боль. Мы знали ужас. Борьба делала нас сильными. Не мир. Не единство. Это мифы, в которые Федерация хочет, чтобы вы верили.
Lieutenant UhuraСильные слова. Ты, возможно, в них веришь, но с тобой происходит что-то ещё. Что-то глубже.
[ещё одна дверь закрывается, отделяя их от Энсайна Сайла]
Krall[удаляет агент после смерти Сайла]Манас, пора.
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Montgomery 'Scotty' ScottТам наши друзья, девчонка. Ладно? Мы не можем просто оставить их позади. Нам действительно нужна твоя помощь. Просто будь храброй, вот и всё.
JaylahКогда мы были в том месте, Кралл приходил и забирал кого-то. Слышались крики. Я до сих пор их слышу. И этого человека мы больше не видели. Мы не знали, кто будет следующим. Мой отец планировал побег. Но нас заметил... тот, кого называют Манас. Мой отец сражался с ним, чтобы я могла уйти. Он был храбрым, и Манас убил его. То, чего ты хочешь — невозможно.
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Коммодор Парис[имеется в виду Эдисон]Десятилетиями Федерация учила, что он герой. Полагаю, время рассудит всех нас.