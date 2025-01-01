Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Стартрек: Бесконечность Цитаты из фильма Стартрек: Бесконечность

Цитаты из фильма Стартрек: Бесконечность

Доктор «Боунз» Маккой [имеется в виду космическая база «Йорктаун»] Какая же это чёртова махина! Не могли бы мы просто арендовать немного места на планете?
Коммандер Спок Проявлять географическое предпочтение среди вступивших в Федерацию миров может вызвать дипломатическую напряжённость.
Доктор «Боунз» Маккой Ой, ты не считаешь, что это выглядит напряжённо? Похоже на чёртов снежный шар в космосе, который вот-вот разобьётся!
Капитан Джеймс Т. Кирк [вздыхает] Вот это настрой, Боунз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор 'Бонз' Маккой [после удаления осколков из Спока] Да. Говорят, больнее, если неожиданно.
Коммандер Спок Если можно использовать выражение, знакомое вам, то я могу подтвердить, что ваша теория — полная хр###ня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Как мы выберемся из этой передряги, Спок? У нас нет корабля, нет экипажа. Шансов мало.
Commander Spock Мы сделаем то, что всегда делали, Джим. Мы найдём надежду в невозможном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор «Кости» Маккой [слышна песня «Sabotage»] Это классическая музыка?
Коммандер Спок Да, доктор, похоже на то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirk [слышится песня "Sabotage", направленная на уничтожение атакующего роя Кралла] Это хороший выбор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Капитан Джеймс Т. Кирк [эпилог] Космос — последняя граница.
Командер Спок Это путешествия звездолёта...
Монтгомери «Скотти» Скотт ...«Энтерпрайза». Его непрерывная миссия...
Доктор «Бонс» Маккой ...исследовать странные новые миры...
Сулу ...искать новую жизнь...
Чеков ...и новые цивилизации...
Лейтенант Ухура ...смело идти туда, куда никто ещё не ступал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Лейтенант Ухура носит амулет Вокая, который я подарил ей в знак своей симпатии и уважения.
Doctor 'Bones' McCoy Ты подарил своей девушке радиоактивные украшения?
Commander Spock Излучение безвредно, доктор. Но его уникальный сигнал позволяет легко определить источник.
Doctor 'Bones' McCoy Ты подарил своей девушке устройство слежения?
Commander Spock [осознавая] Это не было моей целью.
Doctor 'Bones' McCoy [Кирку] Рад, что он меня не уважает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock «У бедняков нет иного лекарства, кроме надежды.»
Doctor 'Bones' McCoy [К Кирку] На пороге смерти, и цитирует Шекспира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Джейла садится в капитанское кресло на «Франклине», прямо перед Кирком]
Montgomery 'Scotty' Scott [шёпотом Джейле] Ему нравится это кресло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Оставив меня позади, вы значительно увеличите свои шансы выжить, доктор.
Doctor 'Bones' McCoy Ну, вот это чертовски рыцарски с твоей стороны, но совершенно не обсуждается.
Commander Spock Очень важно, чтобы вы нашли всех выживших членов экипажа.
Doctor 'Bones' McCoy А я-то думал, что тебе не все равно.
[Три дрона корабля Кралла приближаются]
Commander Spock Конечно, мне не все равно, Леонард. Я всегда считал, что мое уважение к тебе очевидно. Наши разговоры за эти годы всегда были...
Doctor 'Bones' McCoy Все нормально, Спок. Ты можешь не говорить.
[Спока и Бонза окружают дроны]
Doctor 'Bones' McCoy Ну, по крайней мере, я не умру один.
[Спока телепортируют из-за спины Бонза]
Doctor 'Bones' McCoy Ну, это типично. Да ну вас, убл###ки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Мистер Сулу... Вы же... знаете... как управлять этим кораблём, да?
Sulu [смотрит на него] Вы шутите, сэр?
Captain James T. Kirk Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Все, поднимите бокалы за капитана Джеймса Т. Кирка.
Commander Spock Коммандер Спок, лейтенант Ухура, Монтгомери «Скотти» Скотт, Чеков, Сулу: капитан Кирк!
Captain James T. Kirk А, спасибо всем. За «Энтерпрайз».
Doctor 'Bones' McCoy Доктор «Бонс» Маккой, коммандер Спок, лейтенант Ухура, Монтгомери «Скотти» Скотт, Чеков, Сулу: За «Энтерпрайз».
Captain James T. Kirk И — за отсутствующих друзей.
Doctor 'Bones' McCoy Доктор «Бонс» Маккой, коммандер Спок, лейтенант Ухура, Монтгомери «Скотти» Скотт, Чеков, Сулу: Ага, ага.
Montgomery 'Scotty' Scott Ладно, давайте начинать вечеринку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Balthazar M. Edison [имеется в виду Абронаф] Ты не остановишь это. Ты умрёшь.
Captain James T. Kirk Лучше умереть, спасая жизни... чем жить, забирая их. Вот в чём смысл моего рождения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммодор Парис [Кирку] Знаешь, это не редкость — даже капитану порой хочется уйти. В бескрайних просторах космоса нет относительного направления. Есть только ты, твой корабль и твоя команда. Заблудиться здесь проще, чем кажется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Джеймс Т. Кирк [говорит о своём отце] Он пошёл в Звёздный флот, потому что... Он в это верил... А я пошёл на спор.
Доктор «Боны» Маккой Ты пошёл, чтобы проверить, сможешь ли быть на него похож. Ты всё это время пытался быть Джорджем Кирком, а теперь задаёшься вопросом, что значит быть Джимом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Увлекательно.
Doctor 'Bones' McCoy Зловеще. Мрачно. Опасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после телепортации в середине прыжка и приземления с глухим стуком на площадку телепортации]
Captain James T. Kirk [стонет] Давай больше так не делать.
Jaylah [стонет] Согласна, Джеймс Т.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krall [Ухуре] Федерация расширяет границы уже веками. Но теперь всё иначе. Здесь начинается всё, лейтенант. Здесь граница даёт отпор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Дневник капитана, звездная дата 2263.2. Сегодня у нас 966-й день в глубоком космосе, чуть меньше трёх лет из нашего пятилетнего задания. Чем больше времени мы проводим здесь, тем сложнее понять, где заканчивается один день и начинается следующий. Ощущать опору сложно, когда даже гравитация искусственная. Но мы делаем всё, чтобы хоть как-то почувствовать себя дома. Экипаж, как всегда, ведёт себя достойно несмотря на тяготы нашего длительного пребывания в космосе. И на личные жертвы, которые они принесли. Мы продолжаем искать новые формы жизни, чтобы установить прочные дипломатические связи. Длительное время в неизведанных землях сильно нагрузило механические системы корабля. Но, к счастью, наш инженерный отдел во главе с мистером Скоттом справляется на отлично. Помимо корабля, длительное совместное проживание явно повлияло на межличностные отношения. Где-то к лучшему, где-то — к худшему. Что касается меня, то дела начали казаться немного... эпизодичными. Чем дальше мы уходим, тем больше я задаюсь вопросом, чего же мы пытаемся достичь. Но если вселенная действительно бесконечна, не стремимся ли мы к чему-то, что всегда останется вне досягаемости? Enterprise назначена на остановку для пополнения запасов на Йорктаун — самой новой и продвинутой звёздной базе Федерации. Возможно, перерыв в рутине даст нам передышку от тайн неизвестного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krall Твой капитан... почему ты пожертвовал собой ради него?
Lieutenant Uhura Он сделал бы то же самое. И если он выберется с того корабля, он придёт за нами.
Krall [подходит вплотную] Я на это и рассчитываю, лейтенант Ухура.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Мы — отличная команда. Правда?
Commander Spock Я так считаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krall [Ухуре] Лейтенант, единство — это не ваша сила. Это ваша слабость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Джеймс Т. Кирк Мне на год больше.
Доктор 'Боунс' Маккой Да, обычно так и бывает.
Капитан Джеймс Т. Кирк [имеется в виду его отец] На год старше, чем он когда-либо смог стать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Что с тобой случилось там... Эдисон?
Balthazar M. Edison Должен признаться, Кирк, я соскучился по себе. Мы потеряли себя, но обрели цель! Средство вернуть галактику к борьбе, которая сделала человечество сильным.
Captain James T. Kirk Кажется, ты недооцениваешь человечество.
Balthazar M. Edison Я сражался за человечество! Потерял миллионы в войнах с Ксинди и Ромулами! И ради чего? Чтобы Федерация посадила меня за капитанское кресло и заставила за столом с врагом хлеб делить!
Captain James T. Kirk Мы меняемся. Мы должны. Иначе проведём оставшуюся жизнь, сражаясь в тех же битвах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того как Ухура отключила дрона, который собирался убить Спока]
Лейтенант Ухура Спок. Что ты здесь делаешь?
Коммандер Спок Очевидно, я здесь, чтобы спасти тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Balthazar M. Edison Журнал капитана... Я не помню дату по звездному времени. Все сигналы бедствия остались без ответа. Из экипажа остались только трое. Я НЕ ПОЗВОЛЮ ЭТОМУ! Коренное население покинуло эту планету давно. Они оставили после себя сложное горное оборудование и дронов-рабочих. У них есть технология, которая продлевает жизнь. Я сделаю всё, что потребуется, ради себя и своего экипажа. Федерации до нас нет дела. Ты, вероятно, больше меня не увидишь. Но если увидишь... будь готов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Я просто не понимаю, Спок. Что — зачем они на нас напали? Они же всё это ради какой-то фиговины, которую эти мелкие твари не хотели?
Commander Spock Глупо принижать то, чего просто не понимаешь, доктор. Можно с уверенностью предположить, что это важнее, чем какая-то фиговина.
Doctor 'Bones' McCoy Похоже, ты меня дважды обидел, Спок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Ты проиграл! Ты не сможешь вернуться туда. Сдавайся!
Balthazar M. Edison Что, как ты? Я читал журнал твоего корабля, капитан Джеймс Т. Кирк! По крайней мере, я знаю, кто я! Я солдат!
Captain James T. Kirk Ты выиграл войну, Эдисон! Ты дал нам мир!
Balthazar M. Edison Мир... это не то, в чём я родился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ухура уходит, а Бонс подходит к Споку]
Doctor 'Bones' McCoy Вы расстались? Что произошло?
Commander Spock Типично упрощённый вопрос, доктор.
Doctor 'Bones' McCoy Знаешь, Спок, если земная девушка говорит «это не ты, это я», то это точно ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chekov Тревога сближения, сэр! Неизвестный корабль направляется прямо на нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Кто здесь твоя новая подруга? Она точно умеет встречать гостей.
Montgomery 'Scotty' Scott Это Джейла.
Jaylah Я не знаю, что такое коврик для приветствия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Ты даже не пытался сократить наше время здесь.
Captain James T. Kirk Почему я должен сокращать? Бонс, теперь мы знаем, как пройти через туманность. Представляешь, что мы там найдём?
Doctor 'Bones' McCoy Инопланетные деспоты, жаждущие нас убить? Смертоносные космические вирусы и бактерии? Непостижимые космические аномалии, способные уничтожить нас мгновенно!
Captain James T. Kirk Будет офигенно интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Не существует ничего неизвестного, есть только временно скрытое, временно непонятное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sulu Мы — как повозка с лошадьми по сравнению с этими штуками. Мы едва держимся вместе, капитан.
Commander Spock Капитан, полёты пчёл зависят от индивидуальных решений. Стайные формации Кралла слишком сложны, чтобы не опираться на какую-то форму единой киберпатической координации. Я предполагаю, что если мы...
Captain James T. Kirk [перебивает] Спок! Перейди сразу к делу.
Lieutenant Uhura Он говорит, что если мы дезориентируем рой, мы можем их порвать!
Commander Spock Именно так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott [Джейле] Теперь ты часть чего-то большего, девчонка. Верно? Не сдавайся. Потому что мы точно никогда не откажемся от тебя. Вот что значит быть частью команды.
Jaylah Ты в это веришь, Джеймс Т.?
Captain James T. Kirk Я знаю одно — с тобой у нас больше шансов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Это USS "Франклин", сэр. Вы можете в это поверить? Первый земной корабль, способный на варп 4. Пропал в радиационном поясе Гагарина в начале 2160-х.
Captain James T. Kirk Я помню это из Академии. Капитан Бальтазар Эдисон.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага.
Captain James T. Kirk Один из первых героев Звёздного флота. Как, чёрт возьми, его корабль оказался здесь?
Montgomery 'Scotty' Scott Есть много теорий, сэр. Сдался ромуланам. Захвачен гигантской зелёной космической рукой. Так далеко — это должно быть смещение через червоточину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott [о Бальтазаре Эдисоне] Ах, ну, его послужной список начался задолго до основания Федерации. Он был майором в Оперативном Командовании Военного Наступления Объединённой Земли. Много боёв вне планеты.
Captain James T. Kirk [удивлённо] Он был солдатом.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага, сэр. И довольно хорошим. Его военная служба закончилась, когда MACO расформировали.
Captain James T. Kirk Почему? Что случилось?
Montgomery 'Scotty' Scott Федерация, сэр. Звёздный флот. Мы не военная организация. Его сделали капитаном и дали корабль «Франклин».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott [замечает много пустых стаканов] Ты что, сам все это выпил? Впечатляет.
Jaylah Кто-то сказал, что это снимет напряжение. Мое напряжение никуда не делось.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага, может, это поможет... капитан кое-что устроил. Это — приглашение в Академию Звездного Флота, если хочешь.
Captain James T. Kirk Правил много. Не слушай их все.
Jaylah Мне придется носить эту форму?
Captain James T. Kirk Боюсь, что да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Быстрее, доктор. Мы рискуем быть поглощёнными их траекторным распадом.
Doctor 'Bones' McCoy Чёртов зануда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Вице-адмиралы не летают, да?
Commodore Paris Нет. Не летают.
Captain James T. Kirk Без обид, мадам, но... где тут тогда веселье?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Скотти, сможешь перенести меня на один из этих кораблей-роев?
Montgomery 'Scotty' Scott Ты совсем с ума сошёл?
Captain James T. Kirk Да или нет?
Montgomery 'Scotty' Scott Нет. Да. Может быть.
Commander Spock Капитан, хоть я и непродолжительно, но знаком с внутренним устройством этих кораблей, и это даёт мне преимущество для этой вылазки.
Lieutenant Uhura Спок, ты ещё травмирован.
Captain James T. Kirk Она права, Спок.
Commander Spock Я понимаю и уважаю ваши сомнения. Возможно, вам было бы спокойнее, если бы меня сопровождал кто-то, кто знаком и с кораблём, и с моей травмой.
Captain James T. Kirk [саркастично] Ему это точно понравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Что Кралл хочет с этой штуковиной?
Kalara Спасти вас... от самих себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Капитан, насколько я могу судить, корабли действительно связаны киберпатической связью, которая координирует их действия. Сейчас подключаю.
Lieutenant Uhura [узнавая звуки] Так вот что это был за сигнал. Они не глушили нас, они разговаривали друг с другом.
Captain James T. Kirk Ну а как нам заставить их прекратить общаться?
Montgomery 'Scotty' Scott А как насчёт электромагнитного фокусирования? Можно использовать транспортеры, чтобы нарушить их сеть.
Commander Spock Фокус может быть слишком точным. Если мы внедрим какой-то помехоустойчивый сигнал в рой, это может нарушить их способность к координации.
Chekov Он должен быть на частоте, которую они не смогут предугадать.
Sulu Мы можем вызвать цепную реакцию, которая уничтожит весь рой.
Montgomery 'Scotty' Scott Сэр, закрытая сеть такого рода может быть очень уязвима к очень высоким частотам.
Captain James T. Kirk ДМВ. Радио. Мы можем... мы можем передать что-то с корабля, чтобы заглушить их связь. Что-то громкое и отвлекающее.
Montgomery 'Scotty' Scott Громкое и отвлекающее? У меня как раз есть кое-что.
Jaylah [Скотти переделывает её звуковую систему] Не ломай мою музыку!
Montgomery 'Scotty' Scott Ломать? Ты получаешь апгрейд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Uhura Я лейтенант Ньота Ухура с корабля «Энтерпрайз». И *вы* совершили акт войны против Федерации.
Krall Федерация! Федерация — это акт войны.
Lieutenant Uhura [смотрит на него злобно] *Вы* напали на нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krall Федерация научила вас, что конфликты не должны существовать. Но без борьбы вы бы не узнали, кто вы на самом деле... борьба сделала нас сильными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Капитан, мы готовы к передаче.
Lieutenant Uhura Но сигнал не пройдет далеко. Нужно приблизиться.
Captain James T. Kirk Насколько близко?
Lieutenant Uhura Очень.
Captain James T. Kirk Курс перехвата, мистер Сулу. Поставьте нас прямо в центр этого объекта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командир Спок [информирует Бонза о смерти Спока Прима] Я хочу жить так, как жил он. Вот почему я решил перенаправить свои усилия и продолжить его работу на Новом Вулкане.
Доктор «Бонз» Маккой [ошарашен] Ты уходишь из Звёздного Флота? Что по этому поводу сказал Джим?
Командир Спок Я не успел ему сказать.
Доктор «Бонз» Маккой Хорошо, могу тебе сказать — ему это не понравится. Чёрт возьми, я и сам не знаю, что он без тебя делать будет. Я, с другой стороны, я бы... я бы устроил вечеринку.
[видит, как Спок смеётся; обеспокоен]
Доктор «Бонз» Маккой Боже мой, ты уже бредишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jaylah Копательные машины обнаружили тоннель, ведущий в кратер. Вот как я выбралась.
Captain James T. Kirk А, значит, это будет наш путь внутрь. Десант перенесётся на другую сторону тоннеля, пойдёт к базе Кралла, проникнет в здание и вытащит команду.
Chekov Капитан, мы не можем зафиксировать никого внутри кратера, чтобы забрать их на борт.
Montgomery 'Scotty' Scott Я могу настроить импульсные маячки в качестве усилителей сигнала. Тогда сигнал выйдет из кратера.
Chekov Хорошо.
Captain James T. Kirk Сколько человек может одновременно транспортировать «Фрэнклин»?
Montgomery 'Scotty' Scott С небольшими доработками — максимум двадцать, но не уверен, сколько он продержится.
Captain James T. Kirk Бонз, мистер Чёков, Джейла, вы идёте со мной в десант. Мистер Скотти, переделывай транспортер и делай всё, чтобы запустить корабль.
Commander Spock Капитан, технические знания мистера Чёкова ценнее на «Фрэнклине» вместе с мистером Скотти. Логично, что я заменю его.
Captain James T. Kirk Почему это логично, мистер Спок? Ты только встал на ноги.
Commander Spock Лейтенант Ухура в том строении, Джим.
Doctor 'Bones' McCoy Я прослежу за ним.
Captain James T. Kirk Понял.
Jaylah Но у его солдат повсюду патрули. Мы не пройдём незамеченными.
Commander Spock Нам нужна отвлекающая манёвр.
Captain James T. Kirk [придумывает что-то] Кажется, у меня есть идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk [видя, как корабли роя Кралла взлетают] Он запускает.
Commander Spock Атака на Йорктаун может быть только началом. Вооружённый этим биологическим оружием, он может уничтожить всю жизнь и использовать передовые технологии базы, чтобы атаковать несчётное множество планет Федерации.
Captain James T. Kirk Тогда нам просто придётся заставить эту штуку летать.
Montgomery 'Scotty' Scott Мы не можем просто так её завести, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Джеймс Т. Кирк [на мостике покинутого «Фрэнклина»] Даже не знаю, что с экипажем случилось, да?
Монтгомери «Скотти» Скотт О, нет, сэр. Они бы уже сто лет как мертвы.
Капитан Джеймс Т. Кирк Это что...
[замечая старый мотоцикл]
Капитан Джеймс Т. Кирк Это PX70. Вау. У моего отца был такой, когда он был мальчишкой. Мама говорила, что он сажал её сзади и сводил с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott [Джейла слушает хип-хоп музыку] Это музыка? Откуда, чёрт возьми, это идёт?
Jaylah Вот. Я воткнула маленькую коробочку в источник питания, и маленький ротик заставил её петь.
Montgomery 'Scotty' Scott Очень умно. Музыка для меня уже слегка устарела, да и громкая она слишком, отвлекает, но, да, хорошо сыграно.
Jaylah Мне нравятся ритмы и крики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chekov Я перехватил слабый сигнал связи, сэр. Это частота Звёздного флота.
Captain James T. Kirk Можешь зафиксировать сигнал?
Chekov Ммм, да, но как нам до них добраться?
Montgomery 'Scotty' Scott У меня есть идея, сэр. Но мне понадобится ваше разрешение.
Captain James T. Kirk Почему тебе нужно моё разрешение?
Montgomery 'Scotty' Scott Потому что если я всё просеру, я не хочу, чтобы это было только моей виной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott [телепортация Бонса на Франклин] Рад видеть тебя целым, доктор.
Doctor 'Bones' McCoy О, правда? Я ощущаю, будто меня протащили через коровник.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага, эти старые транспортеры раньше использовали только для грузов, но несколько доработок сработали. Хотя я решил проводить вас по одному — на случай, если вы сойдётесь в сплайс.
Doctor 'Bones' McCoy Ох. Трудно представить худший вариант.
Captain James T. Kirk Рад, что ты вернулся. Всё в порядке?
Doctor 'Bones' McCoy Да, я в порядке. Он ранен.
Commander Spock Я функционирую нормально, капитан.
Doctor 'Bones' McCoy [не согласен] Да ты в жопу весь, вот что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Нам нужно подождать, пока не будем абсолютно уверены.
Captain James T. Kirk Нет, мы должны вернуть экипаж сейчас. У Чекова есть координаты, которые приведут нас к базе Кралла, так что идём.
Montgomery 'Scotty' Scott С уважением, сэр, откуда мы знаем, что Кралл был на базе, когда она звонила ему? Даже если он был, мы не знаем, что экипаж с ним.
Doctor 'Bones' McCoy Или что они вообще ещё живы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Спок, проснись, черт побери.
Commander Spock [открывая глаза] Я полностью в сознании, доктор. Просто размышляю о природе смертности.
Doctor 'Bones' McCoy Настроение философское, да? Большая потеря крови на это влияет.
Commander Spock Ты спросил меня, почему лейтенант Ухура и я расстались. Я обеспокоился, учитывая гибель Вулкана, что я обязан своему народу.
Doctor 'Bones' McCoy Думал, пора заняться созданием маленьких вулканцев, да? Понимаю, почему это её расстроило.
Commander Spock Я собирался обсудить это с ней дальше, но получил известие, которое меня неожиданно затронуло.
Doctor 'Bones' McCoy Какие известия?
Commander Spock Посол Спок умер.
Doctor 'Bones' McCoy [вздыхая] О. Спок, мне очень жаль. Я не могу представить, что ты чувствуешь.
Commander Spock [с печалью] Когда прожил столько жизней, сколько он, страх смерти — нелогичен.
Doctor 'Bones' McCoy Страх смерти — вот что нас держит в живых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chekov Я обнаруживаю очень малое количество вокая.
Commander Spock Совпадают ли координаты с теми, что вы получили от Калары, мистер Чеков?
Chekov Совпадают, сэр.
Commander Spock Его присутствие говорит о том, что лейтенант Ухура, а значит и весь экипаж, удерживаются на базе Крала.
Captain James T. Kirk Вы можете их забирать?
Chekov Нет, сэр. Геологические помехи блокируют сигнал транспортира.
Captain James T. Kirk Похоже, нам придётся идти и выручать их по-старинке.
Jaylah Ты не можешь идти туда. Каждый, кто туда попадал, погибал.
Captain James T. Kirk Ты... ты была там? Видела это?
Montgomery 'Scotty' Scott Ну почему ты сразу не сказала, девчонка?
Jaylah Потому что знаю — ты попросишь меня провести тебя туда. Если твои друзья там, они умрут, как и моя семья. Я не вернусь в это место смерти.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага, но если ты сбежала, покажешь нам путь туда и обратно.
Jaylah Нет! Это не та сделка, что мы заключали, Монтгомери Скотти. Если ты решишься, ты будешь один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Captain James T. Kirk Меня зовут капитан Джеймс Тайбериус Кирк, Объединённая Федерация Планет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Мы уже приехали?
Jaylah Хватит уже спрашивать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Ты хочешь, чтобы я что сделал?
Commander Spock Пойдём, доктор.
Doctor 'Bones' McCoy Стой, постой. Почему, ты, зелёнокровный неблагодарный? Это была твоя идея.
Captain James T. Kirk Это хорошая идея, Бонс.
Doctor 'Bones' McCoy Знаешь, в следующий раз, когда у тебя в попе окажется кусок трубы, зови сантехника.
Captain James T. Kirk Просто убедись, что найдёшь способ сломать эти штуки.
Montgomery 'Scotty' Scott Если что, я сразу телепортирую тебя обратно.
Commander Spock Энергия.
Captain James T. Kirk У тебя всё получится.
Doctor 'Bones' McCoy Чёрт возьми, Джим, я доктор, а не...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chekov Знаешь, этот скотч на самом деле изобрела маленькая старушка в России. Хм? Мало кто это знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор «Боунз» Маккой [в одном из кораблей роя Кралла] Ты понимаешь, что в последний раз, когда я управлял этой штуковиной, мы разбились. Так что не вините меня, если мы... ух!
[столкновение с другим кораблём роя]
Доктор «Боунз» Маккой ... врежемся во что-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock [видит рой кораблей Кралла] Не теряйте их, доктор.
Doctor 'Bones' McCoy Можешь без проблем поменяться со мной местами, Спок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Мистер Скотт, почему эта штука всё ещё включена?
Montgomery 'Scotty' Scott Мы работаем над этим, сэр, но, как вы понимаете, вокруг этой штуки, которая, знаете, поддерживает всех в живых, много протоколов безопасности.
Captain James T. Kirk Придумайте что-нибудь.
Montgomery 'Scotty' Scott Будьте осторожны, капитан. Гравитация начнёт шалить, чем ближе вы подойдёте к центру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Извини за опоздание. Кинсер протекает, у него какая-то очень кислотная зелёная слизь, а Скотти боится, что он чихнёт на варп-двигатель и всех нас убьёт. Что, чёрт возьми, ты пьёшь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Сулу, поднимай нас туда!
Sulu Держись за что-нибудь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Uhura Я думала, тебе нужно было закончить отчёт по заданию?
Commander Spock Нужно. Но я подумал, что будет приятнее пообщаться с тобой неформально.
Lieutenant Uhura [улыбается] Ты старый романтик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Может, нам стоит просканировать рабочие схемы — посмотреть, нет ли запасного выхода. Ласси, мне понадобятся твои глаза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Я слышал про посла Спока. Это то, что ты хотел упомянуть в тот раз в турболифте?
Commander Spock Более-менее. Надеюсь, твоя встреча с коммодором Парисом прошла удачно.
Captain James T. Kirk Более-менее.
Doctor 'Bones' McCoy [Кирку и Споку] Ты правда хочешь снова туда вернуться, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Krall Это Абронаф. Им пользовались Древние как оружием. Но когда они не смогли контролировать его смертоносную силу, они раздробили его на две части и выбросили их в космос, надеясь, что оно будет потеряно навсегда.
[закрывается дверь, отделяя Ухуру и Энсайна Сайла от Сулу]
Krall Но я благодарен. Я провёл жизни в поисках этого, лишь чтобы ты нашла его для меня. Поэзия судьбы. Мир, в котором я родился, очень отличается от твоего, лейтенант. Мы знали боль. Мы знали ужас. Борьба делала нас сильными. Не мир. Не единство. Это мифы, в которые Федерация хочет, чтобы вы верили.
Lieutenant Uhura Сильные слова. Ты, возможно, в них веришь, но с тобой происходит что-то ещё. Что-то глубже.
[ещё одна дверь закрывается, отделяя их от Энсайна Сайла]
Ensign Syl Ухура!
Lieutenant Uhura Стой. Что ты с ней делаешь? Ты уже получил то, что хотел! Отпусти её! Сайл!
Ensign Syl [Крал вставляет биооружие в комнату] Нет, пожалуйста!
Lieutenant Uhura Отпусти её!
Krall [удаляет агент после смерти Сайла] Манас, пора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Там наши друзья, девчонка. Ладно? Мы не можем просто оставить их позади. Нам действительно нужна твоя помощь. Просто будь храброй, вот и всё.
Jaylah Когда мы были в том месте, Кралл приходил и забирал кого-то. Слышались крики. Я до сих пор их слышу. И этого человека мы больше не видели. Мы не знали, кто будет следующим. Мой отец планировал побег. Но нас заметил... тот, кого называют Манас. Мой отец сражался с ним, чтобы я могла уйти. Он был храбрым, и Манас убил его. То, чего ты хочешь — невозможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммодор Парис [имеется в виду Эдисон] Десятилетиями Федерация учила, что он герой. Полагаю, время рассудит всех нас.
Капитан Джеймс Т. Кирк [сожалеет] Он просто заблудился.
Коммодор Парис Ты спас всю эту базу, Кирк. Миллионы жизней. Спасибо.
Капитан Джеймс Т. Кирк Это был не только я. Так никогда не бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Как далеко мы от координат того вызова?
Chekov Еще далеко, сэр. Капитан?
Captain James T. Kirk Да.
Chekov Когда вы начали подозревать её?
Captain James T. Kirk Не так рано, как следовало бы.
Chekov Откуда ты узнал?
Captain James T. Kirk Можно сказать, у меня нюх на опасность.
[спрыгивая с камня, он активирует ловушку, появляется коричневый туман]
Captain James T. Kirk Бегите!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Джеймс Т. Кирк Скотти, ты можешь завести эту штуку?
Монтгомери 'Скотти' Скотт Завести — да. Лететь, сэр — это уже совсем другое дело. Эти старые корабли построены для космоса. Им не суждено было взлетать из атмосферы.
Капитан Джеймс Т. Кирк Сделай, чтобы получилось.
Монтгомери 'Скотти' Скотт Они называются звездолётами не просто так, капитан.
Капитан Джеймс Т. Кирк Что, ты только сейчас мне это говоришь?
Монтгомери 'Скотти' Скотт Потому что не хотел тебя расстраивать, знаешь, если ты не вернёшься.
Капитан Джеймс Т. Кирк [саркастично] Как заботливо, мистер Скотт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain James T. Kirk Скотти, как у нас дела?
Montgomery 'Scotty' Scott Готова, как никогда, сэр.
Captain James T. Kirk Вот что я люблю слышать. Ладно. Бонс, как у нас с командой?
Doctor 'Bones' McCoy Мне бы сейчас работоспособный медотсек, но в остальном мы здесь в безопасности.
Chekov Мистер Сулу, нам нужно достичь предельной скорости, чтобы стабилизаторы обеспечили подъём. Вы уверены, что этот сброс достаточно высок?
Sulu [смотрит на него] Узнаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jaylah Я — Джейла. Ты — Монтгомери Скотт.
Montgomery 'Scotty' Scott Ага. Скоти.
Jaylah Ну же, Монтгомери Скоти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor 'Bones' McCoy Слушай, если я не удалю это, ты умрёшь. Понял? Если удалю и не смогу остановить кровотечение — ты умрёшь.
Commander Spock Я не вижу привлекательности ни в одном из вариантов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Spock Принужденный оптимизм в твоём голосе говорит о том, что ты пытаешься вызвать спокойствие, чтобы...
Doctor 'Bones' McCoy Хватит ерундой страдать.
Commander Spock Доктор, я не вижу, каким образом какая-либо ерунда может иметь отношение к нашей текущей ситуации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Montgomery 'Scotty' Scott Мне нужно найти своих товарищей.
Jaylah Я помогу тебе найти твоих товарищей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Карл Урбан
Карл Урбан
Karl Urban
Закари Куинто
Закари Куинто
Zachary Quinto
Крис Пайн
Крис Пайн
Chris Pine
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Simon Pegg
Джон Чо
Джон Чо
John Cho
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Зои Салдана
Зои Салдана
Zoe Saldana
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Idris Elba
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу
Shohreh Aghdashloo
София Бутелла
София Бутелла
Sofia Boutella
Лидия Уилсон
Лидия Уилсон
Lydia Wilson
Мелисса Роксбур
Мелисса Роксбур
Melissa Roxburgh
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше