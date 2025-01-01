Ben Healy Джуниор, почему ты со мной так поступаешь? Я думал, мы переехали сюда, чтобы начать с чистого листа. Люди говорили, что ты проблемный ребенок, а я им говорил, что они ошибаются. Я говорил, что тебе просто нужен шанс проявить себя. У нас ведь нормальной жизни нет, особенно у меня. Я даже на свидание нормально выйти не могу, чтобы что-то ужасное не случилось.

Junior Может, тебе и не стоит ходить на свидания.

Ben Healy Джуниор, то, что я общаюсь с другими людьми, не значит, что я люблю тебя меньше. Ты не видишь этого?

Ben Healy Наверное? Ну, это уже начало. На этом можно строить. Знаешь что, заключим сделку. Я обещаю всегда быть рядом, но ты должен пообещать, что с этого момента будешь вести себя хорошо.

Ben Healy Видишь? Это было слишком быстро: «Ладно, обещаю». Ты должен подумать. Это не пустое обещание. Это договор между нами, чтобы вернуть доверие, которое у нас было, понял? Так что скажешь? Ты будешь лучше, чтобы я мог хвастаться перед всеми друзьями, что у меня самый лучший ребенок на свете?

Junior Конечно. Я буду лучше.