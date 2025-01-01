Mr. Thorn
[Джуниор заходит в новый класс, и ученики начинают над ним смеяться, а новый учитель мистер Торн устало закатывает глаза]
О, нет. Только не еще один. Сколько же этих детей мне ещё придется учить?
[Джуниор передаёт мистеру Торну конверт]
Mr. Thorn
Ну, проходи и садись. Давай, давай, давай! Шевелись, мелюзга. Я не собираюсь весь год из-за вас тормозить урок. Давайте, двигаемся!
[Джуниор садится за свою парту]
Mr. Thorn
А теперь начнем с простенького повторения, чтобы проверить, сколько вы, неудачники, помните с прошлого года. Полли, сколько будет 17 на 8?
Polly
136.
[Умница, кланяется и садится обратно]
Mr. Thorn
Молодец. Ричард, сколько будет 72 разделить на -9?
Richard
-8, сэр.
[садится обратно]
Mr. Thorn
Хорошо. Мёрф!
[кадр на Мёрфа, который ковыряет в носу]
Mr. Thorn
Мёрф! Сколько будет 3 плюс 2?
Murph
Ммммм... 4.
[Все смеются]
Mr. Thorn
[вздыхает]
Мёрф, ты в шестом классе с тех пор, как я здесь преподаю, и я очень хочу, чтобы ты наконец-то закончил этот год. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Сколько будет 3 плюс 2?
Murph
9?
[Все снова смеются, мистер Торн закрывает глаза в отчаянии]
Mr. Thorn
Похоже, этот год будет долгим.
Junior
[зло]
5, понял? Правильный ответ — 5!
Mr. Thorn
Ты!
[подходит к парте Джуниора]
Mr. Thorn
Что ты сказал?
Mr. Thorn
Отлично, рад, что кто-то здесь хоть слушает.