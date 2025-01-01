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Киноафиша Фильмы Трудный ребенок 2 Цитаты из фильма Трудный ребенок 2

Цитаты из фильма Трудный ребенок 2

Ben Healy Джуниор, ты помнишь мисс Клауквински.
Junior Как же я могу забыть? Её пирог нам живот расстроил.
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Junior Ааа, наконец-то у меня тут появилось пространство.
'Big' Ben Healy Ты, маленький псих, в этот раз ты зашёл слишком далеко.
Junior А, заткнись уже.
'Big' Ben Healy Ты злой мальчишка. И тебе нужно научиться уважать старших. Если твой старик не научит тебя манерам, чёрт побери, сделаю это я.
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[после того, как Джуниор показал всем в городе видео с его няней и её парнем, занимающимися сексом]
Ben Healey Джуниор, мы здесь новенькие! Разве нельзя хоть немного постараться влиться?
Junior Healey За что ты меня цепляешь? Я же ничего не делал. Просто смотрел.
Ben Healey Да? А весь район тоже посмотрел.
Junior Healey Я никаких жалоб не слышал.
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Voytek [берёт трубку] Алло?
Junior Ты тот, кто женился на Дебби Клаунски?
Voytek [всхлипывая] Да. Она забрала у меня дом, деньги и гордость.
Junior Ну, я подумал, тебе стоит знать — она уже с новым парнем, и они тусуются в клубе Сент-Пьер, у тебя на глазах.
Voytek Кто это?
Junior Просто зови меня... другом.
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Mr. Thorn [Джуниор заходит в новый класс, и ученики начинают над ним смеяться, а новый учитель мистер Торн устало закатывает глаза] О, нет. Только не еще один. Сколько же этих детей мне ещё придется учить?
[Джуниор передаёт мистеру Торну конверт]
Mr. Thorn Ну, проходи и садись. Давай, давай, давай! Шевелись, мелюзга. Я не собираюсь весь год из-за вас тормозить урок. Давайте, двигаемся!
[Джуниор садится за свою парту]
Mr. Thorn А теперь начнем с простенького повторения, чтобы проверить, сколько вы, неудачники, помните с прошлого года. Полли, сколько будет 17 на 8?
Polly 136.
[Умница, кланяется и садится обратно]
Mr. Thorn Молодец. Ричард, сколько будет 72 разделить на -9?
Richard -8, сэр.
[садится обратно]
Mr. Thorn Хорошо. Мёрф!
[кадр на Мёрфа, который ковыряет в носу]
Mr. Thorn Мёрф! Сколько будет 3 плюс 2?
Murph Ммммм... 4.
[Все смеются]
Mr. Thorn [вздыхает] Мёрф, ты в шестом классе с тех пор, как я здесь преподаю, и я очень хочу, чтобы ты наконец-то закончил этот год. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Сколько будет 3 плюс 2?
Murph 9?
[Все снова смеются, мистер Торн закрывает глаза в отчаянии]
Mr. Thorn Похоже, этот год будет долгим.
Junior [зло] 5, понял? Правильный ответ — 5!
Mr. Thorn Ты!
[подходит к парте Джуниора]
Mr. Thorn Что ты сказал?
Junior Эм, я сказал 5.
Mr. Thorn Отлично, рад, что кто-то здесь хоть слушает.
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Ben Healy Джуниор, выходи из машины! Ты идёшь в школу.
Junior Ни за что! Лучше съем г...но!
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Трикси Ты пожалеешь, что вообще родился.
Джуниор Ой! Как страшно! Меня угрожает девочка из рекламы Тиди Боул!
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Junior Но мой папа сказал, что третий класс — это основа моего образования.
Mr. Peabody О, твой папа так сказал? Твой папа — идиот. Он идиот, знаешь, что такое идиот? Вот таким и является твой папа.
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🥱
[Джуниор собирается нарисовать усы на фотографии Энни]
Трикси Я на твоём месте этого не делала!
Джуниор На твоём месте я бы тоже не стал делать кучу вещей, например, выходить в люди.
🧡
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🥱
Trixie Зачем ты меня так поздно вызвала?
Junior У меня есть безумная идея. Наши родители должны пожениться!
Trixie Что ты несёшь? Твой папа же занят!
Junior А знаешь, может у него вдруг планы изменятся.
🧡
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🥱
[Трикси только что связала кукол для кукольного спектакля и продолжает его сама]
Trixie [в роли дяди Сэма] Извините за задержку, ребята, у нас технические неполадки.
[в роли Лысого]
Trixie Да я просто почесался!
🧡
👏
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🥱
'Большой' Бен Хили [на дереве, после того, как выпал из окна] Помогите! Помогите!
Лавандa Дьюмор Что этот человек делает?
'Большой' Бен Хили Я — 'Большой' Бен Хили. Я здесь живу.
Лавандa Дьюмор Ты в этом дереве живёшь?
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🥱
Murph Ты не знаешь, с кем говоришь. Я — старшеклассник этой школы.
Junior Да ну, ты тут с 70-го года.
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🥱
Trixie Мне кажется, твой папа влюбился в мою маму. Обычно, когда так бывает, я его с машиной сбиваю и по лестнице пинаю — я за неё отвечаю. Но твой папа меня особо не достаёт.
Junior Знаешь что? Твоя мама меня тоже особо не достаёт.
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Junior [думает про себя] Эта с#к#... должна умереть!
🧡
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Ben Healy Джуниор стал хуже, мы даже не можем понять, что он сделал с той собакой!
🧡
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🥱
Ben Healey Джуниор, третий класс — это основа хорошего образования. Если ты не пойдёшь, ты только навредишь себе.
Junior Healy Уверен, что пару человек потащу с собой.
🧡
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🥱
'Big' Ben Healy [находит свою собаку на гаражной распродаже] Ниппи, какого чёрта ты здесь делаешь? Тебя за пять копеек продают?
🧡
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🥱
Mr. Peabody Пошёл ты, приятель! Я могу так разговаривать с кем угодно, как захочу!
🧡
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🥱
Mr. Peabody Мне придётся перезвонить. Сейчас нужно разобраться с одним из этих мелких уродов.
[Вешает трубку, затем говорит через домофон]
Mr. Peabody Пусть этот маленький прелестный зайчонок зайдёт.
🧡
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[глядя на свою переделанную комнату]
Junior Клоуны! Я ненавижу клоунов! Эта женщина меня достала!
🧡
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Junior [думает про себя] Эта няня — отстой!
🧡
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Lawanda Dumore Я — Пиноккио!
🧡
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[из телевизионной версии]
Junior Пап, можно уже пойти? Эти ребята — полные идиоты!
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Трикси Джуниор, прости, что облила тебя пожарным шлангом.
Джуниор Ничего, прости, что заставил тебя блевать на Безумном Танце.
🧡
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Junior [размышляя] Я же говорил папе, что *я* Лаванду не трону, но я не говорил, что собака не может.
🧡
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Lawanda Dumore Послушай сюда, маленькое чудовище! Я выйду замуж за твоего папу. А ты сядешь в следующий самолёт в интернат. В Багдад!
🧡
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🥱
[из телевизионной версии]
Junior Лучше я с обрыва спрыгну.
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🥱
Ben Healy Джуниор, мы здесь новенькие. Разве нельзя хотя бы попытаться вписаться?
Junior На что ты на меня злишься? Я это не делал. Я просто смотрел.
Ben Healy Да, и весь район это видел.
Junior Я не слышал жалоб.
🧡
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🥱
[Редактирование «Трудный ребенок 2» для ТВ на NBC — новые слова]
Junior Клоуны. Я ненавижу клоунов! Эту женщину надо уничтожить!
[Здесь — тараканы в тараканьем отеле]
Junior Эй, ребята, что у вас на ужин сегодня?
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Waiter [официант насильно выталкивает Бена, Энни, Джуниора и Трикси из ресторана после битвы с едой] Двигайтесь! Пошли, давай!
Ben Healy Эй, эй, не толкайтесь. Это не мы. Мне в голову яйцом прилетело.
Waiter Просто уйдите отсюда и больше не возвращайтесь в Пиццарифик!
Ben Healy [саркастично] Ох, какая потеря.
Annie Young [бросает оставшуюся оливку в сторону официанта] Да, мы же просили без оливок.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Trixie Меня сейчас стошнит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[«Трудный ребенок 2» — версия для телевещания на NBC]
Junior Пап, пойдем уже? Эти люди — полные идиоты.
Aron Burger Ну извините, ваше величество. Я не знал, что я с моей простой семьёй не дотягиваем до ваших высоких вкусов. Может, мне надеть мой шёлковый смокинг, и тогда мы сможем достать шампанское и улиток.
Ben Healy Джуниор, постарайся быть вежливым. Мы у них в гостях.
Junior Ладно, пап.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Healy Джуниор, ты меня подвёл!
Junior Но, пап, честно, она меня ненавидит!
Ben Healy Мы договорились, а ты меня подвёл!
Junior Она не такая, как все! Лаванда — плохая!
Ben Healy Джуниор, ты думаешь, все женщины плохие! Эта бедная женщина не сделала ничего, кроме добрых намерений! Она сегодня ужин для нас приготовила, а ты так ей отвечаешь? Я очень разочарован. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебе снова доверять.
🧡
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🥺
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🥱
[Джуниор сталкивается с Трикси в девчачьем туалете]
Trixie Ты пожалеешь, что вообще родилась.
Junior [саркастично] Ой, как страшно! Меня угрожает девчонка из «Тай-Ди-Боула».
[кладет руки на бёдра]
Junior Так почему ты на меня наезжаешь?
Trixie [грубо отталкивает Джуниора] Буду доставать, кого хочу. Это моя школа.
Junior А кто сказал?
Trixie Я и моя М-80.
[достаёт М-80, зажигает и протягивает Джуниору]
Junior Опа! Опааа!
Trixie Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Junior Ты с ума сошл##!
[швыряет М-80 в унитаз и смывает]
Junior Пошли отсюда!
[Джуниор и Трикси выбегают из туалета, крича. Мистер Торн в панике бежит по коридору с газетой, пытаясь добраться до туалета, не зная, что М-80 движется по трубам]
Mr. Thorn [торопится в туалет и проталкивается мимо другого мужчины] Дорогу! Я не выдержу до перемены.
[занимает первую свободную кабинку, опускает штаны, садится на унитаз и облегчённо вздыхает]
Mr. Thorn Вот это будет кайф.
[берёт газету. М-80 взрывается прямо под унитазом, сносит его с ног и заливает водой всю кабинку]
Mr. Thorn Ааааааа...
🧡
👏
🥺
🤔
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Ben Healy Джуниор, почему ты со мной так поступаешь? Я думал, мы переехали сюда, чтобы начать с чистого листа. Люди говорили, что ты проблемный ребенок, а я им говорил, что они ошибаются. Я говорил, что тебе просто нужен шанс проявить себя. У нас ведь нормальной жизни нет, особенно у меня. Я даже на свидание нормально выйти не могу, чтобы что-то ужасное не случилось.
Junior Может, тебе и не стоит ходить на свидания.
Ben Healy Джуниор, то, что я общаюсь с другими людьми, не значит, что я люблю тебя меньше. Ты не видишь этого?
Junior Наверное.
Ben Healy Наверное? Ну, это уже начало. На этом можно строить. Знаешь что, заключим сделку. Я обещаю всегда быть рядом, но ты должен пообещать, что с этого момента будешь вести себя хорошо.
Junior Ладно, обещаю.
Ben Healy Видишь? Это было слишком быстро: «Ладно, обещаю». Ты должен подумать. Это не пустое обещание. Это договор между нами, чтобы вернуть доверие, которое у нас было, понял? Так что скажешь? Ты будешь лучше, чтобы я мог хвастаться перед всеми друзьями, что у меня самый лучший ребенок на свете?
Junior Конечно. Я буду лучше.
Ben Healy Вот это мальчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Freckled Boy on Ride Меня сейчас стошнит! Меня сейчас стошнит!
🧡
👏
🥺
🤔
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Mr. Thorn [Замечает, как Джуниор впервые заходит в класс]
[Раздражён и подавлен]
Mr. Thorn О, нет! Только не ещё один! Сколько же детей мне ещё придётся учить?
🧡
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🥱
[Проблемный ребенок 2, версия для ТВ на NBC с лучшей адаптацией. Первый день в школе Мортвилля осенью]
Ben Healy Джуниор, выходи из машины. Ты идёшь в школу!
Junior Лучше с обрыва прыгну.
Ben Healy Джуниор, третий класс — это основа хорошего образования. Если не пойдёшь, только себе навредишь.
Junior Пару человек с собой утащу.
Ben Healy Джуниор, я твой отец, и будешь делать, как я сказал! Ну же, давай.
[Бен сорвал переднее сиденье машины и помог Джуниору выйти. Победа Бена]
Junior Посмотри, что ты натворил.
Ben Healy Иди сюда.
[Передать это Джуниору]
Ben Healy Держи. Прощай и удачи.
[Теперь он отправляется на первый день в школу]
🧡
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Murph [Отредактировано с изменённой версией. Мерф встречает своего нового одноклассника] Кто пустил в шестой класс малыша? Что у тебя в сумке? Подгузники?
Junior Нет, мой обед, ты болван.
[Ученики отходят в сторону]
Murph Малыш не понимает, с кем разговаривает. Я здесь старшеклассник.
Junior Ну да. Ты тут с 1970-го.
Junior Ой, тебе больно будет!
🧡
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🥺
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'Big' Ben Healy [Здесь по телевизору показан Биг Бен] Вот почему тебе нужна франшиза. Биг Бен — самая быстрорастущая империя спортивного снаряжения.
Junior Эй, это Биг Бен.
'Big' Ben Healy [По телевизору] Возьми трубку и звони прямо сейчас. Всего за 399 долларов ты можешь получить один из моих стартовых наборов. Тогда ты тоже сможешь иметь всё, как я, Биг Бен Хили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Ну, где же этот сюрприз?
Ben Healy Сюрприз!
Rhoda Привет, Джуниор! Я — Роуда, твоя няня. Мы станем хорошими друзьями.
Junior Пап, давай притормозим. Что тут вообще происходит?
Ben Healy Это Роуда, твоя няня. Вы станете хорошими друзьями.
Junior Да, я это слышал. Но зачем?
Debbie Claukinski Эй, эй!
Ben Healy Потому что я иду на свидание.
Debbie Claukinski Привет, Бен.
Ben Healy Привет.
Debbie Claukinski Я вся готова.
Ben Healy Отлично. Джуниор, ты помнишь Дебби Клаукински?
Junior Как же забыть? Её пирог у нас вызвал сыпь!
Ben Healy Это — это неправда.
🧡
👏
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Lawanda Dumore Я ненавижу детей. Они всё портят. Если бы у меня была власть, я бы стерла их с лица земли.
🧡
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🤔
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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John Ritter
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Майкл Оливер
Michael Oliver
Джек Уорден
Jack Warden
Зак Гренье
Зак Гренье
Zach Grenier
Джеймс Толкан
James Tolkan
Эрик Эдвардс
Eric Edwards
Ивианн Шван
Ivyann Schwan
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Гилберт Готтфрид
Gilbert Gottfried
Ларейн Ньюман
Ларейн Ньюман
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Эми Ясбек
Эми Ясбек
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