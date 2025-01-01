Маленький Бен Хили
[в церкви, Бен стоит в кафедре, готовясь поговорить с священником] Исповедуюсь, отец, я согрешил.
Священник
Чем могу помочь, сын мой?
Маленький Бен Хили
Ну, я... я чувствую себя в ловушке, мне кажется, что моя жизнь не моя. Я же взрослый, почему я должен делать всё, что говорит папа?
Священник
Сын обязан слушаться отца.
Маленький Бен Хили
Но дело не только в этом. Например, наш кот натворил дел в тюльпанах миссис Перкин.
Священник
[с отвращением] О боже, это отвратительно! Надеюсь, ты всё убрал.
Маленький Бен Хили
И мы узнали, что не можем иметь детей.
Священник
[задумчиво] Миссис Перкинс... У неё всё ещё растут те чудесные тигровые тюльпаны?
Маленький Бен Хили
Отец, вы слышали... мы узнали, что не можем иметь ребёнка. Моя единственная надежда в жизни пропала.
Священник
В школе при святом Брутусе для сирот есть служба усыновления. Скажи, что я тебя рекомендовал. Большая часть комиссии идёт на благотворительность.
Маленький Бен Хили
Усыновление не вариант. Я, конечно, не против, но Флоренс сказала, что не возьмёт детей чужих.
Священник
Тогда будь доволен тем, что дал тебе Бог!
Маленький Бен Хили
Но, отец, что мне делать?
Священник
Сто раз «Богородица Дева» и двести раз «Отче наш».
Маленький Бен Хили
Но—
[священник сразу же закрывает окно кафедры]