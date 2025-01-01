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Киноафиша Фильмы Трудный ребенок Цитаты из фильма Трудный ребенок

Цитаты из фильма Трудный ребенок

Junior Эй, Мартин! Пойдем посмотрим на бородатую даму.
Martin Нет, я уже и так слишком много таких видел… в тюрьме.
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Клоун [показывает Мартину шарикового жирафа, восторженно] Смотри! Жираф!
Мартин Бек [саркастично] Смотри! КУЛАК!
[бьёт клоуна, выбивая его из строя]
Мартин Бек Клоуны.
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Flo Healy Ты хочешь сказать, что мы всю ночь «это» делали зря?
🧡
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Junior Простите, мистер Хили! Пожалуйста, не наказывайте меня.
Little Ben Healy Ну, придется тебя как-то наказать. Я забираю у тебя карманные деньги.
Junior Всю сумму?
Little Ben Healy Да. Иди и забери.
Junior [перебирает украденные деньги, думает про себя] Интересно, есть ли у него сдача с двадцатки?
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Junior [увидев свою комнату, полную клоунов] О боже, они отстали от жизни.
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Little Ben Healy Мы усыновили Сатану!
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Mr. Peabody Возможно, всё, что нужно Джуниору — это любовь.
Mother Superior Хватит нести чушь, мистер Пибоди. Либо Джуниор уходит, либо вы найдёте себе новых монахинь.
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[Бен и Фло врываются в кабинет мистера Пибоди, пока он говорит по телефону]
Mr. Peabody Могу я перезвонить через пять минут?
[кладёт трубку]
Little Ben Healy Он ваш.
Mr. Peabody Бен, Фло, давайте обсудим это?
Flo Healy Обсуждать нечего!
Little Ben Healy Мы прямо сейчас его вам возвращаем!
Mr. Peabody Плохие родители делают плохих детей!
Flo Healy О, так теперь я плохая мать только потому, что ненавижу своего ребёнка!
Little Ben Healy В этом мальчике что-то не так.
Flo Healy Он извращённый, и вы не свалите его на нас!
Mr. Peabody Вы его взяли — он ваш!
Little Ben Healy Потому что вы нас на него развели!
Mr. Peabody Что мне делать с этим мелким уродом? Его уже вернули 30 раз!
Flo Healy Ну, это будет 31-й, Чарли!
Mr. Peabody Хорошо, мистер и миссис «Нам плевать на каштановые волосы и карие глаза. Главное — взять его к себе домой и пусть играет с нашим отвратительным котом»!
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[Биг Бен собирается выступить в прямом эфире с речью в поддержку своей кампании]
Маленький Бен Хили Ладно, я увольняюсь — я больше не твой сын!
Биг Бен Хили Отлично, тогда свали отсюда. У меня проклятая кампания, которую нужно выиграть.
Маленький Бен Хили Ага, твоя кампания — вот что для тебя важно. Эй, пап, почему бы тебе не рассказать всем избирателям, что ты на самом деле собираешься сделать с этим городом!
[включает ТВ-камеру]
Биг Бен Хили [не понимая, что он в прямом эфире] Мне по барабану, что думают избиратели! Мне важно только бабло и власть, которая даст мне это бабло. Вот почему я успешен, а ты — нет! Америка — для американцев. Ты в это веришь? Ты тупее, чем я думал! Я бы продал душу японцам, если бы они сделали предложение. А ты, если чего-то хочешь, не лезь ко мне с этой фигнёй! Единственное, что ты от меня получишь — это вот это!
[опускает штаны и показывает камере задницу]
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Junior [его ведут в приют Святого Брута после того, как он снес дом родителей] Я же шутил! О, нет! Только не монахини! Только не монахини!
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Martin Beck Я проехал больше тысячи миль, чтобы повеселиться с семилетним?
Junior Через две недели мне будет восемь.
Martin Beck Не рассчитывай.
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Маленький Бен Хили [о том, чтобы отправить Джуниора обратно в приют] Но разве ты не видишь? Мы поступаем с ним так же, как и все остальные. Легко ведь бросить ребёнка.
Фло Хили Чёрт возьми, это так.
Маленький Бен Хили Но разве не в этом вся беда нашего мира? Люди ищут лёгкий выход, надеются, что проблемы сами рассосутся? Проблемы сами не проходят, Фло! Понимаешь? Вопрос в том, что мы собираемся делать с нашим «трудным» ребёнком? Я скажу, что. Сделаем то, чего с ним никогда не делал ни один родитель. Мы полюбим его, Фло.
Фло Хили [смотрит на него]
Маленький Бен Хили О да. Мы будем любить его, когда он шалит, будем любить ещё сильнее, когда он станет хуже, а потом однажды он сломается и скажет: "Эй, эти люди действительно меня любят! Они не бросят меня! Мне больше не нужно быть плохим. Чёрт возьми, я могу стать президентом США!"
Фло Хили Президентом США? Ты что, с ума сошёл? Джуниор сядет в тюрьму, ещё не дойдя до третьего класса!
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Little Ben Healy Надеюсь, я тебя не тороплю, дорогая. Всегда можно дать природе идти своим чередом.
Flo Healy Природа нас подвела, давай попробуем коммерцию.
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Little Ben Healy Пап, мы усыновили.
Big Ben Healy Ты с ума сошёл?
Little Ben Healy Я думал, ты обрадуешься.
Big Ben Healy Обрадуюсь? Ты даже не представляешь, на что ты идёшь. Может, его родители познакомились в дурдоме. А может, они ещё и демократы!
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Mother Superior Видите ли, мистер Пибоди, этот ребёнок неисправим.
Junior Я что? Почему вы не говорите по-английски, мадам?
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[после того, как он разбил несколько бутылок с молоком]
Junior Обожаю запах пролитого молока по утрам. Это пахнет победой.
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Mr. Peabody Священник — это как монахиня в пиджаке.
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Big Ben Healy [загружают в скорую] Избавьтесь от этого пацана, оф! Избавьтесь от него! Избавьтесь от этого пацана!
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Lucy Henderson Мама, он одевается как тот мужик, что кремировал дядю Лео!
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Junior Почему этот парень меня любит? Почему любой родитель любит любого ребёнка? Может, это один из тех вопросов, на которые мы никогда не узнаем ответ, как, например, что выше — небо или облака? Почему небо голубое? И что стало с миссис Хили?
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Little Ben Healy Это природа, а? Деревья. Лес. Запах деревенского воздуха.
Junior [замечая ряд биотуалетов] Туалеты.
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Big Ben Healy Я продаю свой магазин японцам.
Little Ben Healy Я, я, я, но...
Big Ben Healy Я, я, я, но что? Ты думал, что я оставлю его тебе?
Little Ben Healy Да.
Big Ben Healy Нет, не оставлю. Я продаю корпорации Хирохито.
Little Ben Healy А землю я хоть оставлю?
Big Ben Healy Нет, и её я тоже продаю. Всё — отсюда до реки.
Little Ben Healy Что? Пап, я не могу в это поверить. Я пахал на тебя десять лет без повышения и прибавки.
Big Ben Healy Какой из этого урок? Не доверяй никому?
Little Ben Healy Даже своему отцу?
Big Ben Healy Особенно своему отцу! Знаешь в чём твоя проблема? Ты слишком хороший. Я ждал от тебя подлости, борьбы за место под солнцем. Но ты упорно отказывался брать с меня пример!
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Junior Хахахахаха!
Mr. Peabody Что тут смешного?
Junior Ты, ты тупой п****ц!
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Junior О, значит хочешь играть по-крупному, да?
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Mr. Peabody Вы можете вести себя как монашки?
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[подражая мистеру Пибоди]
Junior Может, если я пожму плечами и буду так вертеть руками, люди подумают, что я знаю, о чём говорю.
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Little Ben Healy С семейством Хили лучше не шутить! Пошли!
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Dr. Rupert Camarillo Мне очень жаль, Мартин. А теперь давай вернёмся к нашему обследованию. Что ты видишь на этом снимке?
Martin Beck [Думая] Я вижу ужасную вещь. И меня обвинят в преступлении, которое совершил кто-то другой.
Priest Помни, идя к электрическому стулу, сын мой, держи в голове одну вещь.
Martin Beck [Пьяненький] Эй, батя.
Priest Да, сын мой?
Martin Beck Ты за меня ответишь, когда я сяду.
Guard #1 Сэр? Сэр, извините, что беспокою, сэр. Думаю, этот торт для вас.
Martin Beck Я абсолютно невиновен и заслуживаю свободы.
[Убийца в бабочке читает надпись на торте: «Счастливого пути, Мартин! Твой дружище, Джей Ар.»]
Martin Beck Эй, это для моего хорошего друга Джей Ар.
[Думает]
Martin Beck Некоторые, немного, верят мне. Все остальные охотятся за мной. Я вижу, что со мной здесь случится. Они хотят посадить меня в электрический стул. Мне нужно бежать.
Warden Давайте побыстрее, пока тарифы на электричество не выросли.
Martin Beck [Убийца в бабочке схватил священника] Бросьте оружие! Вот так! Часть их дела.
[Два охранника бросают оружие и приказывают надзирателю сесть в электрический стул]
Martin Beck Садись.
[Мартин выводит священника, закрывает дверь и запирает их]
Martin Beck Никто на меня не смотрит, надзиратель! Я включаю свет!
[Продолжает внимательно изучать обследование]
Martin Beck Вижу... кровь!
[Мартин душит психиатра]
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Junior Надеюсь, у вас есть страховка.
🧡
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[Джуниор моет кастрюли и сковородки в свой день рождения]
Mother Superior Джуниор! Почему ты так долго? Через 20 минут начинаем подавать ужин.
Junior У меня всего две руки!
Mother Superior Я хочу, чтобы эти кастрюли были такими блестящими, чтобы в них отражалось моё лицо.
Junior [Хватает грязную крышку] Эта крышка чем-то похожа на тебя.
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Junior Ты когда-нибудь видел взрослого мужика в таком количестве синего?
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Big Ben Healy [увидел Джуниора впервые] О, боже! Это дьявол!
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Junior [приманка для медведя на стоянке] Бьюсь об заклад, ты никогда не ходил в поход. Это так весело! Там поют песни, жарят зефир и можно пугать всяких глупых людей!
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Junior [голос за кадром, женщина несёт корзину в бурную ночь] Хорошая ночь, чтобы родиться. Похоже, моё рождение не считается благословенным событием; вот я в корзине, а это моя мама, которая меня несёт.
[мать Джуниора ставит его на порог, звонит в дверь и исчезает]
Junior А вот моя мама, которая убегает.
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Junior [в машине Роя, преследуя «Убийцу с бабочкой», достаёт винтовку] Смотри-ка, что я нашёл!
Little Ben Healy Эй, это же Роя, отдай мне.
Junior Почему? Ты же не умеешь одновременно и рулить, и стрелять!
Little Ben Healy Что нам делать?
Junior У меня есть идея!
Junior [переход к сцене, где Джуниор за рулём, а Бен целится через люк] Прие**й ему колёса, пап!
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Junior Некоторые люди так и не учатся.
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Martin Beck Эээ, я вижу пушистого зайчика. Ммм. И этот пушистый зайчик бежит сквозь... нежные, белые снежинки.
Warden Он врет! Это не то, что он видит.
Dr. Rupert Camarillo Извините. Я провожу обследование. И что ты видишь, Мартин?
Martin Beck Я вижу луг. Розовые цветы.
Warden Он опять врет! Как он может видеть розовое?
[Смотрит на картинку]
Warden Это черно-белая фотография!
[Обращается к Мартину]
Warden Розового нет!
Dr. Rupert Camarillo Надзиратель, если вы не перестанете вмешиваться, я попрошу вас уйти.
Warden Ну нет там розового!
Martin Beck [Продолжает обследование] Я вижу белые, пушистые облака...
Warden Нет, ты не видишь. Ты видишь убийство. Ты видишь кишки! Ты видишь эти семь трупов в Чула-Висте!
Dr. Rupert Camarillo У моего пациента есть право — я попрошу вас уйти.
Warden Все эти чёртовы либеральные законы. Ты не понимаешь? Он видит кровь!
Dr. Rupert Camarillo Нет, это ты видишь!
[Выталкивает надзирателя за дверь и уходит]
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[Телефон звонит, Бен поднимает трубку]
Little Ben Healy Алло?
Jim O'Conner Бен? Джим О’Коннор. Ты сидишь?
Little Ben Healy Да.
Jim O'Conner Плохие новости. Твой отец обчистил твой счет, чтобы заплатить за ущерб в своем магазине. Ничем не заменить потерю всех твоих сбережений...
[Бен в шоке бросает трубку]
🧡
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Маленький Бен Хили [удалённая сцена, Бен выходит на веранду, чтобы поговорить с Джуниором о происшествии во время похода] Слушай, Джуниор, думаю, пора установить тут свои правила! Я не хочу видеть тебя рядом с Фаззболом или Полли, пока ты не научишься с ними обращаться! И, что ещё важнее, нам нужно поговорить о том, что случилось в нашем маленьком походе.
[замечает, что Джуниор нарисовал картину на холсте]
Маленький Бен Хили Что... что это?
Джуниор О! Это картина с нашего похода. Это ты сковородку держишь, а там на земле Рой.
Маленький Бен Хили [указывает на синие каракули над головой Роя] Что это за каракули над Роем?
Джуниор Это не каракули. Это птички, которые летают над головой, когда человека нокаутируют.
Маленький Бен Хили Знаешь, в реальной жизни птички над головой не летают. Там сотрясение, как у Роя.
Джуниор Да ничего, он поправится.
Маленький Бен Хили Да, но дело не в этом, Джуниор! Мы живём в обществе с правилами. Есть правильное, а есть — ну, не совсем правильное.
Джуниор Да ну, он это заслужил. Рой только делает вид, что твой друг. Он тебя не любит, и его семья меня тоже не любит.
Джуниор Сынок, если кто-то плохо с тобой обращается, ты должен прийти и рассказать мне. Я здесь, чтобы помочь.
Джуниор Да нет, я всегда сам по себе. Никому до меня дела нет, кроме меня самого.
Маленький Бен Хили Ну, теперь ты не один. У тебя есть семья, и я всегда забочусь о том, что с тобой происходит. Поверь мне.
[когда Бен радостно уходит, он замечает, что наступил на фольгированный поднос с краской и пытается от него отскочить, а Джуниор истерично смеётся]
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Flo Healy [Бену после того, как Джуниор угнал их машину] Ты идиот! Ты оставил ключи в машине!
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Lucy Henderson В субботу у меня день рождения. Было бы здорово, если бы ты пришёл.
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Little Ben Healy Помни, если мы выиграем, мы все получим мороженое!
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Маленький Бен Хили [в церкви, Бен стоит в кафедре, готовясь поговорить с священником] Исповедуюсь, отец, я согрешил.
Священник Чем могу помочь, сын мой?
Маленький Бен Хили Ну, я... я чувствую себя в ловушке, мне кажется, что моя жизнь не моя. Я же взрослый, почему я должен делать всё, что говорит папа?
Священник Сын обязан слушаться отца.
Маленький Бен Хили Но дело не только в этом. Например, наш кот натворил дел в тюльпанах миссис Перкин.
Священник [с отвращением] О боже, это отвратительно! Надеюсь, ты всё убрал.
Маленький Бен Хили И мы узнали, что не можем иметь детей.
Священник [задумчиво] Миссис Перкинс... У неё всё ещё растут те чудесные тигровые тюльпаны?
Маленький Бен Хили Отец, вы слышали... мы узнали, что не можем иметь ребёнка. Моя единственная надежда в жизни пропала.
Священник В школе при святом Брутусе для сирот есть служба усыновления. Скажи, что я тебя рекомендовал. Большая часть комиссии идёт на благотворительность.
Маленький Бен Хили Усыновление не вариант. Я, конечно, не против, но Флоренс сказала, что не возьмёт детей чужих.
Священник Тогда будь доволен тем, что дал тебе Бог!
Маленький Бен Хили Но, отец, что мне делать?
Священник Сто раз «Богородица Дева» и двести раз «Отче наш».
Маленький Бен Хили Но—
[священник сразу же закрывает окно кафедры]
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Junior Ой, боже, они чокнутые.
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Little Ben Healy Что это?
Junior О, это фото с нашего похода. Вот ты держишь сковороду, а вот Рой лежит на земле.
Little Ben Healy А что это за завитушки над Роем?
Junior Это не завитушки, это птички, которые летают над головой, когда кого-то оглушают!
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Junior [ТВ-версия] Я сказал ему отстать, мистер Хили!
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Little Ben Healy Я тебе говорил, Рой: мне всё равно, сколько ты набьёшь очков, мы не сдадим матч.
Roy Да мне эта игра по барабану. Мы уже выиграли.
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Junior Ого, я никогда раньше не был в цирке. Очень бы хотел попробовать свиззл-дог.
Martin Beck Да ну, я терпеть не могу цирки. Нет хуже, чем куча клоунов, пытающихся тебя развеселить.
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Little Ben Healy Знаешь, в реальной жизни у людей не появляются птички над головой, когда их оглушают. У них сотрясения, как у Роя.
Junior О, с ним всё будет нормально.
Little Ben Healy Дело не в этом, Джуниор. Мы живём в обществе с правилами. Есть вещи правильные, а есть... есть... неправильные.
Junior Да, но он сам этого заслужил. Рой только делает вид, что он твой друг. Он тебя не любит, и его семья меня тоже не любит.
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Маленький Бен Хили [медведю, которого он принимает за Роя в костюме] Рой, ты шалун.
[семья Роя прячется в джипе, его дети кричат при виде чёрного медведя, который вошёл на кемпинг]
Маленький Бен Хили [подходит к медведю, думая, что это Рой в костюме] Рой, ты шалун. Что случилось, ребята? Боитесь нищего медвежонка? Он не такой уж и страшный.
Маленький Бен Хили [шёпотом медведю, когда тот рычит] Отлично. Вот это отлично, Рой.
Маленький Бен Хили [Джуниор сидит на дереве и хихикает над своей шалостью, в то время как семья Роя в джипе кричит, а медведь рычит на Бена] Давай проверим, щекотливый ли он. Мистер Медведь, щекотливый? Ку-ку! Ку-ку...
[медведь рычит на Бена, когда тот пытается его щекотать и поднимает его, Бен понимает, что это настоящий чёрный медведь]
Маленький Бен Хили [кричит] Рой? Рой! Помогите! Помогите! Помогите!
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