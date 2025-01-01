Маленький Бен Хили [удалённая сцена, Бен выходит на веранду, чтобы поговорить с Джуниором о происшествии во время похода] Слушай, Джуниор, думаю, пора установить тут свои правила! Я не хочу видеть тебя рядом с Фаззболом или Полли, пока ты не научишься с ними обращаться! И, что ещё важнее, нам нужно поговорить о том, что случилось в нашем маленьком походе.

[замечает, что Джуниор нарисовал картину на холсте]

Маленький Бен Хили Что... что это?

Джуниор О! Это картина с нашего похода. Это ты сковородку держишь, а там на земле Рой.

Маленький Бен Хили [указывает на синие каракули над головой Роя] Что это за каракули над Роем?

Джуниор Это не каракули. Это птички, которые летают над головой, когда человека нокаутируют.

Маленький Бен Хили Знаешь, в реальной жизни птички над головой не летают. Там сотрясение, как у Роя.

Джуниор Да ничего, он поправится.

Маленький Бен Хили Да, но дело не в этом, Джуниор! Мы живём в обществе с правилами. Есть правильное, а есть — ну, не совсем правильное.

Джуниор Да ну, он это заслужил. Рой только делает вид, что твой друг. Он тебя не любит, и его семья меня тоже не любит.

Джуниор Сынок, если кто-то плохо с тобой обращается, ты должен прийти и рассказать мне. Я здесь, чтобы помочь.

Джуниор Да нет, я всегда сам по себе. Никому до меня дела нет, кроме меня самого.

Маленький Бен Хили Ну, теперь ты не один. У тебя есть семья, и я всегда забочусь о том, что с тобой происходит. Поверь мне.