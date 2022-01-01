Мой дом, 2014

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о выходе в прокат 8.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2014 Возраст 16+ Режиссер Иржи Стейскаль Все актеры и съемочная группа

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