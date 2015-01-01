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Диббук. История странствующих душ
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Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz

Диббук. История странствующих душ, 2015

2015 / Украина / Швеция
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кшиштоф Копчиньский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Диббук. История странствующих душ 2 постера
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