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Бергманист Отдельную нишу в российском кинематографе занимает авторское кино, которое выпускается повсеместно. И его будущая судьба зависит именно от молодого поколения режиссёров, на которых возложена ответственность привнести в него что-то новое и уникальное. О таком постановщике, как Миша Холод, вы пока ещё вряд ли слышали, однако существует вероятность, что после выхода «Пессимиста» это имя окажется на слуху в определённых кругах. Начинать всегда сложно, особенно в сфере кино,…