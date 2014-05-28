Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карикатуристы, пехота демократии
Киноафиша Фильмы Карикатуристы, пехота демократии
Caricaturistes, fantassins de la démocratie

Карикатуристы, пехота демократии, 2015

2015 / Франция
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
12 обаятельных и отчаянных людей из 12 разных стран. Они рискуют жизнью, чтобы защитить демократию от тиранов, мир – от войн. А в их арсенале только смех и карандаш.
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 мая 2014
Возраст 12+
Режиссер
Стефани Валоатто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Карикатуристы, пехота демократии 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши