Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Славные парни Цитаты из фильма Славные парни

Цитаты из фильма Славные парни

Holland March Смотри с другой стороны. Никто не пострадал.
Jackson Healy Люди пострадали.
Holland March Я говорю, думаю, они быстро умерли. Так что, я не думаю, что они пострадали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Значит ты говоришь, что снял порно, где главное — сюжет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Знаешь, кто тоже просто выполнял приказы? Адольф Гитлер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Я думаю, что я неуязвим. Это единственное, что имеет смысл. Я не думаю, что могу умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Ё-моё! По одному!
Janet [ошарашенно] Ты клялся всуе.
Holland March Не клялся, Джанет. Наоборот, очень даже пригодилось. Ладно, Джанет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Мюнхен.
Jackson Healy Что?
Holland March Парень без яиц. Мюнхен.
Jackson Healy Мюнхен — город в Германии, Мюнхен, Мюнхен.
Holland March Ты уверен?
Jackson Healy Мой отец там служил.
Holland March Понятно. У Гитлера было всего одно яйцо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March Папа, тут какие-то шлюхи и всякое такое.
Holland March Доченька, сколько раз тебе говорил? Не говори "и всякое такое". Просто скажи "пап, тут шлюхи".
Holly March Да их тут тьма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kid on Bike Вы, ребята, хотите увидеть мой п##ь?
Holland March Никому не нужна твоя п##ь, чувак.
Kid on Bike 20 баксов?
Holland March Мы же уже заплатили тебе 20... что я вообще говорю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Что ты делаешь?
Holly March Я тебе минет делала.
Holland March [в ужасе] Римшот!... Римшот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred's Widow Это мой муж, он пропал.
Holland March Пропал?
Fred's Widow Я ужасно переживаю, он никогда раньше так надолго не исчезал.
[Мартк беззаботно осматривает комнату, когда замечает урну с прахом Фреда]
Holland March Как давно он пропал?
Fred's Widow Со дня похорон.
Holland March Ну, я могу начать прямо сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В разгаре обстрела Хили прыгает в окно]
Джексон Хили Марч! Пистолет! Пистолет!
[Марч бросает Хили пистолет, который пролетает через окно рядом с тем, через которое только что прыгнул Хили]
Джексон Хили Чёрт!
Холланд Марч Блин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March Ты бьёшь людей и берёшь за это деньги?
Jackson Healy Да.
Holland March Печально, да?
Holly March Сколько возьмёшь, чтобы дать по роже моей подруге Джанет?
Holland March Что?
Jackson Healy Сколько есть?
Holly March Тридцать баксов.
Holland March Отлично, разговор окончен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Я был в бассейне.
Jackson Healy В бассейне?
Holland March Ага.
Jackson Healy Почему?
Holland March Мне нужно было допросить русалок. А ты что делал, пока я работал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March [Холли] Ты должна была быть у Джессики.
Jessica Да, извини, мистер Мартч. Меня выгнала сестра. У неё парень сегодня.
Holland March Твоя сестра — настоящая шл#ха.
Jessica Да, знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Значит, знаешь эту старушку, да? Ты ей поверил?
Holland March В чём дело?
Jackson Healy Когда она сказала, что видела Мисти живой в ту ночь, ты поверил?
Holland March Боже, нет. Она слепая, как крот.
Jackson Healy Ага.
Holland March У неё реально очки, как у кока-колы. Нарисуй усы на «Фольксвагене» — она скажет: «Эй, этот Омар Шариф быстро бегает».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Крутая реклама, кстати. Я сделал твою голову маленькой, потому что знаю, что ты чувствителен насчёт её размера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March [Холли и Марч находятся в доме, пока Хили ждёт снаружи] Почему бы нам его не впустить?
Holland March В доме животных не держат, дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March [подходит к бару, явно навеселе] Всем привет, я — Амелия. Ей где-то...
[жест рукой показывает рост]
Holland March темные волосы. Отвечает на имя...
[видит обнаженную русалку, плавающую в бассейне]
Holland March зов дикой природы. Шучу. Забыл ее имя, но если вдруг увидишь, просто... если увидишь, дай знать и скажи... скажи мое имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March Ты случайно не знаешь девушку по имени Амелия? Кажется, она снималась в фильме с Сидом Шаттаком.
Young Porn Queen Не знаю её, но Сид — отстой. Он сказал, что одна девчонка — его сестра, а через пару дней я зашёл к ним, а они все занимаются ан#лом и всякой такой фигнёй.
Holly March [вздыхает] Не говори "и всякой такой фигнёй". Просто скажи: "Они занимаются ан#лом."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Отсюда воняет марихуаной. Они курят её.
Holland March Я не чувствую запахов.
Jackson Healy Что?
Holland March Меня недавно по голове стукнули. Я потерял обоняние.
Jackson Healy Ты не чувствуешь запахи?
Holland March Да.
Jackson Healy Ты детектив, и не чувствуешь запахи?
Holland March Да.
Jackson Healy Да уж, всё становится всё лучше и лучше.
Holland March Вау, это очень нечувствительно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March [после того, как он разбил окно рукой, замечает глубокий порез] Это... это много крови... это много крови, тут... это много крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Glenn Значит, моя племянница мертва?
Holland March [нетерпеливо/раздражённо] ДА!
[в комнате воцарилась тишина, миссис Гленн в ужасе закрывает рот рукой]
Holland March То есть, э-э, да, простите меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяющаяся реплика]
Holland March Чёртов Чет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марч и Хили ищут Амелию на демонстрации, где куча людей лежит неподвижно на ступенях мэрии в противогазах]
Die-In Protester Мы с тобой не говорим. Мы мертвы.
Holland March Нет, я — да, я понимаю. Знаете, это очень умно, я в теме, но на самом деле это очень серьёзно.
Die-In Protester Так и это! Нас всех убили!
Holland March Нет, вас не убили.
Die-In Protester П#здуй, чувак, мы мертвы!
Smoker at Protest Они с тобой не разговаривают, чувак, они мертвы.
Jackson Healy [к парню с сигаретой] О чём протест, знаешь?
Smoker at Protest [к протестующим] Кто-нибудь знает, зачем вы протестуете?
Die-In Protester За воздух!
Smoker at Protest [к Хили] За воздух.
Holland March Вы протестуете против воздуха?
Die-In Protester Загрязнение! Птицам дышать нечем!
Jackson Healy То есть все вы умерли из-за загрязнения?
Die-In Protester [кивает] Да.
Jackson Healy А противогазы? Они не... спасли вас?
Holland March [когда парень не может ответить на вопрос Хили] Этa х#ня... Ладно!
[начинает идти вниз и случайно наступает на руку протестующего]
Die-In Protester [кричит от боли и отдергивает руку] М#дак!
Holland March Прости. Я думал, ты мёртвая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хили встречает Марча в ванной после того, как ранее сломал ему руку]
Jackson Healy Марч. Джек Хили. Не злись. Я не собираюсь тебя трогать. Просто хочу задать тебе вопрос.
[Марч открывает дверь туалетной кабинки и показывает пистолет]
Holland March Как ты думаешь, я дурак? У меня есть лицензия на ношение оружия, м#д##к. После твоего визита на днях этот малыш останется здесь.
[Когда Марч показывает пистолет и кладёт руку в карман рубашки, дверь кабинки начинает закрываться. Марч резко открывает её и роняет сигарету, которая была у него во рту, в штаны]
Holland March Чёрт! Бл###ь!
[Марч наклоняется, чтобы поднять сигарету, дверь кабинки снова закрывается. Он несколько раз пинает дверь ногой, чтобы открыть. Хили тихо улыбается]
Holland March Не двигайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Ты видел эту девушку? У неё тёмные волосы, зовут Амелия.
Flight Deck Bartender Что мне с этого?
[Март указывает на Хили]
Holland March Он перестанет это делать.
Flight Deck Bartender Что именно?
[Хили быстро хватает бармена и ударяет его головой о барную стойку]
Flight Deck Bartender Ай, б#я!
Holland March Вот это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Брак — это когда покупаешь дом для человека, которого ненавидишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джексон Хили [Хили и Марч несут труп] Ты что, не упал с еб###го холма? Ты упал с холма?
Холланд Марч Я выпил, ну, пару стопок, максимум три.
Джексон Хили Вот поэтому ты и не можешь идти ровно.
Холланд Марч Ой, извините. Я несу труп, и у меня в лицо брюх## уткнулось. Так что извините, я не Бакшинаров.
Джексон Хили Ты даже 'Барышников' нормально не скажешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Flight Deck Bartender Ребята, слушайте. Вы туда не лезьте, понял? Поверьте мне. Там эти нью-йоркские ребята. Бизнесмены. У них, мать их, телохранители. И как будто им яйца удалили. Как это называется? А?
Jackson Healy Брак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бывшая жена Хили [посреди романтического ужина с Хили в ресторане] Джек, я еб# твоего папашу.
Джексон Хили [плюётся водой] Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Party Girl #1 [разговаривает с другой тусовщицей] Я ему просто сказала: если хочешь, чтобы я так сделала, тогда не ешь эту спаржу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Так что твоё решение — снять порнуху?
Amelia Kuttner [Крик] Это не порнуха!
Holland March Знаешь, у меня есть соседи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judith Kuttner Меня зовут Джудит Куттнер. Я работаю в Министерстве юстиции.
Holland March Ладно. Ну, это вообще ничего не объясняет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Ладно, кто из вас, г##о и п##ец, хочет заработать двадцатку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Видал Чета, проекциониста?
Buddy Да, он только что ушёл, минут 10 назад, пошёл выпить. А ты кто такой?
Holland March Спешу. Спасибо, дружище.
Buddy Откуда ты знаешь, что меня зовут Бадди?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Всё кончено, чувак, вот с чем моей дочке придётся иметь дело — с такими как Чет и этим черт## ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Эй, ты откуда мне знакома? С телевизора. Ты ведёшь дело против автокомпании.
Judith Kuttner Иск по поводу катализатора. Да. Это полдня моей работы. Остальное время я трачу на порнуху.
Jackson Healy Хм.
Holland March Какую? Какие фильмы? Какой любимый?
Jackson Healy Нет-нет. Анти. Анти-порно.
Holland March Понятно.
Jackson Healy Как рыцарь на белом коне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Я работаю в сточной канаве. Секс, да ещё больше секса. Моя жена говорила, что я зарабатываю на жизнь, занимаясь любовью. Да ну. Она была англичанкой. Я тоже не понимаю, что это за хрень такая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March Ты тот, кто избил моего отца.
Jackson Healy Эй.
Holland March Нет. Это он влупил отцу сзади. Большая разница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bourbon Bartender Просто расслабься здесь, понятно? Она должна скоро спуститься. Пара холодных за мой счёт?
Jackson Healy О, мне не надо.
Holland March Он, кстати, аргумент приводит веский.
Bourbon Bartender Видишь? Разумно. Очень разумно. А вот твой приятель — вот в чём проблема, он был неразумен.
Jackson Healy Наш приятель?
Holland March Да мы не дружим.
Bourbon Bartender Другой чувак, что искал Эмилию, он не с вами?
Jackson Healy Куда он делся?
Bourbon Bartender Зашёл в лифт прямо перед вами.
Jackson Healy Имя запомнили?
Bourbon Bartender Джон что-то там.
Jackson Healy Ты реально видел, как он заходил в лифт?
Bourbon Bartender Нет, мне это сказал мудрый старый индейец. Конечно же я чёрт возьми видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Misty Mountains Как тебе моя тачка, Большой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Март только что выжил после огромного падения, приземлившись в бассейн]
Holland March Я ЖИВВВВВВВВВВВ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judith Kuttner Похоже, вы, возможно, спасли жизнь моей дочери.
Jackson Healy Это в основном заслуга Холли. Его дочери.
Holland March Это генетика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy [на роскошной вечеринке порно-продюсера] Ого. Значит, Мэри Джейн уже здесь.
Holland March Это кто?
Jackson Healy Мэри Джейн. Марихуана. Трава.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March Ты худший детектив на свете.
Holland March Я худший?
Holly March Да!
Holland March Худший на «всём» свете?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Холланд Марч На пернатых?
Джексон Хили Аллилуйя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Слушай, им сходит с рук. Большая неожиданность, да? Люди глупы. Но не настолько. Дело в том, что через пять лет максимум мы все будем ездить на японских электромобилях. Запомни мои слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pornookio [смеясь] Растёт не мой нос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holly March [с надменным тоном] Знаешь, у меня есть знакомый коп.
Jackson Healy Да ну?
Holly March Он моего папу тоже очень любит.
Jackson Healy Может, им пожениться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мальчик на велосипеде Нет, его звали Сид... Сид Хэтрэк. Да.
Холланд Марч Никого с фамилией Хэтрэк не бывает.
Мальчик на велосипеде Да ну. Пытался устроиться на работу. Предлагал показать п##д# — у меня большой п##д#.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Солнце взошло, солнце зашло. Ничего не меняется, как ты и говорил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Что ты думаешь?
Holly March Она мне нравится
Jessica Мне нравится её платье
Holland March Платье хорошее, но она чокнутая. По её словам, её мать в одиночку собирается уничтожить всё западное общество
Jackson Healy Ну да. Но есть люди, которые пытаются её убить, верно? Например, Джон Бой
Holly March Кто такой Джон Бой?
Jessica Он из «Уолтонов»
Jackson Healy Нет, другой Джон Бой
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Эй, разве ты не тот парень из закусочной? Давай, давай, давай, давай, давай. Мне нужно узнать.
Jackson Healy Я сейчас не хочу в это ввязываться.
Holland March Тебе нужно ввязаться в это. Мне нужно узнать. Ты — тот парень из закусочной.
Jackson Healy [вздыхает] Ладно...
Holland March Да-а-а...
Jackson Healy [во флэшбэке] Я был в закусочной в Голливуде, и этот a####### с дробовиком начал угрожать людям.
Holland March [Марч лежит на спине на прыгательной доске] Мне это нравится. Это самая крутая история, которую я когда-либо слышал.
Jackson Healy [Во флэшбэке Хили хватает дробовик и бьёт того парня лицом дробовиком.] Так что я сделал что-то с этим. Я действовал. Я не планировал этого, ты знаешь. Просто сделал это. Я уложил того парня. За это мне даже не заплатили. В итоге у меня была пуля в бицепсе и пятьсот долларов больничных расходов. Это было глупо, правда. Когда об этом думаю, это был лучший день в моей жизни.
Holland March [Марч спит на прыжковой доске, храпит] ...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March [гость приходит на роскошную вечеринку в средневековом костюме и передает поводья своей белой лошади, одетой как единорог, камердинеру] Ёлки-палки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Ё-моё!
Mrs. Glenn [в ужасе от ругани] ОООО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy [после того, как Блуфейс, у которого взорвался красящий пакет прямо в лицо, закатил истерику и попытался накормить Хили своей рыбкой] Слушай, ты должен... ты должен остановиться и всё обдумать, понял? Когда ты сегодня пришёл сюда, ты хотел, чтобы так всё закончилось? Ты пришёл, чтобы заставить меня есть рыбку? Или чтобы выстрелить в меня? Слушай, если ты заходишь сюда, избиваешь меня, устраиваешь бардак — я понимаю. Я принимаю это, хорошо? Это часть работы. Но что ты сделал? Ты сделал нечто другое, да? Ты меня разозлил. Ты сделал из меня врага. Теперь, даже если бы я что-то знал, я бы тебе не сказал, парень. И знаешь, почему не сказал бы? Это не единственная причина, но одна из главных. Я бы не сказал — потому что ты настоящий и#и##л.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy Слушай, ты на меня накинулся, развалил всю хату — я понимаю, это часть работы. Но что ты сделал? Ты сделал нечто иное. Ты меня злил. Ты себе врага нажил. Теперь даже если я что-то знаю, я тебе не скажу, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Holland March Ё-моё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Ладно. Я закончил. Можете меня списывать... Ну, на самом деле не надо меня списывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chet Дин был кинорежиссёром. Типа, экспериментального плана фильмы снимал. Вот, собственно, так мы и познакомились, потому что я тоже в этой теме.
Jackson Healy Чем занимаешься?
Chet Проекционист.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March Знаешь, молчание — это чтобы рот не болтал.
Jackson Healy Конечно. Если, конечно, ты не чревовещатель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bourbon Bartender Это рубашка?
Holland March [держит милую маленькую рубашку оригами] Да.
Bourbon Bartender Очень красиво.
Holland March Я сам сделал.
Bourbon Bartender Да? А я это сделал.
[поднимает бейсбольную биту]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Holland March [Марш подходит к бару, явно навеселе] Всем привет, я Амелия. Ей примерно...
[Делает жест рукой, показывая рост]
Holland March . Отвечает на...
[Смотрит вверх на русалку без лифчика, которая плавает в бассейне]
Holland March зов дикой природы. Шучу. Забыл её имя, но если увидишь, просто скажи, и скажи моё имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Healy [рассказчик] Иногда мне кажется, что всё нормально. Но не часто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amelia Kuttner [Последние слова] Пожалуйста, я должна выбраться отсюда.
[Смертельно ранена в грудь.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Russell Crowe
Энгаури Райс
Энгаури Райс
Angourie Rice
Ивонн Зима
Yvonne Zima
Лоис Смит
Lois Smith
Дж. Тодд Андерсон
J. Todd Anderson
Рэйчел Брук Смит
Рэйчел Брук Смит
Rachele Brooke Smith
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Margaret Qualley
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Терренс Розмор
Terence Rosemore
Джек Килмер
Джек Килмер
Jack Kilmer
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео)
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»
Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака»
Кровожадные собаки, мыши-демоны и цветок на ножках: называем самых кошмарных монстров в истории «Очень странных дел»
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
«Добродушный студент в центре курьезных приключений»: выросшие на кино СССР точно вспомнят 5 фильмов по описаниям героев (тест)
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
От блузки до пионерского галстука: вспомните 5 фильмов СССР по красным предметам гардероба (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше