[Марч и Хили ищут Амелию на демонстрации, где куча людей лежит неподвижно на ступенях мэрии в противогазах]
Die-In Protester
Мы с тобой не говорим. Мы мертвы.
Holland March
Нет, я — да, я понимаю. Знаете, это очень умно, я в теме, но на самом деле это очень серьёзно.
Die-In Protester
Так и это! Нас всех убили!
Die-In Protester
П#здуй, чувак, мы мертвы!
Smoker at Protest
Они с тобой не разговаривают, чувак, они мертвы.
Smoker at Protest
[к протестующим]
Кто-нибудь знает, зачем вы протестуете?
Die-In Protester
За воздух!
Smoker at Protest
[к Хили]
За воздух.
Die-In Protester
Загрязнение! Птицам дышать нечем!
Die-In Protester
[кивает]
Да.
Holland March
[когда парень не может ответить на вопрос Хили]
Этa х#ня... Ладно!
[начинает идти вниз и случайно наступает на руку протестующего]
Die-In Protester
[кричит от боли и отдергивает руку]
М#дак!