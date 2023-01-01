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Чирак
Чирак, 2016: актеры и роли
Chi-Raq
Чирак
2016 / США
5.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Чирак, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли
Spike Lee
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Джон Кьюсак
John Cusack
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Ник Кэннон
Nick Cannon
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Фелиция Пирсон
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