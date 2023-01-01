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Чирак
Киноафиша Фильмы Чирак Чирак, 2016: актеры и роли
Chi-Raq Чирак 2016 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Чирак, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли Спайк Ли Spike Lee
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Уэсли Снайпс Уэсли Снайпс Wesley Snipes Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Дженнифер Хадсон Дженнифер Хадсон Jennifer Hudson Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon Ла Ла Васкес Фелиция Пирсон Felicia Pearson Тейона Паррис Тейона Паррис Teyonah Parris
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