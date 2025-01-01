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Киноафиша Фильмы Несносные леди Цитаты из фильма Несносные леди

Цитаты из фильма Несносные леди

Jesse [своему сыну, который писает перед гостями] Таннер, нннннет!
Kristin Ой!
Jesse Это уже вчетвертый раз, как он так делает.
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Kristin У меня проблемы с оставлением!
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Zack Моя девушка американка, но она отчаянно хочет, чтобы у нашего ребёнка был британский акцент. Вот и всё, чего она хочет. Она даже не разговаривает с нашим ребёнком, серьёзно. Мне приходится читать Кэти на ночь. Все остальные дети смотрят «Улицу Сезам», а наш малыш сидит перед «Аббатством Даунтон». Заметьте, я говорю «девушка», пять лет вместе, а мы до сих пор не женаты, и, поверьте, я спрашивал. Уже было сложно уговорить её обновить статус в Фейсбуке с «одинокая». Я такой: «Пять лет вместе, у нас ребёнок. Не могла бы ты хотя бы сделать «всё сложно»?» И это неловко, как-то непонятно, как друг друга представлять. Когда я представляю Кристин, я говорю, что она свет моей жизни, песня моей души, мать моего ребёнка. А она меня — просто сосед по квартире.
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Miranda Collins Расскажи мне подробнее про эту подростковую девчонку и твоего бывшего мужа.
Sandy О, да. Наверное, я немного приукрасила. Наверное, она постарше, но я точно пойму, когда вся эта сыпь пройдет.
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Russell Слушай, ты же говорил, что твои родители — умственно неполноценные.
Jesse Поверь, так и есть.
Russell О?
Jesse Так и есть, и к тому же это было наше первое свидание. Ну кто не врет на первом свидании?
Russell Правда? А как насчёт второго свидания, пятидесятого, а как насчёт того... Эй! Ой! Времени, когда у нас был ребёнок? Ты понимаешь, что соврал мне про своих родителей?
Jesse Я всем вру про своих родителей.
Russell Ну, это обнадеживает.
Jesse Я вру про свою ужасную жизнь в том трейлерном парке. Я был первокурсником в старшей школе, копил каждую копейку, чтобы просто выбраться оттуда. Без выпускного, без мантии, без автобуса.
Russell Понятно, ты ненавидишь своих родителей.
Jesse Нет, я их не ненавижу. Они мои родители, я их люблю, но... Дорогой, дело не в этом... Просто они неправы во многом, неправы в том, как относятся к людям, неправы в том, как уважают чужие отличия...
Russell Знаешь, что самое худшее? Ты соврал им обо мне. Почему? Потому что ужасно быть замужем за чуркой! Как тебе не стыдно. Да, они должны были называть меня доктором Чурка.
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Sandy Слушай, если собираешься прийти, просто напиши мне, хорошо? Я тебе место сохраню.
Jesse Да.
Sandy Ладно, или напиши в Твиттер.
Jesse Да, я напишу... я в Твиттере... Что? Твитнуть тебе?
Sandy Вот именно, видишь? Звучит странно.
Jesse Ммм-ммм.
Sandy Что это было? Я просто пробовала.
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Kristin У меня есть её адрес, просто у меня не хватало смелости с ней связаться. Я реально боюсь.
Jesse Боже, конечно боишься. Кто бы не боялся? Это же безумие. Ты даже не знаешь, какая она. Ты даже не знаешь свою мать, а она владеет тобой. Рано или поздно придётся с этим столкнуться. Ты справишься.
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Rachel Да, всё время грустить, зацикливаться на футболе, чтобы быть поближе к маме, смотреть эти видео снова и снова. Её нет, пап, и нам всем грустно, но как долго так продолжать? И вести себя как придурок с этим судьёй никому не помогает.
Bradley Эй, следи за языком.
Rachel Знаешь что? Да, я ругаюсь. Потому что я не под присмотром, и пока мы на этой волне, я не против заботиться о Вики и делать всю домашнюю работу и готовку. Пап, мне всего 16, у меня есть своя жизнь.
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Tina Ладно, что-то не так?
Sandy Да, что-то не так. Я пришла сюда за час до начала, чтобы занять место в первом ряду, получить идеальный ракурс и смотреть на своих детей. А теперь ты сидишь прямо здесь рядом со мной.
Tina Потому что место было свободно.
Sandy Это было место для моей сумки, место моей сумки, понятно? Место моей сумки — вот здесь. Боже, нельзя просто прийти сюда с опозданием и сесть там. Так не пойдет. Нам нужны... нам нужны границы. Нам нужны правила, Тина.
Tina Правила? Как, сидеть на свободном месте?
Sandy Я пока не знаю, какие там правила, Тина. Не знаю, но я точно знаю, что они есть, и ты их все нарушаешь.
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Sandy Дочь?
Bradley О, да, две, но сейчас только одна, ну, взрослеет.
Sandy Поняла.
Bradley Раньше этим занималась их мама, а теперь я.
Sandy Та же лодка, только два сына.
Bradley Почему это одна лодка?
Sandy Наверное, просто количество.
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Sandy О, ты шутишь! Париж? Париж, Париж, Париж! Это... Мы не могли собраться с силами 13 лет, чтобы съездить в Париж. А теперь он берет Тину. Тина. Теперь он берет Тину. Это единственное место, куда я хотел поехать с детства, когда читал "Мадлен"! Я даже не уверен, что она знает, кто такая Мадлен! Боже, этого не может быть! Этого не может быть! Чёрт, разве нельзя было взять её в Лондон или, может, в чёртов Диснейленд? Не знаю, может, на выпускной? Там, наверное, она ещё не была. Господи... Чёртова Тина!
Bradley Я бы не хотел видеть её в пробке.
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Bradley Ладно, у тебя там, кажется, пятьдесят разных записей этого эпизода, который ты совсем не заметил. Почему бы тебе просто не подойти и не попросить кого-нибудь его повторить? Тогда увидишь, что ты не прав, мы выиграем игру, а ты домой споткнёшься со своей собакой-поводырём.
Male Soccer Referee Вот и всё. Жёлтая карточка!
Bradley Жёлтая карточка? Ты...
Male Soccer Referee Ты что, свисток мой подул?
Bradley Чёрт возьми, да. Свистеть в свисток другого не положено. Только если он тебе игру испортил!
Male Soccer Referee Ладно, всё, красная карточка! Ты вылетаешь.
Bradley Я вылетаю? Хорошо, к сведению. Знаешь что? Я вылетаю. А теперь твой мяч улетел. Вот что улетело, понял? Эй, Кимберли! Ты дальше играй, окей?
Kimberly Да, тебе лучше уйти.
Bradley Да, спасибо. Если кто-то меня ищет, я на парковке — звоню в LensCrafters, записываю этого парня на приём!
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Bradley Откуда ты слышал эту "чёртова свистка"? Откуда это?
Vicky Шекспир.
Bradley Шекспир, да? Уильям Шекспир?
Vicky Нет, Боб Шекспир. Кто ещё мог бы...
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Sandy Так ты от Рассела не слышала?
Jesse Ни звука, полная тишина.
Sandy О Боже. Мне очень жаль. Ну, по крайней мере, у тебя есть Таннер, понимаешь? Конечно, до тех пор, пока не разводишься, а тогда начинается эта 50/50 опека, и это просто, как ад. Такая моя жизнь. Погоди-ка. Это не твоя жизнь, это моя.
Jesse У индейцев разводы — редкость.
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Miranda Collins Лэнс, ты мой агент, и я тебя люблю — это, конечно, оксюморон, но если ты здесь ради какой-то философской болтовни, то коротко, очень коротко.
Lance Wallace Да, ты меня знаешь как Лэнс Уоллес, агента звезд.
Miranda Collins Раньше у тебя были большие звезды. А теперь у тебя есть только я.
Lance Wallace Ммм. Но ты же знаешь, что я родился в Бронксе, меня звали Рамон Наварро, и я собирал пустые бутылки, чтобы заработать на еду. Мы — это те, кем нас считает мир, а порой — нет. Мы решаем, кто мы есть, когда хотим, и кого хотим знать. Или кого?
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Zack Так, у кого тут есть ребёнок? Нет, понятно, что нет. Вы здесь, чтобы жить.
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Tina Сэнди, мне так жаль.
Sandy Ага.
Tina Я не знаю, что случилось с его ингалятором.
Sandy Вот почему у нас есть запасной. Твоё второе имя теперь — запасной.
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Lance Wallace Ладно, слушай, Миранда хочет сыграть большую дорогую свадьбу в лучшем отеле, а Кристин хочет пожениться здесь, потому что именно здесь они впервые встретились.
Shorty Отлично, мы сделаем всё, чтобы получилось дорого.
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Shorty Кто будет проводить церемонию?
Lance Wallace Я буду вести.
Shorty У тебя есть лицензия?
Lance Wallace Конечно, из онлайн-церкви Айдахо.
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Bradley Что ты здесь делаешь? Ты что, в психушке?
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Russell Да и вообще, пугать меня, чтобы заманить сюда — не лучший способ начать разговор, понятно?
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Zack [ребёнок плачет] Нет, не плачь, перестань плакать. Пять тысяч на кону. Эй, не мог бы ты её подержать секундочку? Как тебя зовут, приятель?
Tiny Тайни.
Zack Тайни, если не возражаешь, у тебя очень гостеприимная грудь. Можно положить туда моего ребёнка?
Tiny Конечно.
Zack Только на секунду, спасибо.
[ребёнок перестал плакать]
Zack Не знаю, радоваться мне или обижаться. Как ты это сделал?
Tiny Я мягкий, как диван.
Zack Пожалуйста, не хочешь к нам переехать? Я серьёзно. Год не сплю. Я возьму диван. У моей девушки очень привлекательная внешность.
Tiny Твоя девушка может взять диван?
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Grocery Checker Нам нужна проверка цены на органический хлопок...
Bradley Нет, не нужно. Они... Они по девять баксов. По девять баксов за штуку.
Grocery Checker Отмените проверку цены на тампоны из органического хлопка.
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Sonia Но, Флоренс, ты видела нашего внука? Ох...
Flo Понимаю, почему его зовут Таннер. Он немного смуглый.
Sonia Мне кажется, он слишком светлый.
Flo Слушай, который час в Индии?
Sonia Индия? Кто его знает. Я живу здесь, в Лас-Вегасе. Никаких налогов, и могу играть на автоматах когда хочу.
Flo Хороший ход. К тому же, можно проехать 20 миль в любую сторону и найти песок, когда соскучишься по дому, да?
Sonia Не понимаю эту шутку, но звучит расистски и смешно.
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Club Owner Wally Burn Ладно, следующий парень, который выйдет, — он с острова через пруд, что подарил нам колониализм, Хью Гранта и чуму.
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Flo Мне кажется, ты немного на меня похожа. Ага. Да, правда. Мне кажется, правда. Ты выглядишь точь-в-точь как я летом.
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Comic Mia Jackson А тут ко мне подбегает подруга и говорит: «О, Боже, Миа, я встретила для тебя идеального парня». Показывает мне его фото, а этому чуваку, минимум, 75 лет, понял? А я — нет. И я говорю: «У него в глазах катаракта, а у меня — надежда, понял?»
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Jesse Так, бывший муж Сэнди только что снова женился...
Kristin Ох...
Jesse ...на, типа, 12-летней.
Kristin Ого!
Jesse Так...
Kristin Ага.
Sandy Ну, я как раз собиралась сказать про совместные поездки и сбор ланчей, но, знаешь, или это.
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Sandy Правда в том, что не узнаешь, пока не попробуешь, верно?
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Sandy В брак не вступают с мыслью о разводе.
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Comic Genevieve Joy Итак, приближается День матери, и я проведу его с мамой. Я привела её с моим последним парнем, он уходит в туалет, даже не выходя из слышимости, а она такая: «Ну, он вроде ничего, наверное, но это тот самый нос, который ты хочешь видеть у своей девчонки?»
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Sandy Кстати, твой ребёнок ест песок, если ты...
Jesse Таннер, не ешь это. Там кошачий кал.
Kristin Фу, как отвратительно. А если там кошачий кал...
Kristin Нет, с ним всё в порядке. Они выживают...
Kristin Кошачий кал...
Jesse А потом вырастают точно как мы.
Sandy Да, и у них очень крепкий иммунитет.
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Britt Robertson
Джэк Уайтхолл
Джэк Уайтхолл
Jack Whitehall
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Julia Roberts
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Аасиф Мандви
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
Джесси Кейс
Jessi Case
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Jason Sudeikis
Шэй Митчелл
Шэй Митчелл
Shay Mitchell
Элла Андерсон
Элла Андерсон
Ella Anderson
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Hector Elizondo
Пол Фогт
Paul Vogt
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Джон Ловиц
Jon Lovitz
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