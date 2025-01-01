Rachel Да, всё время грустить, зацикливаться на футболе, чтобы быть поближе к маме, смотреть эти видео снова и снова. Её нет, пап, и нам всем грустно, но как долго так продолжать? И вести себя как придурок с этим судьёй никому не помогает.

Bradley Эй, следи за языком.