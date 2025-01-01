ZackМоя девушка американка, но она отчаянно хочет, чтобы у нашего ребёнка был британский акцент. Вот и всё, чего она хочет. Она даже не разговаривает с нашим ребёнком, серьёзно. Мне приходится читать Кэти на ночь. Все остальные дети смотрят «Улицу Сезам», а наш малыш сидит перед «Аббатством Даунтон». Заметьте, я говорю «девушка», пять лет вместе, а мы до сих пор не женаты, и, поверьте, я спрашивал. Уже было сложно уговорить её обновить статус в Фейсбуке с «одинокая». Я такой: «Пять лет вместе, у нас ребёнок. Не могла бы ты хотя бы сделать «всё сложно»?» И это неловко, как-то непонятно, как друг друга представлять. Когда я представляю Кристин, я говорю, что она свет моей жизни, песня моей души, мать моего ребёнка. А она меня — просто сосед по квартире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miranda CollinsРасскажи мне подробнее про эту подростковую девчонку и твоего бывшего мужа.
SandyО, да. Наверное, я немного приукрасила. Наверное, она постарше, но я точно пойму, когда вся эта сыпь пройдет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RussellСлушай, ты же говорил, что твои родители — умственно неполноценные.
JesseНет, я их не ненавижу. Они мои родители, я их люблю, но... Дорогой, дело не в этом... Просто они неправы во многом, неправы в том, как относятся к людям, неправы в том, как уважают чужие отличия...
RussellЗнаешь, что самое худшее? Ты соврал им обо мне. Почему? Потому что ужасно быть замужем за чуркой! Как тебе не стыдно. Да, они должны были называть меня доктором Чурка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SandyСлушай, если собираешься прийти, просто напиши мне, хорошо? Я тебе место сохраню.
KristinУ меня есть её адрес, просто у меня не хватало смелости с ней связаться. Я реально боюсь.
JesseБоже, конечно боишься. Кто бы не боялся? Это же безумие. Ты даже не знаешь, какая она. Ты даже не знаешь свою мать, а она владеет тобой. Рано или поздно придётся с этим столкнуться. Ты справишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RachelДа, всё время грустить, зацикливаться на футболе, чтобы быть поближе к маме, смотреть эти видео снова и снова. Её нет, пап, и нам всем грустно, но как долго так продолжать? И вести себя как придурок с этим судьёй никому не помогает.
RachelЗнаешь что? Да, я ругаюсь. Потому что я не под присмотром, и пока мы на этой волне, я не против заботиться о Вики и делать всю домашнюю работу и готовку. Пап, мне всего 16, у меня есть своя жизнь.
SandyЭто было место для моей сумки, место моей сумки, понятно? Место моей сумки — вот здесь. Боже, нельзя просто прийти сюда с опозданием и сесть там. Так не пойдет. Нам нужны... нам нужны границы. Нам нужны правила, Тина.
SandyО, ты шутишь! Париж? Париж, Париж, Париж! Это... Мы не могли собраться с силами 13 лет, чтобы съездить в Париж. А теперь он берет Тину. Тина. Теперь он берет Тину. Это единственное место, куда я хотел поехать с детства, когда читал "Мадлен"! Я даже не уверен, что она знает, кто такая Мадлен! Боже, этого не может быть! Этого не может быть! Чёрт, разве нельзя было взять её в Лондон или, может, в чёртов Диснейленд? Не знаю, может, на выпускной? Там, наверное, она ещё не была. Господи... Чёртова Тина!
BradleyЛадно, у тебя там, кажется, пятьдесят разных записей этого эпизода, который ты совсем не заметил. Почему бы тебе просто не подойти и не попросить кого-нибудь его повторить? Тогда увидишь, что ты не прав, мы выиграем игру, а ты домой споткнёшься со своей собакой-поводырём.
SandyО Боже. Мне очень жаль. Ну, по крайней мере, у тебя есть Таннер, понимаешь? Конечно, до тех пор, пока не разводишься, а тогда начинается эта 50/50 опека, и это просто, как ад. Такая моя жизнь. Погоди-ка. Это не твоя жизнь, это моя.
Miranda CollinsРаньше у тебя были большие звезды. А теперь у тебя есть только я.
Lance WallaceМмм. Но ты же знаешь, что я родился в Бронксе, меня звали Рамон Наварро, и я собирал пустые бутылки, чтобы заработать на еду. Мы — это те, кем нас считает мир, а порой — нет. Мы решаем, кто мы есть, когда хотим, и кого хотим знать. Или кого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ZackТак, у кого тут есть ребёнок? Нет, понятно, что нет. Вы здесь, чтобы жить.
SoniaИндия? Кто его знает. Я живу здесь, в Лас-Вегасе. Никаких налогов, и могу играть на автоматах когда хочу.
FloХороший ход. К тому же, можно проехать 20 миль в любую сторону и найти песок, когда соскучишься по дому, да?
SoniaНе понимаю эту шутку, но звучит расистски и смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Club Owner Wally BurnЛадно, следующий парень, который выйдет, — он с острова через пруд, что подарил нам колониализм, Хью Гранта и чуму.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FloМне кажется, ты немного на меня похожа. Ага. Да, правда. Мне кажется, правда. Ты выглядишь точь-в-точь как я летом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Comic Mia JacksonА тут ко мне подбегает подруга и говорит: «О, Боже, Миа, я встретила для тебя идеального парня». Показывает мне его фото, а этому чуваку, минимум, 75 лет, понял? А я — нет. И я говорю: «У него в глазах катаракта, а у меня — надежда, понял?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JesseТак, бывший муж Сэнди только что снова женился...
Comic Genevieve JoyИтак, приближается День матери, и я проведу его с мамой. Я привела её с моим последним парнем, он уходит в туалет, даже не выходя из слышимости, а она такая: «Ну, он вроде ничего, наверное, но это тот самый нос, который ты хочешь видеть у своей девчонки?»