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Киноафиша Фильмы Мой парень – киллер Цитаты из фильма Мой парень – киллер

Цитаты из фильма Мой парень – киллер

Martha McKay Как ты это сделал?
Mr. Right Некоторые тратят время на драки. Я сразу перехожу к победе.
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Mr. Right Что ты ещё сегодня делаешь?
Martha McKay Борюсь с желанием убежать от тебя?
Mr. Right На самом деле я тоже в бегах.
Martha McKay От таких жутких, как ты?
Mr. Right О, чувак, этим пацанам и не снилось быть таким жуткими, как я.
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Sophie Марфа, рано или поздно тебе просто придётся начать замечать эти тревожные знаки.
Martha McKay Почему? Ты думаешь, он злодей?
[возбуждённо]
Martha McKay А если да? Знаешь, когда я была маленькой, у меня была фантазия, что я встречаюсь с Лексом Лютором.
Sophie Из "Супермена"? Он же вроде гений? Твой парень больше похож на сексуального Рейнмэна или что-то в этом роде.
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Martha McKay Потому что люди просто хотят дать чему-то имя, чтобы почувствовать себя в безопасности, но на самом деле, что такое динозавр, если не дракон?
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Johnny Moon [Плохой парень: Джонни Мун собирается убить Марфу МакКэй в коридоре у лестницы] Это напоминает мне времена, когда я был совсем маленьким.
Martha McKay [Саркастично] Отличная история, которую я потом расскажу.
Johnny Moon Был один пацан, он меня дразнил. Каждый день мял мой ланч-бэг.
[Он медленно приближается к ней с убийственными намерениями, говорит тихо и мрачно]
Johnny Moon И я подумал, знаешь, этот пацан — он больше меня, сильнее меня. Но вот что: у него была черепаха. Самое важное — он её обожал. А я подумал, что я больше черепахи, сильнее черепахи. А знаешь, какой звук издаёт черепаха, когда её раздавливаешь? Она визжит. Ты понял, о чём я?
[Теперь говорит о Мистере Правильном/Фрэнсисе]
Johnny Moon Появляется клоун с красным носом, видит, что ты истекаешь кровью — это выбивает его из колеи. Хлюп. Джонни Мун побеждает. Конец.
[Он отходит от неё и убирает пистолет]
Johnny Moon Знаешь, правда в том, что дело было не в Эрике.
[Сбрасывает пальто, показывая складной нож]
Johnny Moon Правда в том, что я просто обожаю раздавливать черепах.
[Она пинает его на лестницу]
Johnny Moon [Он теперь очень зол и быстро идёт к ней] Просто сдохни, б#ядь!
[Она бьёт его мраморной статуей. Он падает и теряет нож]
Martha McKay [Она подходит к нему, он достаёт пистолет. Она яростно бьёт его статуей, крича] Мне нравятся черепахи! Ты — у#бок!
[конец сцены]
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Hopper [о Фрэнсисе] Думаем, у него появился какой-то моральный кодекс. Он всё ещё печально известен. Люди продолжают пытаться нанять его, но теперь он убивает их.
Sophie Он убивает тех, кто его нанимает?
Hopper Да. Потому что убийство — это плохо.
Sophie Это безумие.
Hopper Я бы сказал, это вполне разумный диагноз.
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Von Cartigan [допрашивает её] Мне нравится эта сук@. Так что, рассказывай. Каково это?
Martha McKay [связана] Иметь IQ выше 17?
Von Cartigan Встречаться с серийным убийцей.
Martha McKay Подожди-ка, я сейчас приостановлю тебя на секунду, потому что, честно говоря, я... я не понимаю твоего плана. Это, типа, план «быть убитой»? Или такой сложный договор на самоубийство?
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Francis [прижат к стене в перестрелке] Я убью одного из этих парней.
Martha McKay Ладно.
Francis Последний, обещаю.
Martha McKay Мне всё равно.
Francis Ты сейчас так говоришь, а потом будешь: "Зачем ты..."
Martha McKay Мне всё равно!
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Francis [Марте] Иногда я действую, не подумав, но я же не плохой человек. Ты правда думаешь, что у плохих людей есть способность... любить и такое?
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Hopper [Фрэнсис] Ты думаешь, что просто так выйдешь из этой жизни и успокоишься? Ты никогда не станешь нормальным.
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Sophie Ты как маленький паровозик, который всё время сходит с рельсов. Я останавливаю этот поезд! Хватит.
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