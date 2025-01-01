Martha McKayА если да? Знаешь, когда я была маленькой, у меня была фантазия, что я встречаюсь с Лексом Лютором.
SophieИз "Супермена"? Он же вроде гений? Твой парень больше похож на сексуального Рейнмэна или что-то в этом роде.
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Martha McKayПотому что люди просто хотят дать чему-то имя, чтобы почувствовать себя в безопасности, но на самом деле, что такое динозавр, если не дракон?
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Johnny Moon[Плохой парень: Джонни Мун собирается убить Марфу МакКэй в коридоре у лестницы]Это напоминает мне времена, когда я был совсем маленьким.
Martha McKay[Саркастично]Отличная история, которую я потом расскажу.
Johnny MoonБыл один пацан, он меня дразнил. Каждый день мял мой ланч-бэг.
[Он медленно приближается к ней с убийственными намерениями, говорит тихо и мрачно]
Johnny MoonИ я подумал, знаешь, этот пацан — он больше меня, сильнее меня. Но вот что: у него была черепаха. Самое важное — он её обожал. А я подумал, что я больше черепахи, сильнее черепахи. А знаешь, какой звук издаёт черепаха, когда её раздавливаешь? Она визжит. Ты понял, о чём я?
[Теперь говорит о Мистере Правильном/Фрэнсисе]
Johnny MoonПоявляется клоун с красным носом, видит, что ты истекаешь кровью — это выбивает его из колеи. Хлюп. Джонни Мун побеждает. Конец.
[Он отходит от неё и убирает пистолет]
Johnny MoonЗнаешь, правда в том, что дело было не в Эрике.
[Сбрасывает пальто, показывая складной нож]
Johnny MoonПравда в том, что я просто обожаю раздавливать черепах.
[Она пинает его на лестницу]
Johnny Moon[Он теперь очень зол и быстро идёт к ней]Просто сдохни, б#ядь!
[Она бьёт его мраморной статуей. Он падает и теряет нож]
Martha McKay[Она подходит к нему, он достаёт пистолет. Она яростно бьёт его статуей, крича]Мне нравятся черепахи! Ты — у#бок!
[конец сцены]
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Hopper[о Фрэнсисе]Думаем, у него появился какой-то моральный кодекс. Он всё ещё печально известен. Люди продолжают пытаться нанять его, но теперь он убивает их.