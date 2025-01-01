Johnny Moon [Плохой парень: Джонни Мун собирается убить Марфу МакКэй в коридоре у лестницы] Это напоминает мне времена, когда я был совсем маленьким.

Martha McKay [Саркастично] Отличная история, которую я потом расскажу.

Johnny Moon Был один пацан, он меня дразнил. Каждый день мял мой ланч-бэг.

[Он медленно приближается к ней с убийственными намерениями, говорит тихо и мрачно]

Johnny Moon И я подумал, знаешь, этот пацан — он больше меня, сильнее меня. Но вот что: у него была черепаха. Самое важное — он её обожал. А я подумал, что я больше черепахи, сильнее черепахи. А знаешь, какой звук издаёт черепаха, когда её раздавливаешь? Она визжит. Ты понял, о чём я?

[Теперь говорит о Мистере Правильном/Фрэнсисе]

Johnny Moon Появляется клоун с красным носом, видит, что ты истекаешь кровью — это выбивает его из колеи. Хлюп. Джонни Мун побеждает. Конец.

[Он отходит от неё и убирает пистолет]

Johnny Moon Знаешь, правда в том, что дело было не в Эрике.

[Сбрасывает пальто, показывая складной нож]

Johnny Moon Правда в том, что я просто обожаю раздавливать черепах.

[Она пинает его на лестницу]

Johnny Moon [Он теперь очень зол и быстро идёт к ней] Просто сдохни, б#ядь!

[Она бьёт его мраморной статуей. Он падает и теряет нож]

Martha McKay [Она подходит к нему, он достаёт пистолет. Она яростно бьёт его статуей, крича] Мне нравятся черепахи! Ты — у#бок!