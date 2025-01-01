[Обращение к новым рекрутам]

Нет никаких сомнений, что вы станете миллионерами. Единственный вопрос — насколько многократно. Думаете, я шучу? Нет, я не шучу, я чёртов миллионер, звучит странно, правда? И сказать это тоже странно. И угадайте, сколько мне лет? Двадцать семь. Знаете, что это значит здесь? Что я чёртов старик. В этой фирме одни ребята вашего возраста, не моего. К счастью для меня, я очень хорошо делаю свою работу, иначе меня бы здесь не было. Вы — новая кровь, вы — будущее, большие шишки этой фирмы. Позвольте сказать, что от вас требуется: вы должны пахать, как проклятые. Нам нужны победители, а не «чайники». «Чайник» уходит при звонке, «чайник» спрашивает: «Сколько отпускных дней в первый год?» «Отпуск?» Люди приходят в эту фирму с одной целью — стать грязно богатыми, мы не здесь, чтобы заводить друзей, мы не здесь, чтобы спасать проклятых ламантинов. Хотите «отпуск»? Идите в третью школу, в первые три месяца вы начинаете как стажёр, получаете сто пятьдесят долларов в неделю, после обучения сдаёте тест Series 7, проходите — становитесь младшим брокером, а потом открываете счета для своего тим-лидера. Как только откроете сорок счетов, начнёте работать на себя, небо — предел. Пару слов о стажёрах: друзья, родственники, другие брокеры будут подкалывать вас, это правда, сто пятьдесят долларов — это мало денег, не обращайте внимания, вам нужно выучить этот бизнес, и сейчас самое время. Как только сдашь тест, всё это не будет иметь значения. Твои друзья — дерьмо, скажи им, что ты заработал двадцать пять тысяч в прошлом месяце, они не поверят, к чёрту их. Родители не одобряют твою жизнь? К чёрту вас, мама и папа! Посмотрите, каково это будет — платить за их чёртов Лексус. А теперь идите домой и подумайте, действительно ли это для вас. Слушайте, если решите, что нет — в этом нет ничего постыдного, эта работа не для всех. Но если вы действительно этого хотите — позвоните мне в понедельник, поговорим, только не тратьте моё чёртово время.