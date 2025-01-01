Greg Weinstein
[Сету, пока едем в его Феррари]
Ты должен понимать, что половина ребят, с которыми мы с тобой выросли, помнишь, в еврейской школе толчеи считались серьёзным делом? В худшем случае кому-то срывали ярмулку. Это правда, эти парни — не шутки, они напиваются до беспамятства, быстро начинают махаться кулаками, некоторым это даже нравится, как Ричи. Что за хрень? Наверное, думал, что я крутой с тем парнем, а сам обосрался. Чёртовы итальянцы, половина из них колется, все пьют, ноль капитала, никакой стабильности. Они зарабатывают кучу денег и всегда торопятся вперёд, есть ребята в фирме, которые делают по миллиону в год, но не могут взять кредит даже на Хонду из-за плохой кредитной истории, все просто ждут пятнадцатого числа. У них может быть Порше, но нет десяти баксов на бензин, это «черно-богатые».