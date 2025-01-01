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Цитаты из фильма Бойлерная

Jim Young [новобранцам] Говорят, деньги счастье не купят? Посмотри на мою чертову улыбку. От уха до уха, детка.
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Jim Young [новобранцам] И не бывает звонков без продажи. Продажа происходит при каждом звонке. Либо вы продадите клиенту акции, либо он продаст вам причину, почему не может. В любом случае сделка состоялась, вопрос только в том, кто закроет её? Вы или он? Теперь будьте неумолимы, всё, я закончил.
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Jim Young [новобранцам] Тот, кто говорит, что деньги — корень всякого зла, просто не имеет ни х### ни ###.
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Greg Weinstein [во время инструктажа Сета] Теперь есть два правила, которые ты должен запомнить как стажёр, первое — здесь мы не впариваем тёлок.
Seth Davis Что?
Greg Weinstein Мы не продаём акции женщинам. Мне плевать, кто это, мы не делаем этого. Нэнси Синатра позвонит — скажи, что извини. Они постоянно достают и ты никогда не услышишь от них покоя, понял? Они будут звонить тебе каждый чёртов день, чтобы узнать, почему акции падают, а если, не дай бог, акции пойдут вверх — ты услышишь их каждые чёртовы 15 минут. Это просто не стоит того, не впаривай тёлок.
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Jim Young [новобранцам] Есть важная фраза, которой мы тут пользуемся, и, думаю, вам пора её выучить. Веди себя так, будто... Понимаете, что это значит? Веди себя так, будто ты чёртов президент этой фирмы. Веди себя так, будто у тебя девятидюймовый член. Понял? Веди себя так.
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Jim Young [новобранцам] Хотите детали? Ладно. У меня Феррари, 355 Кабриолет, че вам надо? У меня смешной дом в Саут-Форке. У меня есть все игрушки, какие только можно представить. И самое главное, ребята, я на плаву.
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Сет Дэвис [За кадром] Я как-то читал статью, где говорилось, что в Microsoft больше миллионеров среди секретарш, чем в любой другой компании в мире. Они выбрали опционные акции вместо рождественских бонусов. Это был правильный ход. Помню, там была фотка одного из дворников рядом с его Феррари. У меня мозг взорвался. Видишь такое — и в голове сразу закрадывается мысль, что это возможно, даже легко. А потом включаешь телевизор — и там ещё больше такого. Победитель лотереи с призом в 87 миллионов, актёр-ребёнок, который заработал 20 миллионов на последнем фильме, интернет-акция, взлетевшая до небес — ты мог бы заработать миллионы, если бы успел вложиться вовремя. Вот что я и хотел сделать: вложиться. Я больше не хотел быть первооткрывателем, я просто хотел быстро и легко сорвать бабло, я просто хотел попасть внутрь. Как сказал Notorious BIG: «Либо ты торгуешь к***ом, либо у тебя убийственный бросок». Никто больше не хочет работать. Нет никакой чести в том, чтобы после школы работать в МакДональдсе, честь — в деньгах, парень. Поэтому я пошёл по белому пути торговли к***ом: стал биржевым брокером.
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Judge Marty Davis [в закусочной] Я тебе не лучший друг. Это дело твоей мамы. Я твой отец. Я говорю тебе, когда ты облажался. Что ты думал, я сделаю? Похвалю тебя за эту идею с казино? Скажу, какой ты классный предприниматель? Так что ты хочешь, чтобы я сделал, Сет? Чёрт возьми, если бы я позвонил отцу, чтобы встретиться за чашкой кофе и поговорить о своих ошибках, он, наверное, посмеялся бы. У нас не было милых разговоров о том, почему я был плохим мальчиком. Мне доставалось. И я больше так не делал. Всё проще простого.
Seth Davis Слушай, я просто пытаюсь восстановить то, что осталось от наших отношений. То есть...
Judge Marty Davis Отношения? Да что ты вообще несёшь, отношения? Мы что, встречаемся? Я не твоя девушка, Сет. Я твой отец. Приведи свою жизнь в порядок, начни честно зарабатывать, и тогда мы сможем разговаривать как нормальные люди, понял?
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Seth Davis [Закадровый голос] Оглядываясь назад, казино было самым честным бизнесом, который у меня был. Я смотрел своим клиентам в глаза и предоставлял им услугу, которую они хотели. А теперь я даже не смотрю им в глаза и впариваю то, чего они никогда не просили.
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Jim Young [новобранцам] Став сотрудником этой фирмы, вы заработаете свой первый миллион за три года. Повторяю — вы заработаете миллион долларов.
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Chris Varick [Встреча тайком на лестнице] Ты знаешь, как тяжело я работал, чтобы добиться того, что имею?
Seth Davis Тебе нужно забыть обо всём этом, это сейчас не имеет ни малейшего значения, в этот самый момент ты должен думать о том, что будешь делать в следующие пятнадцать минут — они сделают так, что мы больше никогда не сможем продать ни одной акции, но мы можем что-то предпринять
Chris Varick Что именно?
Seth Davis Гарри, мой клиент. Мне нужен старший брокер, чтобы подписал заявку на продажу — чтобы он мог забрать свои акции и сбросить их на открытом рынке, вернуть свои деньги. Какая разница? Сделай одну вещь — просто подпиши.
[Крис подписывает заявку на продажу]
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Richie [на торговом этаже] Когда ты в последний раз что-то закрывал, а? Ты даже чертово окно закрыть не мог, идиот!
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Seth Davis [Закадровый голос] У меня было очень сильное трудолюбие. Проблема была в моей этике на работе.
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Greg Weinstein Надеюсь, это лучше той последней порции д##ма, что ты мне подогнал. Произвёл больше дров, чем Рон Джереми. Я не хочу, чтобы ты кричал "Рико!" больше. Знаешь, что ты должен кричать? "Дрова!" Да, мистер Чёртов лесоруб. Я слышу, как ты, б##ь, делаешь свои звонки. Это полный бред, понял? Если ты так хочешь, чтобы они отключились, почему просто не повесишь трубку? Ты должен их заводить. Знаешь, заводить? Они должны умолять о брокере уже при первом звонке.
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Richie Убирайся отсюда, пока я не запихал тебя в банку с майонезом.
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Greg Weinstein Положи трубку. Положи трубку.
Seth Davis Спасибо. Мило с твоей стороны.
Greg Weinstein Во-первых, таких будет много, вне зависимости от того, насколько ты хорош, но ты, к сожалению, полный п****ц.
Seth Davis Спасибо. Воодушевляюще.
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Seth Davis [По телефону] Что ты имеешь в виду, что сдашься? Алан, единственные, кто на этом зарабатывает — квотербеки НФЛ, а на твоей спине номера я не вижу.
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Greg Weinstein [на торговом этаже] Не хочешь ли ты вместо этого канноли в рот засунуть?
Chris Varick А у тебя менора есть, чтобы в ж... засунуть?
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Jim Young [Обращение к новым рекрутам] Нет никаких сомнений, что вы станете миллионерами. Единственный вопрос — насколько многократно. Думаете, я шучу? Нет, я не шучу, я чёртов миллионер, звучит странно, правда? И сказать это тоже странно. И угадайте, сколько мне лет? Двадцать семь. Знаете, что это значит здесь? Что я чёртов старик. В этой фирме одни ребята вашего возраста, не моего. К счастью для меня, я очень хорошо делаю свою работу, иначе меня бы здесь не было. Вы — новая кровь, вы — будущее, большие шишки этой фирмы. Позвольте сказать, что от вас требуется: вы должны пахать, как проклятые. Нам нужны победители, а не «чайники». «Чайник» уходит при звонке, «чайник» спрашивает: «Сколько отпускных дней в первый год?» «Отпуск?» Люди приходят в эту фирму с одной целью — стать грязно богатыми, мы не здесь, чтобы заводить друзей, мы не здесь, чтобы спасать проклятых ламантинов. Хотите «отпуск»? Идите в третью школу, в первые три месяца вы начинаете как стажёр, получаете сто пятьдесят долларов в неделю, после обучения сдаёте тест Series 7, проходите — становитесь младшим брокером, а потом открываете счета для своего тим-лидера. Как только откроете сорок счетов, начнёте работать на себя, небо — предел. Пару слов о стажёрах: друзья, родственники, другие брокеры будут подкалывать вас, это правда, сто пятьдесят долларов — это мало денег, не обращайте внимания, вам нужно выучить этот бизнес, и сейчас самое время. Как только сдашь тест, всё это не будет иметь значения. Твои друзья — дерьмо, скажи им, что ты заработал двадцать пять тысяч в прошлом месяце, они не поверят, к чёрту их. Родители не одобряют твою жизнь? К чёрту вас, мама и папа! Посмотрите, каково это будет — платить за их чёртов Лексус. А теперь идите домой и подумайте, действительно ли это для вас. Слушайте, если решите, что нет — в этом нет ничего постыдного, эта работа не для всех. Но если вы действительно этого хотите — позвоните мне в понедельник, поговорим, только не тратьте моё чёртово время.
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Broker [по телефону] Я знаю, что ты не стоишь на крыльце с мешком денег, ожидая моего звонка. Но я не какой-то 18-летний, продающий лекарство от СПИДа. Мне 46, у меня 22 года опыта на рынке, я знаю этот бизнес. Так что подними юбку, соберись с духом и давай зарабатывать деньги
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Судья Марти Дэвис [Сету] Когда я подошёл к тебе сзади у той машины, это было самое тяжёлое, что мне когда-либо приходилось терпеть, потому что я хотел, чтобы твоя боль исчезла. Я даже не знаю, как описать те чувства, что тогда испытывал, просто хочу, чтобы ты знал одно: ни один день в моей жизни не проходит без мысли о том моменте, я не возвращаюсь туда просто ради ещё одного шанса унять твою боль, я сожалею больше, чем ты можешь представить
[Они обнимаются]
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Chris Varick [Сету, после того как впервые увидел его на торговом этаже] Эй, парень, убирайся к чёрту отсюда.
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Michael Brantley [делает речь, затем тост в столовой отеля] Я просто хотел сообщить вам, что назойливые ребята из N.A.S.T. наконец-то отстали от нас, у J.T. Марлина снова безлимитная торговая лицензия. Я же говорил вам — хорошего человека не задавишь. Теперь мы суперзвёзды, J.P. Morgan только что прислали поздравления по факсу, там было: «Добро пожаловать в клуб». Это значит, что команды во главе с Тоддом и Ричи, которые достаточно хороши, чтобы отказаться от своих реп-номеров, могут перестать обзванивать клиентов и снова начать торговать. Чтобы показать, как я это ценю, у меня для вас есть кое-что особенное — идите в люкс 418, я лично их отобрал. Мы теперь игроки, ребята, САЛЮТ!
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Seth Davis [в комнате Сета] Что происходит? Одну неделю я могу понять, но уже почти пять, а прибыль всё ещё упала на сорок процентов с тех пор, как я тут был полный рабочий день
Jeff Я не ты, Сет, я собираюсь е#ать себя из-за половины этой грё#ной прибыли, а ты просто приходишь сюда, чтобы забрать свои грё#ные деньги, и это отстой
Seth Davis Это мой бизнес, ты раньше зарабатывал десять долларов в час, теперь — тысячу в неделю, и всё равно недоволен? Что, чёрт возьми, происходит, Джефф?
Jeff Ничего, можешь проверить записи
Seth Davis Ты воруешь?
Jeff Я не могу один справиться с двадцатью четырьмя гигабайтами, это не грё#ный Деннис, и я ещё пытаюсь закончить учёбу
Seth Davis Ладно, почему бы тебе не взять ещё одного партнёра? И поделись с ним своей долей, я увеличу её до шестьдесят пяти процентов, тогда ты сможешь учиться днём и работать ночью
Jeff Я уже так делаю
Seth Davis Правда? И всё равно не справляешься?
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Michael Brantley [брокерам после окончания рабочего дня] Хочу поздравить всех с отличным месяцем, а для тех, кто ещё не убеждён — вот лучшие игроки этого месяца: Джим Янг — двести восемьдесят тысяч долларов, Крис Варик — двести пять тысяч долларов, и Грег Вайнштейн — сто девяносто тысяч долларов. Этот месяц будет ещё лучше, на самом деле — самый лучший за всю историю. Есть одна новая акция, о которой я хотел поговорить, называется Med Patent. Они только что создали первую в мире убирающуюся шприц — это значит, что врачи и медсёстры больше никогда не будут бояться инфекции от грязных игл. Это не будет альтернативой в медицине — это станет стандартом. Я знаю, что мы здесь ради денег, но если мы можем сделать что-то хорошее, тем лучше. Хочу, чтобы вы пошли и купили себе новую машину, купили дом, залезли в долги — вы заработаете миллион долларов за полгода. Сегодня вечером у нас будет корпоративная поездка, так что позвоните мамам и скажите им "не ждите вас домой!"
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Seth Davis [после отказа от сделки с ФБР] Нет, никаких сделок, ты выведешь моего отца задним ходом и вернёшь домой, он ни при чём в этом деле, клянусь Богом, если его имя хоть в одной газете всплывёт, я не буду давать показания, и я серьёзно, для меня это будет достойно тюрьмы
FBI Agent David Drew Ты серьёзно?
Seth Davis А что ты думал?
FBI Agent David Drew Ладно, не будем забегать вперёд, что ты предлагаешь?
Seth Davis Я подаю тебе это дело на серебряном чёртовом блюде, я знаю всё, чего ты не знаешь, я знаю, как всё устроено, как Майкл зарабатывает деньги, как он их прячет, с кем он связан, я даже знаю, куда он переедет, если вы слишком близко подойдёте, я знаю всё
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Seth Davis [Закадровый голос] В последнее время меня мучают вопросы «а что если?» Что если Грег тогда вечером не зашёл, что если я не забыл сумку? Или не увидел, как Майкл зашёл в другое здание в тот день? Что если я пропустил карточку Гарри? Каковы шансы? Какая вероятность?
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Эбби Халперт [имеется в виду отец, который не хочет помочь ему заработать на JT, прежде чем тот уйдёт] сидя на её диване в её квартире. Так что ты теперь будешь делать?
Сет Дэвис [ходит взад-вперёд] Я всё равно буду это бл#ть делать. У меня есть друг, который зайдёт со мной, и если я всё сделаю как надо, я смогу содрать с JT минимум триста тысяч. Моему отцу — к чёрту!
Эбби Халперт Я не думаю, что тебе стоит это делать. Думаю, тебе просто надо бросить
Сет Дэвис Я вложил слишком много времени в это, у меня больше нет денег, потому что Джефф забрал мою бл#дскую золотую жилу. Мне это нужно
Эбби Халперт Я могу познакомить тебя со своим другом, который работает в Смит Барни. Я знаю, что там можно устроиться
Сет Дэвис Чем? Разносчиком билетов? Ты думаешь, что при JT они вообще дадут мне торговать? Ни за что, почему ты так против? Это будет отлично для нас обоих
Эбби Халперт У меня просто дурное предчувствие насчёт всего этого
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Seth Davis [За кадром] Я хотел, чтобы папа хоть раз зашёл в казино — он бы точно впечатлился: четыре сотрудника, организованная зарплата и огромный список клиентов
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Greg Weinstein [своей команде] Как вы все знаете, из-за того, что вчера наделали в Фарроутек, сейчас будет много проблем, так что будьте осторожны на телефоне, успокаивайте людей, акции упали на восемьдесят шесть процентов с закрытия вчерашнего дня. Я не хочу, чтобы кто-то скидывал свои акции
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Судья Марти Дэвис [По телефону] Привет, Сет, как дела?
Сет Дэвис Папа?
Судья Марти Дэвис Да, ты передумал насчёт этой схемы с IPO?
Сет Дэвис Нет, я уже договорился с другим человеком
Судья Марти Дэвис Тогда я помогу тебе с этим
Сет Дэвис Ты будешь делать это со мной?
Судья Марти Дэвис Нет, я не могу, но могу хотя бы позаботиться, чтобы тебя не поймали. Я знаю одного человека в Эллис Прауд, он сможет с тобой поговорить, так что почему бы тебе не зайти ко мне завтра вечером?
Сет Дэвис Спасибо, папа, я так рад, что ты позвонил
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Mrs. Davis [По телефону с Сетом] Я поняла, что ты перешёл черту, когда разобрался в этом. Тебе нужно было сказать что-то, но он любит тебя, Сет, ты это знаешь? Важно, чтобы ты это знал.
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Seth Davis [За кадром] Странно подумать, как один стук изменил всё, всё, не поймите меня неправильно, я не верю в судьбу, я верю в шансы
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Jim Young [новобранцам] Чёрт побери, вы, чёртовы ребята, сдали экзамен Series Seven больше месяца назад. Сет — единственный, кто открыл нужные сорок счетов для своего тимлида, когда я был младшим брокером, я сделал это за двадцать шесть дней. Больше никаких рассылок пресс-пакетов. Забудьте про эту хрень с «Дебби из Time Life», так что берите трубку, пора работать, вставайте с задниц, движение рождает эмоции. Помню, как один парень позвонил мне и хотел продать акции, так я и позволил. Я перебирал все возражения, держал его на телефоне полтора часа, к концу я начал задавать «покупательские» вопросы, типа «каков минимальный размер сделки?», это вопрос для покупки, понял? Этот парень должен был меня закрыть. Я не спрашивал: «какой у вас бесплатный номер?», это вопрос, чтобы отшить. Я поднапрягал его, и он облажался, правильный ответ на такой вопрос — «ноль», если идея не нравится, не покупай ни одной акции. Но этот тряпка говорит «сто акций», нет! Неправильный ответ! Ты должен постоянно закрывать сделку и быть агрессивным, учись давить, задавай вопросы, задавай риторические вопросы, задавай любые вопросы, только добейся «да» от них. «Если бы ты тонул, и я кинул спасательный круг, ты бы схватился?» — «да» — отлично, бери двести акций, я тебя не подведу. Спроси, как они относятся к доходности в тридцать-сорок процентов, что они скажут? «Нет, пошёл ты, мне такая доходность не нужна». Если ты не научишься закрывать сделки, лучше подумай о другой карьере, и я серьёзно, чёрт возьми, серьёзно. И имей готовые возражения. Если кто-то говорит: «позвони мне завтра» — чушь. Если кто-то жалуется на деньги, чтобы купить двести акций, он тебе врёт. Знаешь, что я бы сказал? «Скажи, что тебе не нравится моя фирма, скажи, что тебе не нравится моя идея, скажи, что тебе не нравится мой чёртов галстук, но не говори, что не можешь собрать две с половиной тысячи баксов. Всё, я закончил.»
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Seth Davis [По телефону] Отправить подтверждение на ваш рабочий адрес или домой?
Harry Reynard Мне сначала с женой поговорить надо.
Seth Davis Нет, этого делать не нужно.
Harry Reynard Ты сейчас на работе, верно?
Seth Davis Чем ты зарабатываешь на жизнь?
Harry Reynard Я менеджер по закупкам в компании по продаже деликатесов.
Seth Davis В твою работу входит принятие решений?
Harry Reynard Конечно.
Seth Davis Когда принимаешь такие решения, ты звонишь жене и спрашиваешь, что делать?
Harry Reynard Конечно нет, но это немного другое.
Seth Davis Другое? Чем? Это твои деньги, ты их заработал, да и инвестируешь только, я не торгую наркoтиками, она только обрадуется, что ты сделал разумное вложение для семьи. Представь обратную ситуацию: когда жена ходит в магазин, она звонит тебе из «Патмаркета» и спрашивает, можно ли использовать купон на «Капитан Кранч»?
Harry Reynard Это нечестно.
Seth Davis Я знаю, просто пытаюсь доказать точку зрения. Мы не говорим о больших деньгах, а представь, что она скажет, когда ты принесёшь домой большой жирный чек, потому что у тебя хватило ума увидеть хорошую возможность вовремя.
Harry Reynard Ладно, давай попробуем.
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Сет Дэвис [Последние слова] Я управлял казино. Мне надо решить, что делать дальше, потому что я не везунчик с лотерейным билетом. Я пытался «торговать крэком», но у меня никогда не было прыжкового броска, мне нужно найти работу.
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Seth Davis [относится к количеству акций, которые он продал доктору Джейкобсу] Почему ты поставил лимит на его покупку?
Chris Varick [к Грегу] Ты ему не объяснил, как это работает?
Greg Weinstein Его стажёр, ему не надо знать про начальные лимиты продаж
Chris Varick [Сету] Проследи, чтобы он тебя всему научил, он слишком занят звонками своему букмекеру, эти чёртовы евреи всегда только о себе думают, а не о стажёрах. Я поставил ему лимит на случай, если он лох — мы вперед платим за продажу, а если он не пришлёт чек, я останусь с носом, понял?
Seth Davis Понял
Chris Varick В прошлом месяце парень из команды Джима сделал миллионный тикет, акция упала на три с половиной пункта к моменту расчёта, и он потерял четверть миллиона. Ты представляешь, как это больно? К тому же первая продажа — это аппетит, если он — кит, а похоже, что так
Seth Davis Понял
Chris Varick Дай ему ежедневный измеримый рип
Seth Davis Что такое «рип»?
Chris Varick «Рип» — это комиссия. Вот зачем мы здесь работаем — чтобы делать большие рипы. Два доллара рипа — такого нигде на Уолл-стрит нет. Это значит, что мы забираем два доллара с каждой проданной акции, это реальные деньги и возможности
Seth Davis Откуда у Майкла на это деньги?
Chris Varick Не знаю
Seth Davis Ладно
Chris Varick Если он так делает — значит, на этом зарабатывает. Главное — обслужить клиента как следует, и он вернётся за новой сделкой. Покажи ему доход в три процента — и он будет доверять тебе своих детей на выходные
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Seth Davis [Абби] Я сходил в Медпатентное бюро — там ничего нет, одни картонки, ни сотрудников, ни исследований, ни разработок. Я выяснил, как Майкл зарабатывает деньги — мы продаём акции компаний, которых не существует.
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Seth Davis [Оставляю голосовое сообщение для Гарри Рейнарда] Мне жаль, как всё закончилось в последний раз, когда мы говорили. Я нашёл способ вернуть тебе деньги, просто перезвони мне.
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Adam [Обмен денег на покерные фишки] Дайте четыреста
Greg Weinstein А ставки как?
Seth Davis О чём ты думал?
Greg Weinstein Не знаю, максимум пятьсот?
Seth Davis Мы обычно не обслуживаем такие ставки, но мне не хочется отказываться от нового клиента. Проблема в том, что у нас может не быть достаточно наличных, чтобы рассчитаться с тобой в конце вечера.
Greg Weinstein Ничего, можешь заплатить завтра
Seth Davis Сколько хочешь?
Greg Weinstein [Бросает пачку денег на стол] Пять дюжих
Adam Ты должен был так сделать, чтобы я выглядел как ребёнок за столом для малышей
Greg Weinstein [к Адаму] «По размеру подходит», малыш
Seth Davis [к Грегу] Какие номиналы?
Greg Weinstein [к Сету] Пусть будет три пуэрториканца, два к###а и один г###а? Мне всё равно, миксуй как хочешь.
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Сет Дэвис [во время общения с семьёй] Я бросил учёбу
Судья Марти Дэвис Хочешь рассказать, почему?
Сет Дэвис Я отучился год, понял, что это не моё
Судья Марти Дэвис Понятно, значит полгода ты нам врал: "Всё нормально, пап, учёба идёт, оценки хорошие, пап". Ладно, оставим это. Ты бросил учёбу, значит не получаешь стипендию, как же ты платишь за квартиру каждый месяц?
Сет Дэвис Я веду бизнес, зарабатываю на жизнь
Судья Марти Дэвис "Зарабатываешь на жизнь?"
[Бросает фишки для покера через стол]
Судья Марти Дэвис "Это ты называешь "зарабатывать на жизнь"?
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Greg Weinstein [Сету] Честно говоря, ты ведёшь неплохой бизнес, умный парень, нормальные деньги катаешь, но должен сказать — это очень рискованное д###мо, ты правда собираешься тасовать карты студентам, когда тебе будет тридцать пять? Не думаешь, что тебя скоро «поймают»? Может, пора подумать о будущем?
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Сет Дэвис [Закадровый голос] Я хорошо зарабатывал в казино, но эти ребята там "крутились" по-крупному, на таком уровне я тоже хотел работать, поэтому поехал на Лонг-Айленд. Офис был в часе езды от Уолл-стрит, но кто-то забыл сказать об этом парням, которые там работали — они выглядели и вели себя так, будто каждое утро ездили на шестом поезде до Фултон-стрит. Но это был не Уолл-стрит, а съезд пятьдесят три на Лонг-Айленд-Экспрессвэй, в часе от Нью-Йоркской фондовой биржи. «Групповое собеседование, блин», — если оглянуться назад, это было похоже на митинг гитлерюгенда. Тот чувак, который нам всё рассказывал, Джим Янг, был главным рекрутером там, а между ним и Майклом, честно говоря, они могли бы продавать жвачку даже в реанимации в Бельвью.
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Судья Марти Дэвис [во время общения с семьёй] Почему я никогда не слышал об этой фирме?
Сет Дэвис Это небольшая фирма, наверняка есть миллион других, о которых вы тоже не слышали
Судья Марти Дэвис Я спрашиваю, потому что думал, что ты пойдёшь работать в такую компанию, как Goldman Sachs или что-то в этом роде
Сет Дэвис Крупные фирмы не любят нанимать выпускников сразу после колледжа, если ты не из Лиги Плюща, или если хочешь пятнадцать лет заниматься анализом денежного потока. Обычно хотят, чтобы ты поработал в другой компании, набрался опыта и понимания рынка, но большинство брокеров начинают в маленьких фирмах вроде JT Marlin
Судья Марти Дэвис Хорошо, теперь тебе осталось только закрыть казино
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Seth Davis [Закадровый голос] Сначала я пришёл сюда ради денег, но то, что заставило меня остаться — это уважение моего отца. Мне пришлось привыкать к этому новому миру, я не знал ни одного из этих парней, но знал одно — у них были все деньги мира и ни малейшего понятия, что с ними делать.
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Chris Varick [По телефону] Здравствуйте, доктор Джейкобс, это Крис Марлин из JT Marlin
Dr. Jacobs Марлин?
Chris Varick [Другой брокер включает громкую связь] Да, это мой отец, так что мой коллега сказал, что вас заинтересовала одна из наших акций?
Dr. Jacobs Да, MSC звучит интересно
Chris Varick «Звучит»? «Звучит» не продаёт акции с такой скоростью, как MSC, тут обороты бешеные
Dr. Jacobs Ну, мне всё равно надо согласовать с моими людьми
Chris Varick Отлично, доктор, если хотите упустить ещё один шанс и смотреть, как ваши коллеги на клинических испытаниях богатеют, то не покупайте акции и кладите трубку
Dr. Jacobs Постойте, я этого не говорил, я просто хочу всё обсудить
Chris Varick Честно, доктор, у меня нет времени, эта акция сейчас взрывается, весь офис с ума сходит, подождите, я открою дверь в свой кабинет
[даёт знак всем кричать и шуметь]
Chris Varick Видите, доктор? Это мой торговый зал, у меня миллион звонков миллиону врачей, которые в отказе, я не могу вам всё объяснить, извините
[ждёт ответа]
Dr. Jacobs Ладно, давайте
Chris Varick Так как вы новый клиент, я не могу продать больше двух тысяч акций, извините
Dr. Jacobs Две тысячи? Вы с ума сошли? Это намного больше, чем я планировал, блин! Интересно, почему вы не можете продать больше?
Chris Varick Мы хотим сначала наладить отношения с клиентами на небольших сделках, прежде чем перейти к серьёзным, дайте показать пару процентных пунктов, а потом поговорим о будущем сотрудничестве
Dr. Jacobs Хорошо, дайте мне эти две тысячи акций
Chris Varick Сделано, обещаю, в следующий раз будем играть по-крупному, сейчас подключу секретаря, она запишет ваши данные, куда отправить подтверждение — в офис или в особняк? Был рад с вами работать
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Greg Weinstein [Сету, пока едем в его Феррари] Ты должен понимать, что половина ребят, с которыми мы с тобой выросли, помнишь, в еврейской школе толчеи считались серьёзным делом? В худшем случае кому-то срывали ярмулку. Это правда, эти парни — не шутки, они напиваются до беспамятства, быстро начинают махаться кулаками, некоторым это даже нравится, как Ричи. Что за хрень? Наверное, думал, что я крутой с тем парнем, а сам обосрался. Чёртовы итальянцы, половина из них колется, все пьют, ноль капитала, никакой стабильности. Они зарабатывают кучу денег и всегда торопятся вперёд, есть ребята в фирме, которые делают по миллиону в год, но не могут взять кредит даже на Хонду из-за плохой кредитной истории, все просто ждут пятнадцатого числа. У них может быть Порше, но нет десяти баксов на бензин, это «черно-богатые».
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Jim Young [новобранцам] Хочу поговорить с вами про внешний вид, потому что большинство из вас одеты как #у##о. Не знаю, как у вас с деньгами, и знать не хочу, но вам нужно хотя бы один приличный костюм, потому что у нас есть минимальный уровень эстетического профессионализма, который нужно поддерживать. За три месяца вы сможете обновить весь гардероб, а пока просто возьмите что-то, что вас прикроет. Во-вторых, пора брать книги для экзамена серии 7, не нервничайте — если будете учиться, сдадите, и тогда начнёте торговать как брокер с лицензией FCC, а потом станете чёртовым миллионером, и всё просто. Мне нужно по триста баксов с каждого на книги, деньги верну, если и когда сдадите экзамен, нужно это завтра, вот и всё.
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Крис Варик [Ждём у дома Грега на Range Rover Крисa] У этого чёртова парня, наверное, больше комнат, чем он сам видел
Сет Дэвис Мне интересно, ты когда-нибудь задумывался, как нам удаётся делать такие откаты? Такие, что приносят больше денег, чем у любой другой крупной фирмы?
Крис Варик Ты шутишь, да? Это не тот вопрос, который тебе сейчас надо задавать, единственное, о чём тебе стоит думать сегодня вечером — как ты собираешься затащить девушку
Сет Дэвис Я серьёзно, по правилам FCC максимальный откат — пять процентов, а мы делаем в четыре раза больше
Крис Варик Ты только что сдал Series Seven и теперь уже инспектор? Тебя всё устраивает, как идут дела?
Сет Дэвис Да, устраивает. Просто интересно. А ты не хочешь узнать?
Крис Варик Да ну, мне нравится быть миллионером, тебе тоже понравится
🧡
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Jim Young [новобранцам в главном конференц-зале] Хочу поговорить с вами про внешний вид, потому что большинство из вас одеваются отвратительно. Не знаю, как у вас с деньгами, и знать не хочу, но вам нужно хотя бы один приличный костюм. У нас есть минимальный уровень эстетического профессионализма, который мы должны поддерживать. Через три месяца вы сможете обновить весь гардероб, а пока просто возьмите что-то, что вас выручит. Во-вторых, пора брать книги для серии 7, не нервничайте — если будете учиться, сдадите, и тогда начнёте торговать как брокер с лицензией FCC, потом вы, чёрт возьми, миллионер — всё очень просто. Мне нужно по триста баксов с каждого за книги, деньги верну, если и когда сдадите экзамен, нужно это завтра. Вот и всё.
🧡
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Seth Davis [в ресторане за напитками, празднуют, что Сет сдал экзамен Series 7 с Крисом и Адамом] Знаешь, что меня бесит? Пробиться мимо секретарш — неважно, брокер ты или нет, это всё равно звонок с продажей, и они это чётко понимают. Я собираюсь открыть свою фирму
Greg Weinstein [держит в руке алкогольный напиток и зубочистку во рту] ,Ты серьёзно собираешься что-то открывать? Парень только что сдал экзамен и думает, что всё знает. Что с тобой не так? Ты даже ещё свою «девачку» не потерял
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Сет Дэвис [Рассказ за кадром, пока Майкл Брэнтли и Джон Файнер заходят в офисное здание рядом с их офисом] Я не знаю, зачем, чёрт побери, я туда вошёл. У меня всё шло отлично: я сдал экзамен Series Seven и закрывал сорок счетов для Грега. Я не хотел туда идти, но часть меня должна была понять, что Майкл там делал на прошлой неделе, зачем они заходили в соседнее здание? Там было пусто, надо было просто оставить это, первая мысль была, что мы переезжаем в лучшие офисы. Да, хорошая мысль. Потом я понял, что это был быстрый выход для Майкла, если что-то пойдёт не так. Мне не потребовалось много времени, чтобы закрыть сорок счетов — иногда по пять, иногда по шесть в день, просто валил их. Грег, конечно, сильно помогал, но я был сосредоточен. Я собирался начать серьёзно зарабатывать, я собирался быть сам по себе.
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Judge Marty Davis Я говорил с Говардом Гольдбергом из Prudential, ты снова соврал, ты невероятный п#здец, ты всех нас обманул, расскажи мне про J.T. Marlin, это помойка, Сет, ты всё это время продавал их х#йню, сколько людей ты уже кину? Вся эта лабуда про то, как работает их бизнес? «Великая программа обучения», помнишь? «Вся прибыль, которую ты заработал для своих клиентов», ты сделал для них хоть что-то? Ты им хоть копейку заработал? С меня с тебя хватит, Сет, всё кончено, я устал от тебя, я больше не хочу тебя видеть, не хочу, чтобы ты приходил домой, не звони, это хуже казино, ты ворюга, ты разрушаешь жизни людей
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Seth Davis Ты знаешь, что такое мостовое финансирование?
Abbie Halpert Нет
Seth Davis В общем, это способ привлечь капитал для компании, которая пытается выйти на биржу. Они получают деньги от внешних инвесторов — они и есть "мост", и это абсолютно легально, если нет связи между инвесторами и фирмой. Но Майкл подсовывает своих друзей в роли инвесторов на каждом IPO, которое мы делаем
Abbie Halpert Вот почему все имена в контрактах одинаковые
Seth Davis Точно, и он заставляет нас всё это толкать на открытом рынке за него. По сути, мы — его акции, и вот откуда берутся эти двухдолларовые "наценки". Он может себе это позволить и для него это выгодно, потому что буквально зависит от нас, чтобы создать для него рынок. Другие фирмы эту хрень не продают, спрос полностью искусственный, а как только мы сливаем его позицию, поддерживать завышенную цену уже не нужно — перестаём её толкать
Abbie Halpert И тогда всё падает
Seth Davis Вот именно. А меня-то как это трогает? Я же просто продаю акции, в этом нет ничего плохого. Теперь я знаю, как Майкл зарабатывает свои деньги, и понимаю, что я не в Голдман Сакс, но мы это и так знали, так что что же меняется?
Abbie Halpert Не знаю, скажи ты мне
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Abbie Halpert Зачем ты меня сюда вызвала?
Agent Etkins [имеется в виду Сет] Время на исходе, мне нужно знать, что он делает
Abbie Halpert Мне это надоело, у вас нет на меня ничего, я сейчас положу трубку
Agent Etkins Ты пропускаешь все сделки, твоя подпись на каждом билете на продажу, так что давай, клади трубку
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Seth Davis [по телефону] Привет, Гарри, как дела?
Harry Reynard Ты мои звонки получал?
Seth Davis Да, прости, тут у меня полный бардак
Harry Reynard Что, чёрт возьми, происходит с Farrowtech? Она упала на пять пунктов с тех пор, как я купил акции, думаю, пора продавать
Seth Davis Ты хочешь продавать сейчас? Деньги не делают, покупая дорого и продавая дешево
Harry Reynard Так что происходит? Ты скажи, почему нам не выйти сейчас?
Seth Davis [перед тем как пригнуться под стол, чтобы у Гарри сложилось впечатление, что у него есть свой собственный кабинет] Ладно, слушай. Я говорил тебе, что всё начнёт двигаться через шестьдесят дней, а прошло всего двадцать. Ситуация накаляется, и я хотел, чтобы ты был в деле. Вот почему я не отвечал на звонки — всё утро собирал информацию. Акции упали по техническим причинам, компания та же, на самом деле Фарро подписывает всё больше контрактов, похоже, это наш следующий крупный кейс. Недавно сняли ограничения с акций, и они уже выросли на пункт. Я всем клиентам советую заходить сюда по-крупному. К тому же пару дней назад Дэн Дорфман на CNBC дал жёсткий совет покупать Farrowtech — это по секрету. Я только что позвонил брокеру из другой фирмы, и он купил мне 50 тысяч акций на имя моей золовки. На эти акции я собираюсь учить всех своих детей. Мне ещё тысячу звонков сделать — должен всем клиентам дать такой же шанс. Помнишь, когда мы впервые говорили? Я говорил, что у этой фирмы шесть-семь отличных идей в год? Вот одна из них. Ты говорил, хочешь купить дом, да?
Harry Reynard Да
Seth Davis Как насчёт заплатить за него завтра? Наличными
Harry Reynard У меня есть только пятьдесят тысяч с нашего счёта
Seth Davis Ну что, решаешь?
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Man on phone [По телефону] Убери меня из своего списка.
Сет Дэвис Ладно, ладно. Сегодня я вычеркну тебя из списка успешных.
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Seth Davis Чего ты от меня хочешь?
FBI Agent David Drew Хочу, чтобы ты дал показания.
Seth Davis Что ты предлагаешь?
FBI Agent David Drew Полный иммунитет.
Seth Davis А как же мой отец?
FBI Agent David Drew Он не сядет.
Judge Marty Davis [Сэту] Я ничего противозаконного не делал.
Seth Davis Так в чём же тогда сделка?
Judge Marty Davis Сделка в том, что я потеряю место судьи, просто за то, что буду потакать им.
FBI Agent David Drew Я тут ни при чём.
Judge Marty Davis Что это значит? Ты собираешься передать плёнку прессе? Сделать дело гораздо эффектнее, подключив федерального судью?
Seth Davis Нет-нет, сделка такова: ты забираешь моего отца через черный ход и возвращаешь домой, он ни при чём. Клянусь, если его имя попадёт хоть в одну газету — я не буду давать показания. И я серьёзно, для меня это стоит тюрьмы.
FBI Agent David Drew Ты серьёзно?
Seth Davis Как ты думаешь?
FBI Agent David Drew Ладно, не будем забегать вперёд, что ты предлагаешь?
Seth Davis Я подаю тебе это дело на "серебряном чёртовом блюде". Я знаю всё, что ты не знаешь. Я знаю, как всё устроено, как Майкл зарабатывает деньги, как он их прячет, с кем он связан, я даже знаю, куда он уедет, если вы слишком близко подойдёте. Я знаю всё. Так что скажи, что дальше?
FBI Agent David Drew Ты завтра идёшь на работу, будто ничего не случилось. На один день мне нужна копия твоей клиентской базы и всей папки C на дискете, и нам придётся задержать тебя на ночь.
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Seth Davis [сидя в машине] Ты хочешь со мной поговорить?
Abbie Halpert Не знаю, что тебе сказать, просто подумай вот о чём: если ты провернёшь это IPO, и меня с тобой свяжут, как ты думаешь, что со мной будет?
Seth Davis Они не смогут ничего доказать.
Abbie Halpert Кто сказал, что им нужно? Я потеряю работу, если не отдалюсь от тебя.
Seth Davis Кому это важно? Я позабочусь о тебе, ты — единственное настоящее в моей жизни сейчас.
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Seth Davis [сидя в лаунж-зоне бара] с кем ты живёшь?
Abbie Halpert ты имеешь в виду, эта маленькая негритянка заботится о бабушке, потому что её мама — крэкозависимая?
Seth Davis [шутливо] да, именно, хотя я думал, что это «смэк».
Abbie Halpert ты прав.
Seth Davis [имеется в виду её поведение] Тебе надо контролировать эту резкость, она слишком острая.
Abbie Halpert знаю, просто на работе в JT мне столько д##ьма достаётся, что иногда я включаю этот режим, чтобы они отстали, понимаешь?
Seth Davis да, я хотел спросить, потому что это не похоже на идеальное рабочее место для чёрной женщины.
Abbie Halpert нет, не идеальное, но сколько ты знаешь секретарш, которые зарабатывают восемьдесят тысяч в год?
Seth Davis одна.
Abbie Halpert вот именно.
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Seth Davis [За кадром] Я жил в Кью Гарденс Хиллс, занимался своим "бизнесом", давал пацанам из Куинс Колледж чем заняться между парами. Дела шли неплохо.
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