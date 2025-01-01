Наши аналитики говорят, что... после первого ядерного удара погибнет половина населения США — убитых и раненых. Все системы связи будут уничтожены. То же самое случится и с Советским Союзом. Есть вероятность второго удара. США, без сомнения, нанесут ответный ядерный удар. Тысячи ракет будут запущены. Тогда на планете воцарится хаос. Это приведёт к массовому уничтожению. Лучи солнца не смогут достичь поверхности Земли — пепел, почва. Сначала погибнет миллиард человек. Население Земли просто исчезнет мгновенно или чуть позже. Все просто испарятся, и наша планета превратится в огромную пустыню. Наша планета уже никогда не будет прежней. Никогда! Никогда!