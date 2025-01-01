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Киноафиша Фильмы Человек, который спас мир Цитаты из фильма Человек, который спас мир

Цитаты из фильма Человек, который спас мир

Kevin Costner Последний вопрос! Если произойдёт ядерная война... Сколько, по их словам, будет погибших?
Lt. Col. Stanislav Petrov Наши аналитики говорят, что... после первого ядерного удара погибнет половина населения США — убитых и раненых. Все системы связи будут уничтожены. То же самое случится и с Советским Союзом. Есть вероятность второго удара. США, без сомнения, нанесут ответный ядерный удар. Тысячи ракет будут запущены. Тогда на планете воцарится хаос. Это приведёт к массовому уничтожению. Лучи солнца не смогут достичь поверхности Земли — пепел, почва. Сначала погибнет миллиард человек. Население Земли просто исчезнет мгновенно или чуть позже. Все просто испарятся, и наша планета превратится в огромную пустыню. Наша планета уже никогда не будет прежней. Никогда! Никогда!
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