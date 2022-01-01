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Человек, который спас мир Человек, который спас мир
Киноафиша Фильмы Человек, который спас мир Человек, который спас мир, 2015: актеры и роли
The Man Who Saved the World Человек, который спас мир 2015 / Дания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Человек, который спас мир, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Энтони
В ролях
Станислав Петров Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Сергей Шнырев Сергей Шнырев Наталия Вдовина Наталия Вдовина Уолтер Кронкит
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