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235 000 000 лиц
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Напомним о выходе в прокат
документальный
О фильме
О том, как люди рождаются, прикасаются к любви, покидают родительское гнездо
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
7 ноября 1967
Производство
Rigas Kinostudija
Другие названия
235 000 000, 235 millions de visages
Режиссер
Улдис Браун
Бирута Велдре
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
14
голосов
7.6
IMDb
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