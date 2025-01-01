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235 000 000 лиц

235 000 000 18+
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О фильме

О том, как люди рождаются, прикасаются к любви, покидают родительское гнездо
Страна СССР
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 7 ноября 1967
Производство Rigas Kinostudija
Другие названия
235 000 000, 235 millions de visages
Режиссер
Улдис Браун
Бирута Велдре
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
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