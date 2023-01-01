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Землетрясение Землетрясение
Киноафиша Фильмы Землетрясение Землетрясение, 2016: актеры и роли
Землетрясение 2016 / Россия
7.9 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Землетрясение, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сарик Андреасян Сарик Андреасян Sarik Andreasyan
В ролях
Константин Лавроненко Константин Лавроненко Мария Миронова Мария Миронова Даниил Изотов Даниил Изотов Артем Быстров Артем Быстров Сабина Ахмедова Сабина Ахмедова Ирина Безрукова Ирина Безрукова Виктор Степанян Виктор Степанян Татев Овакимян Татев Овакимян Tatev Ovakimyan Михаил Погосян Михаил Погосян Микаэл Джанибекян Микаэл Джанибекян
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