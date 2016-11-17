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Землетрясение Землетрясение
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Землетрясение 2016 / Россия
7.9 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Землетрясение»

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Наша рецензия

7 декабря 1988-го года. На часах – 11.41. Спросите любого жителя Армении или человека, хотя бы раз побывавшего там – и вам скажут, что значит эта дата и это время. Если, конечно, найдут слова, чтобы ответить. Лично я помню, как трясло мою подругу-армянку, когда я спросила её по глупости, что было тогда в Спитаке. А ведь я спросила спустя двадцать лет. Сейчас прошло двадцать восемь. Но люди до сих пор говорят об этом с трудом. И до сих пор не могут забыть. Константин Лавроненко…

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Кристина Кa 17 ноября 2016, 18:55
С нетерпением ждем фильма
17 ноября 2016, 18:55 Ответить
Э Л 27 ноября 2016, 15:00
я сам из ЛЕНИНАКАНА и очень хочу посматреть этот фильм
27 ноября 2016, 15:00 Ответить
Леха 29 ноября 2016, 20:59
Кто смотрел предыдущие фильмы Андреасяна, знает что ничего хорошего он снять не способен. Не режиссер, а счетовод, каждый фильм продумывается только с точки зрения "сколько можно на нем заработать". В какое-то искреннее переживание Сарика по поводу той трагедии не верится ни секунды.
29 ноября 2016, 20:59 Ответить
Валентин 30 ноября 2016, 14:00
Землетрясение из тех фильмов, на которые страшно идти, ибо фильм наш, да ещё и от режиссёра (Сарика Андреасяна), который до сих пор снимал откровенно хреновые фильмы (короткометражки в киноальманахах не в счёт, там хорошо было). И это может отпугнуть зрителя, ведь большинство надежд на наш кинематограф давно раздавлены бетонной плитой обвалившихся ожиданий.
Но, большое НО, ура, УСПЕХ! Справились, вот могут же когда захотят, кричит мой внутренний зритель.
Самое замечательное, захотели-то не из корыстных побуждений, а потому что об этой ужасной катастрофе стали забывать, хоть и произошла она совсем недавно: землетрясение в Армении было 7 декабря 1988 года, совсем не так давно, чтобы стереться из памяти за грифом давности. И это печально, надо помнить, надо чтить погибших, надо напоминать о таких трагедиях нашей истории.
По словам режиссёра, для него эта история так близка, что он мечтал снять об этом фильм, хотел снять без всей этой голливудчины, снять душевную историю. И получилось, даже получилось отличиться от всех фильмов-катастроф как минимум тем, что это не фильм-катастрофа, это именно история о людях, судьбах, переживших ужасающее потрясение.
Сходите с 1 декабря, посопереживайте героям на экране, вспомните нашу общую историю.
30 ноября 2016, 14:00 Ответить
Олеся Трошина 30 ноября 2016, 17:31
Возможно, и были у фильма некоторые проблемы с режиссурой и сценарием, но единственное, во что я поверила, так это в то, что Сарика и его брата Гевонда эта история действительно очень волнует.
Вообще, стоит посмотреть всем тем, кто не знал, что такая трагедия имела место, а таких людей среди молодёжи действительно много.
30 ноября 2016, 17:31 Ответить
Любовь Москвина 30 ноября 2016, 22:30
Фильм получился очень «живым», пронизывающим каждую клеточку... И это действительно не фильм-катастрофа, а фильм-история, он даже получился немного похожим на документальный.. Впечатление производят не спецэффекты, а поступки людей, их судьбы, масштаб трагедии. Я рекомендую всем, кому интересна история этого землетрясения и кто не боится плакать в кино) Здесь плакать не стыдно!
30 ноября 2016, 22:30 Ответить
Леонид Тижгартен 30 ноября 2016, 23:07
На мой взгляд, это один из лучших фильмов 2016 года. Такие фильмы очень нужны, после его просмотра на многие вещи смотришь по-другому, с добротой. Как сказал с иронией режиссер кинофильма Сарик Андреасян, сейчас время лайков и репостов, помоги другу - поставь лайк. Спасибо большое за такой замечательный фильм, который не оставит никого равнодушным. Надеюсь, что после просмотра фильма будет меньше лайков, а больше настоящих поступков.
30 ноября 2016, 23:07 Ответить
Оксана Васько 1 декабря 2016, 00:27
"Зачем ты так больно объясняешь, Господи?!"

Была на пресс-показе фильма в кинотеатре "Москва" с

Фильм-трагедия, рассказывающий об одном из самых страшных землетрясений, случавшихся когда-либо. В этот раз жертвой сейсмических колебаний стал армянский народ.

Фильм основан на реальных событиях.

Перед глазами зрителя проносятся миллионы судеб людей, столкнувшихся с жестокостью природы и оставшихся за несколько минут без крова над головой и самое страшное - без родных и друзей.

Города, строившиеся столетиями, сложились одномоментно как карточные домики.

Истории НАСТОЯЩИХ людей отзывались во мне со страшной силой, я плакала весь фильм
1 декабря 2016, 00:27 Ответить
Pavel Savchenko 1 декабря 2016, 00:45
Землетрясение, 2016

Привет всем. По приглашению "kinoafisha.info" Я, среди первых, побывал на пресс-релизе нового фильма "Землетрясение" режиссера Сарика Андреасяна. О своих впечатлениях и о самом фильме я вам сейчас и расскажу.
К слову о режиссере, Сарик Андреасян, у которого в личном деле имеется совместный русско-американский проект "Ограбление по американски" с Эдрианом Броуди в главной роли, опытный мастер. И пусть вас не смущает тот факт, что американские партнеры наверняка "научили плохому" нашего режиссера армянского происхождения. Ведь мы здесь не для того, чтобы обсуждать коммерческую жилку режиссера, а для оценки работы его творческой.
По сюжету, фильм весьма богат сплетениями судеб жителей города, и следить за развитием лучше непосредственно при просмотре фильма. Начиная каждую из вспомогательных линий со своей собственной истории, режиссер подводит все к одному значительному событию. Фильм получился сильным, ярким и таким же темпераментным, как и сам народ Армении.
Не удивительно и то, что режиссеру и сценаристам удалось так чутко исполнить задуманное. По словам авторов это трагическое событие, случившееся в Армении в декабре 1988 года, не могло пройти мимо ни одного армянина. Истории сюжетных линий "воображены" по ходу съемок по более чем двумстам фотографиям из документальных хроник, на использование которых смогли быть выделены права.
Создатели фильма утверждают, что не было задачи снимать страшный фильм катастрофу, в американских, в смысле масштабов, традициях. Хотелось показать правду, настоящую трагедию, настоящую боль настоящих людей, драму армянского народа. Объясняется этим и источник выбора идей для создания ядра фильма - живые фотографии и рассказы очевидцев.
Оценить старания всей съемочной команды вы сможете в кино уже с первого декабря этого года.
Фильм катастрофа с постсоветского пространства - это, в первую очередь, трагедия, а не геройская сказка. Российское и, пусть будет так, постсоветское кино, отличалось всегда акцентуацией на индивидуальности судеб всех персонажей фильма. Что делает каждого из них живым и настоящим. Этим методом воспользовался и Сарик Адреанасян в своем новом фильме "Землетрясение", что дало очень большой плюс в плане передачи атмосферы и погружения зрителя в "конец восьмидесятых".
Всем, кто хочет понастольгировать, проверить себя на человечность и сострадательность, к просмотру необходим.
Всем, кто помнит, и тем ,кто позабыл, этот фильм посвящается.
1 декабря 2016, 00:45 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 1 декабря 2016, 19:18
Смотрел и не понимал почему люди в течении двух дней были предоставлены сами себе. Впечатление что система ГО отсутствует начисто.Также непонятно почему в город не пропускали автомобили с желающими помочь
1 декабря 2016, 19:18 Ответить
Ira Torosyan 4 декабря 2016, 09:24
Оценка
Прекрасный фильм,очень трогательный,спасибо огромное за такое кино!!!
4 декабря 2016, 09:24 Ответить
Дженни_Кодес 7 декабря 2016, 23:05
Не хочется долго писать.
Это просто классный фильм! Очень тяжёлый эмоционально, но его стоит смотреть всем! Режиссёр - просто молодец! И вся его команда.
Это, пожалуй, лучший фильм в жанре "Фильм-катастрофа".
7 декабря 2016, 23:05 Ответить
paru12 8 декабря 2016, 22:34
Сколко стоит билет после 19:00 ?
8 декабря 2016, 22:34 Ответить
SKY 9 декабря 2016, 04:57
Саныч, ты же в Союзе жил (судя по дате рожения?), тогда все скрывали. Как и Чернобыль и Курск - такой менталитет там наверху.
9 декабря 2016, 04:57 Ответить
Киноафиша.инфо 9 декабря 2016, 11:17
paru12, все зависит от кинотеатра. В основном стоимость билета на 19 часов варьируется от 300-350 рублей за билет.
9 декабря 2016, 11:17 Ответить
kateweekly 14 декабря 2016, 13:32
Оценка
24 ноября состоялся предпоказ фильма Землетрясение.режиссер фильма Сарик Андреасян переносит зрителей 1988 год пред нами разворачивается одна из самых масштабных катастроф 20 века.Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть Армении Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть Армении, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 9-10 баллов.Эта трагедия объединила народы, показала как все мы, независимо от национальности и религии нужны друг другу! Несмотря на огромные жертвы и разрушения, ни один осиротевший ребёнок не попал тогда в детский дом. фильм основан на реальных событиях,все что видит зритель-происходило на самом деле,с реальными людьми,а потому фильм непредсказуем и нет стандартных сюжетных "штампов" и нет присущего многим фильмам "Хеппи Энда" .я как и многие молодые люди моего поколения, очень мало знала об этой трагедии, непростительно мало.
Режиссёру фильма удалось снять действительно настоящее кино, а не очередной коммерческий "блокбастер"после просмотра фильма сложно поверить в то,что он НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ, и актеры играли практически ради идеи. представьте на мгновение,каким должен быть фильм ,чтобы даже у именитых актеров возникло желание ПРОЖИТЬ,да-да именно ПРОЖИТЬ, пропустить через себя судьбу одного из героев. погрузиться в атмосферу настоящей катастрофы которая беспощадно унесла за собой тысячи жизней.
Пожалуй, это один из немногих фильмов который сможет "растопить лед" даже самых требовательных зрителей.
14 декабря 2016, 13:32 Ответить
volk.odinokij2011 14 декабря 2016, 19:37
Оценка
Фильм просто суперский! Берёт за душу от событий в Армении! Смотришь на одном дыхании. Могу предложить только всем впечатлительным людям запастись гору салфеток так как реветь будите не по детски...
14 декабря 2016, 19:37 Ответить
Vitale Marina 18 декабря 2016, 20:48
Оценка
Это произошло очень давно. Помню, об этом много говорили. И никаких репортажей с "места события".
18 декабря 2016, 20:48 Ответить
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