Наша рецензия

7 декабря 1988-го года. На часах – 11.41. Спросите любого жителя Армении или человека, хотя бы раз побывавшего там – и вам скажут, что значит эта дата и это время. Если, конечно, найдут слова, чтобы ответить. Лично я помню, как трясло мою подругу-армянку, когда я спросила её по глупости, что было тогда в Спитаке. А ведь я спросила спустя двадцать лет. Сейчас прошло двадцать восемь. Но люди до сих пор говорят об этом с трудом. И до сих пор не могут забыть. Константин Лавроненко…