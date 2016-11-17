7 декабря 1988-го года. На часах – 11.41. Спросите любого жителя Армении или человека, хотя бы раз побывавшего там – и вам скажут, что значит эта дата и это время. Если, конечно, найдут слова, чтобы ответить. Лично я помню, как трясло мою подругу-армянку, когда я спросила её по глупости, что было тогда в Спитаке. А ведь я спросила спустя двадцать лет. Сейчас прошло двадцать восемь. Но люди до сих пор говорят об этом с трудом. И до сих пор не могут забыть. Константин Лавроненко…
Но, большое НО, ура, УСПЕХ! Справились, вот могут же когда захотят, кричит мой внутренний зритель.
Самое замечательное, захотели-то не из корыстных побуждений, а потому что об этой ужасной катастрофе стали забывать, хоть и произошла она совсем недавно: землетрясение в Армении было 7 декабря 1988 года, совсем не так давно, чтобы стереться из памяти за грифом давности. И это печально, надо помнить, надо чтить погибших, надо напоминать о таких трагедиях нашей истории.
По словам режиссёра, для него эта история так близка, что он мечтал снять об этом фильм, хотел снять без всей этой голливудчины, снять душевную историю. И получилось, даже получилось отличиться от всех фильмов-катастроф как минимум тем, что это не фильм-катастрофа, это именно история о людях, судьбах, переживших ужасающее потрясение.
Сходите с 1 декабря, посопереживайте героям на экране, вспомните нашу общую историю.
Вообще, стоит посмотреть всем тем, кто не знал, что такая трагедия имела место, а таких людей среди молодёжи действительно много.
Была на пресс-показе фильма в кинотеатре "Москва" с
Фильм-трагедия, рассказывающий об одном из самых страшных землетрясений, случавшихся когда-либо. В этот раз жертвой сейсмических колебаний стал армянский народ.
Фильм основан на реальных событиях.
Перед глазами зрителя проносятся миллионы судеб людей, столкнувшихся с жестокостью природы и оставшихся за несколько минут без крова над головой и самое страшное - без родных и друзей.
Города, строившиеся столетиями, сложились одномоментно как карточные домики.
Истории НАСТОЯЩИХ людей отзывались во мне со страшной силой, я плакала весь фильм
Привет всем. По приглашению "kinoafisha.info" Я, среди первых, побывал на пресс-релизе нового фильма "Землетрясение" режиссера Сарика Андреасяна. О своих впечатлениях и о самом фильме я вам сейчас и расскажу.
К слову о режиссере, Сарик Андреасян, у которого в личном деле имеется совместный русско-американский проект "Ограбление по американски" с Эдрианом Броуди в главной роли, опытный мастер. И пусть вас не смущает тот факт, что американские партнеры наверняка "научили плохому" нашего режиссера армянского происхождения. Ведь мы здесь не для того, чтобы обсуждать коммерческую жилку режиссера, а для оценки работы его творческой.
По сюжету, фильм весьма богат сплетениями судеб жителей города, и следить за развитием лучше непосредственно при просмотре фильма. Начиная каждую из вспомогательных линий со своей собственной истории, режиссер подводит все к одному значительному событию. Фильм получился сильным, ярким и таким же темпераментным, как и сам народ Армении.
Не удивительно и то, что режиссеру и сценаристам удалось так чутко исполнить задуманное. По словам авторов это трагическое событие, случившееся в Армении в декабре 1988 года, не могло пройти мимо ни одного армянина. Истории сюжетных линий "воображены" по ходу съемок по более чем двумстам фотографиям из документальных хроник, на использование которых смогли быть выделены права.
Создатели фильма утверждают, что не было задачи снимать страшный фильм катастрофу, в американских, в смысле масштабов, традициях. Хотелось показать правду, настоящую трагедию, настоящую боль настоящих людей, драму армянского народа. Объясняется этим и источник выбора идей для создания ядра фильма - живые фотографии и рассказы очевидцев.
Оценить старания всей съемочной команды вы сможете в кино уже с первого декабря этого года.
Фильм катастрофа с постсоветского пространства - это, в первую очередь, трагедия, а не геройская сказка. Российское и, пусть будет так, постсоветское кино, отличалось всегда акцентуацией на индивидуальности судеб всех персонажей фильма. Что делает каждого из них живым и настоящим. Этим методом воспользовался и Сарик Адреанасян в своем новом фильме "Землетрясение", что дало очень большой плюс в плане передачи атмосферы и погружения зрителя в "конец восьмидесятых".
Всем, кто хочет понастольгировать, проверить себя на человечность и сострадательность, к просмотру необходим.
Всем, кто помнит, и тем ,кто позабыл, этот фильм посвящается.
Это просто классный фильм! Очень тяжёлый эмоционально, но его стоит смотреть всем! Режиссёр - просто молодец! И вся его команда.
Это, пожалуй, лучший фильм в жанре "Фильм-катастрофа".
Режиссёру фильма удалось снять действительно настоящее кино, а не очередной коммерческий "блокбастер"после просмотра фильма сложно поверить в то,что он НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ, и актеры играли практически ради идеи. представьте на мгновение,каким должен быть фильм ,чтобы даже у именитых актеров возникло желание ПРОЖИТЬ,да-да именно ПРОЖИТЬ, пропустить через себя судьбу одного из героев. погрузиться в атмосферу настоящей катастрофы которая беспощадно унесла за собой тысячи жизней.
Пожалуй, это один из немногих фильмов который сможет "растопить лед" даже самых требовательных зрителей.
Авторизация по e-mail