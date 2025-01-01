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Киноафиша Фильмы Мы еще здесь Цитаты из фильма Мы еще здесь

Цитаты из фильма Мы еще здесь

Jacob Lewis [одержим духом Лассандера Дагмара] Ты собираешься слушать этого старого у#бка? Мы были хорошими людьми! Этот город убил мою семью — принёс их в жертву богам, которых выкопали, когда строили это место! Никто не знал, что под этим домом, пока не стало слишком поздно!
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Дэйв Маккейб Прошло уже 30 лет с тех пор, как в доме Дагмар появились свежие души...
Пол Сачетти Думаю, теперь можно назвать его домом Сачетти.
Дэйв Маккейб Нет, это всё ещё дом Дагмар.
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Dave McCabe Старик Дагмар руководил похоронным бюро всего пару месяцев, как, как вы понимаете, пошли слухи, что он продавал тела и зарывал пустые гробы. Говорили, что он, эээ, сбывал трупы университету в графстве Эссекс. Некоторые даже утверждали, что он торгует ими с китайцами в Бостоне... превращая их в чоп-суй. Город выгнал его, жену и их маленькую дочку на вилы. Это была самая печальная история. Они переехали в Провиденс, но его семья не могла выносить его вид. Старик Дагмар допился до смерти меньше чем через год. Говорят, к концу он был не более чем оболочкой человека.
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Paul Sacchetti [первые реплики, по дороге к дому] Наверное, еще около часа. Все должно быть на месте. Грузчики работали всю неделю, собирая все комнаты.
Anne Sacchetti Откуда они знали, где вешать фотографии?
Paul Sacchetti Я им сказала. Если что-то не на своем месте — исправим.
Anne Sacchetti Исправим...
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