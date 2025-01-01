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Шоколад
Цитаты из фильма Шоколад
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Rafael Padilla dit Chocolat
В Африке мы не играем в кости... Мы играем костями белых!
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