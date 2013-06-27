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Tra cinque minuti in scena

Через 5 минут на сцену, 2012

2012 / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

 Трогательный и очень душевный киномикс художественного фильма, документалки и театра. Необычное смешение жанров, которое режиссер реализует превосходно, превращая его в удивительную историю о нашей жизни.

Джанна ухаживает за пожилой мамой, которую уже нельзя оставить дома одну. При этом она актриса театра и должна участвовать в репетициях новой постановки, тема которой перекликается с ее жизненной ситуацией. Среди всех забот у нее не хватает времени на себя и на то, чтобы впустить в свою жизнь любовь.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 16+
Режиссер
Лаура Киоссоне
В ролях
Джанна Колетти
Анна Колетти
Джанфеличе Импарато
Анна Ганци
Элена Руссо Арман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Через 5 минут на сцену 1 постер
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Одна
Одна
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