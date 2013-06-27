Через 5 минут на сцену, 2012

Трогательный и очень душевный киномикс художественного фильма, документалки и театра. Необычное смешение жанров, которое режиссер реализует превосходно, превращая его в удивительную историю о нашей жизни.



Джанна ухаживает за пожилой мамой, которую уже нельзя оставить дома одну. При этом она актриса театра и должна участвовать в репетициях новой постановки, тема которой перекликается с ее жизненной ситуацией. Среди всех забот у нее не хватает времени на себя и на то, чтобы впустить в свою жизнь любовь.