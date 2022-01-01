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Мать
Мать, 2014: актеры и роли
La madre
Мать
2014 / Италия
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Мать, 2014: актеры и роли
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Режиссер
Анджело Мареска
Angelo Maresca
В ролях
Стефано Дионизи
Stefano Dionisi
Лаура Бальди
Кармен Маура
Carmen Maura
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