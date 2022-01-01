Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Такая наша жизнь 2

Такая наша жизнь 2, 2015

2015 / Италия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

  Сборник продолжает серию коротких фильмов о жизни, смерти, надежде и любви, которая была впервые показана на фестивале RIFF 2014 году. В этот раз зрителей ждут новые истории по-итальянски трогательные, теплые, забавные, мудрые, рассказывающие о самом главном.

"Обе ноги левые" (Due piedi sinistri), 2015, 6:19
Режиссер: Изабелла Сальветти
В популярном районе Рима Мирко играет в футбол с друзьями. Он случайно знакомится с Луаной, которая сидит рядом. Ребята друг другу понравились, но кое-что ужасно смущает Мирко.

"Гримаса судьбы" (La smorfia) 2014, 16:30
Режиссер: Эмануэле Паламара
Бывший музыкант оказывается прикованным к инвалидному креслу, но не может забыть былой славы. За ним ухаживает сестра, которая его ото всех оберегает и почему-то не подпускает к нему ни поклонников, ни прессу.

"Человек из каменного города" (L'uomo pietra), 2014, 31:18Режиссер Лука Шиволетто
Пародия на документальный фильм о «золотом» режиссере, который мечтал показать настоящую, глубокую Италию и которого часто сравнивали с Пазолини. Но в 2010 году режиссер исчез. Последний раз его видели на съемках своего фильма «Человек из каменного города» в Модике. Премия за лучшую короткометражную работу на фестивале Rome Independent Film Festival 2015.

"Немое кино" (Muto) 2015, 10:00
Режиссер: Янн Ренци
Картина, созданная в духе немого кино о любви.

"Я здесь" (Io sono qui), 2010, 20:00
Режиссер: Марио Пиредда
Джованни Асара решает уехать из Сардинии, записавшись в армию в Косово, где его постигает тяжелая болезнь...

"Останься со мной" (Stand by me), 2011, 14:48
Режиссер: Джузеппе Марко Альбано
Синьор Пакуччи – гений в области похоронного дела – готовит что-то необычное. Действие происходит в Матере, которая, кстати, была названа культурной столицей Европы 2019 года. Фильм-финалист Премии Давида Ди Донателло.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши