Такая наша жизнь 2, 2015

Сборник продолжает серию коротких фильмов о жизни, смерти, надежде и любви, которая была впервые показана на фестивале RIFF 2014 году. В этот раз зрителей ждут новые истории по-итальянски трогательные, теплые, забавные, мудрые, рассказывающие о самом главном.



"Обе ноги левые" (Due piedi sinistri), 2015, 6:19

Режиссер: Изабелла Сальветти

В популярном районе Рима Мирко играет в футбол с друзьями. Он случайно знакомится с Луаной, которая сидит рядом. Ребята друг другу понравились, но кое-что ужасно смущает Мирко.



"Гримаса судьбы" (La smorfia) 2014, 16:30

Режиссер: Эмануэле Паламара

Бывший музыкант оказывается прикованным к инвалидному креслу, но не может забыть былой славы. За ним ухаживает сестра, которая его ото всех оберегает и почему-то не подпускает к нему ни поклонников, ни прессу.



"Человек из каменного города" (L'uomo pietra), 2014, 31:18Режиссер Лука Шиволетто

Пародия на документальный фильм о «золотом» режиссере, который мечтал показать настоящую, глубокую Италию и которого часто сравнивали с Пазолини. Но в 2010 году режиссер исчез. Последний раз его видели на съемках своего фильма «Человек из каменного города» в Модике. Премия за лучшую короткометражную работу на фестивале Rome Independent Film Festival 2015.



"Немое кино" (Muto) 2015, 10:00

Режиссер: Янн Ренци

Картина, созданная в духе немого кино о любви.



"Я здесь" (Io sono qui), 2010, 20:00

Режиссер: Марио Пиредда

Джованни Асара решает уехать из Сардинии, записавшись в армию в Косово, где его постигает тяжелая болезнь...



"Останься со мной" (Stand by me), 2011, 14:48

Режиссер: Джузеппе Марко Альбано

Синьор Пакуччи – гений в области похоронного дела – готовит что-то необычное. Действие происходит в Матере, которая, кстати, была названа культурной столицей Европы 2019 года. Фильм-финалист Премии Давида Ди Донателло.