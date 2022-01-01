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Двоих уже немолодых, но не растерявших спесивую моложавую удаль друга Сальво и Валентино, одноимённый дуэт сицилийских комиков Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, едва ли можно назвать состоятельными. Причём, по всем фронтам. Они никудышные семьянины, соседи, граждане и работники. Зато все эти приземлённые мелочи с лихвой покрывает их бескорыстная, преданная дружба и неутолимая жажда авантюр. Поэтому, оказавшись без работы, приятели в одночасье и без задней мысли решаются на заведомо…