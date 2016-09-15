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Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой
Киноафиша Фильмы Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой
Pietro Germi - Il bravo, il bello, il cattivo

Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой, 2009

2009 / Италия
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О фильме

Жил себе как-то мужчина. Он был стыдливым, тихим человеком, который любил теплое просторное окружение большой комнаты, возможно, потому, что оно давало ему ощущение уединения. Он был человеком недоверчивым, боялся перейти на другую сторону площади или зайти в бар, поскольку со страхом чувствовал на себе множество взглядов любознательных незнакомцев.

Это — кинематографическое путешествие Пьетро Джерми. Хорошего, красивого, плохого со времени завершения неореализма к появлению стиля итальянской комедии, от безукоризненной конструкции жанровых фильмов к экспериментам с новыми направлениями. Мужчина с сигарой и закатанными брюками, как о нем писали, — заново изображенный в свидетельствах его окружения. Портрет, на котором выдающаяся кинематографическая работа «Большого плотника». Именно такое прозвище дал Федерико Феллини своему другу Пьетро Джерми.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Клаудио Бонди
В ролях
Адриано Апра
Пупи Авати
Пупи Авати
Ландо Будзанка
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Стефания Казини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой 1 постер
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15 сентября 2016 16:18
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