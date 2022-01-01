Наша рецензия

Быть красивой – тяжкая ноша. Под силу не всем. Лучшая студентка журфака Светлана Богатырева хоть и справляется, но с трудом: препятствия на её пути к совершенству плодятся, как кролики. Во-первых, учеба – там приходится доказывать, что ты не только красивая, но и умная, а это так скучно. Во-вторых, однокурсники – от соперничества с отстойными персонажами всех мастей портится настроение и цвет лица. Что тоже не комильфо. А ведь ее, Свету Богатыреву, уже давно ждет телевидение…