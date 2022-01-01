Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парк осколков
Киноафиша Фильмы Парк осколков Парк осколков, 2013: актеры и роли
Scherbenpark Парк осколков 2013 / Германия
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Парк осколков, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Беттина Блумнер
В ролях
Ясна Фритци Бауэр Ясна Фритци Бауэр Jasna Fritzi Bauer Ульрих Нётен Ульрих Нётен Ulrich Noethen Макс Хегевальд Max Hegewald Владимир Бурлаков Владимир Бурлаков Vladimir Burlakov Янина Лисовская Янина Лисовская
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши