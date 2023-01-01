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Мертвая тишина Мертвая тишина
Киноафиша Фильмы Мертвая тишина Мертвая тишина, 2006: актеры и роли
Dead Silence Мертвая тишина 2006 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Мертвая тишина, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван Джеймс Ван James Wan
В ролях
Райан Квантен Райан Квантен Ryan Kwanten Донни Уолберг Donnie Wahlberg Майкл Фэйрмэн Michael Fairman Джоан Хини Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton Лаура Риган Эмбер Валлета Эмбер Валлета Amber Valletta
Вызов
Вызов
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