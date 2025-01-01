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Лавмилла
Цитаты из фильма Лавмилла
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Цитаты
Maskotti, Maikki
Когда, по-твоему, ты домой придёшь?
Maskotti
Не знаю; я талисман, а не ясновидящий!
🧡
👏
🥺
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