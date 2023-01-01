Мы - дорожные пираты, 2015

Рыжеволосый и суперпопулярный среди детей Рикки Раппер вместе со своей лучшей подругой Нелли переживают новые приключения. Однажды у тети Рикки появилась идея найти наставника, способного заменить мальчику отца. Она делает ставку на влюбленного в нее соседа Леннарта, который хочет не столько опекать мальчишку, сколько заполучить сердце тети Рикки. Но все сильно усложняется, когда Леннарту приходится сыграть несколько ролей одновременно. Когда Рикки и Нелли узнают о положении, в которое попал Леннарт, они делают все, чтобы помочь ему. Это удивительное лето будет переполнено забавными недопониманиями и веселыми приключениями!

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