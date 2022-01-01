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Ворчун
Ворчун, 2014: актеры и роли
The Grump
Ворчун
2014 / Финляндия
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Ворчун, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Доме Карукоски
Dome Karukoski
В ролях
Антти Литья
Antti Litja
Микко Нойвонен
Мишель Сааренойя-Хайе
Сулеви Пелтола
Sulevi Peltola
Кирсикка Саари
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