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Ворчун
Киноафиша Фильмы Ворчун Ворчун, 2014: актеры и роли
The Grump Ворчун 2014 / Финляндия
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Ворчун, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Доме Карукоски Доме Карукоски Dome Karukoski
В ролях
Антти Литья Antti Litja Микко Нойвонен Мишель Сааренойя-Хайе Сулеви Пелтола Sulevi Peltola Кирсикка Саари Kirsikka Saari Мари Перанкоски Алина Томников Кари Кетонен Петра Фрей Petra Frey Туомас Кюре
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