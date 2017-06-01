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Тихоокеанское побережье может спать спокойно, ведь его окрестности стережёт строгий, но благочестивый (читай как «живущий по понятиям») Митч Бьюкеннон (Дуэйн Джонсон) вместе со своим отрядом умопомрачительных пышногрудых красавиц в тесных купальниках. Команда мечты не только беспрекословно выполняет свои доблестные обязанности, но ещё успевает вести собственные детективные расследования и проводить ежегодные кастинги для новобранцев. Именно по результатам последнего в…