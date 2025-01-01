KumatetsuКюта думает, что уже может стоять на своих двоих, но на самом деле ему всё ещё нужна помощь. Я, может, и мелкий неудачник, но всё равно помогу ему. Я восполню то, чего не хватает в его сердце. Вот что этот мелкий всё ещё может сделать!
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KumatetsuНу ты и наглец, чтобы мне советы давать! Ученик молчит и делает, что скажут!
KyutaНи за что! Если я буду делать, что ты скажешь, то схвачу твою тупость!
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KaedeЗнаешь что? Я тут задумалась. "Почему я держу Рена за руку и бегу с ним? Я же до смерти напугана, так почему я это делаю? А потом я вспомнила. Как я была невероятно счастлива, когда мы впервые встретились и начали учиться вместе. То есть, никто больше так не любит учёбу, как ты. Когда я с тобой, у меня тоже появляется смелость идти дальше. И сейчас то же самое. Рен, если ты будешь сражаться, я останусь с тобой. Не забывай, никто из нас никогда не сражается в одиночку."
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KaedeКаждый из нас несёт эту тьму поровну. Рен несёт её, и я тоже. Но я всё ещё изо всех сил борюсь, даже сейчас. Вот почему Рен ни за что не проиграет тебе, кто так легко был поглощён тьмой. Мы точно не проиграем!
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Monk MomoakiЕсли ты никого не слушаешь, не сможешь и дать толкового совета.