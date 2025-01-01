Знаешь что? Я тут задумалась. "Почему я держу Рена за руку и бегу с ним? Я же до смерти напугана, так почему я это делаю? А потом я вспомнила. Как я была невероятно счастлива, когда мы впервые встретились и начали учиться вместе. То есть, никто больше так не любит учёбу, как ты. Когда я с тобой, у меня тоже появляется смелость идти дальше. И сейчас то же самое. Рен, если ты будешь сражаться, я останусь с тобой. Не забывай, никто из нас никогда не сражается в одиночку."