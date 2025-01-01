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Киноафиша Фильмы Ученик чудовища Цитаты из мультфильма Ученик чудовища

Цитаты из мультфильма Ученик чудовища

Kumatetsu Кюта думает, что уже может стоять на своих двоих, но на самом деле ему всё ещё нужна помощь. Я, может, и мелкий неудачник, но всё равно помогу ему. Я восполню то, чего не хватает в его сердце. Вот что этот мелкий всё ещё может сделать!
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Kumatetsu Ну ты и наглец, чтобы мне советы давать! Ученик молчит и делает, что скажут!
Kyuta Ни за что! Если я буду делать, что ты скажешь, то схвачу твою тупость!
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Kaede Знаешь что? Я тут задумалась. "Почему я держу Рена за руку и бегу с ним? Я же до смерти напугана, так почему я это делаю? А потом я вспомнила. Как я была невероятно счастлива, когда мы впервые встретились и начали учиться вместе. То есть, никто больше так не любит учёбу, как ты. Когда я с тобой, у меня тоже появляется смелость идти дальше. И сейчас то же самое. Рен, если ты будешь сражаться, я останусь с тобой. Не забывай, никто из нас никогда не сражается в одиночку."
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Kaede Каждый из нас несёт эту тьму поровну. Рен несёт её, и я тоже. Но я всё ещё изо всех сил борюсь, даже сейчас. Вот почему Рен ни за что не проиграет тебе, кто так легко был поглощён тьмой. Мы точно не проиграем!
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Monk Momoaki Если ты никого не слушаешь, не сможешь и дать толкового совета.
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Monk Momoaki Кюта, давай! Поддержи Куматэцу!
Kyuta Что ты творишь, болван? Вставай уже!
Kumatetsu Ну и наглец ты, что после всего этого опять появился.
Kyuta А ты вообще смешной выглядишь!
Kumatetsu Что ты сказал, ублюдок?
Kyuta Ты позор!
Monk Momoaki Сейчас не время оскорблять друг друга!
Tatara Да бросьте! Почему они всегда такие?
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