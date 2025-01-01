Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Аномализа Цитаты из мультфильма Аномализа

Цитаты из мультфильма Аномализа

Michael Stone Иногда нет никакого урока. Это уже урок сам по себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael Stone Наше время ограничено, мы об этом забываем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael Stone [Лизе] Я думаю, ты особенная.
Lisa Почему?
Michael Stone Пока не знаю. Просто для меня это очевидно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Stone Всегда помните, что клиент — это личность. Такая же, как вы. У каждого, с кем вы разговариваете, был день. Некоторые дни были хорошими, некоторые — плохими, но у всех был свой день. У каждого, с кем вы говорите, было детство. У каждого есть тело. У каждого тела есть боли. Что значит быть человеком? Что значит болеть? Что значит жить?
[смеётся с пренебрежением]
Michael Stone Я не знаю. Что значит болеть? Не знаю. Что значит жить? Не знаю... Э-э, да. «Как говорить с клиентом?» Как говорить с клиентом? Вот главные вопросы для оператора службы поддержки. Что сказать? Улыбаться, когда говоришь по телефону? Они это чувствуют, даже если не видят тебя. Знаете? Попробуйте провести эксперимент по телефону с другом. Попробуйте. Давай. Смотрите.
[поворачивается]
Michael Stone Я растерян.
[смеётся и поворачивается обратно]
Michael Stone Видите, я улыбался, когда сказал это? Я потерял свою любовь. Она — покинутый корабль, плывущий в море. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Извините. Не хочу вас этим грузить, просто не знаю, что ещё делать — мне не с кем поговорить... Будьте дружелюбны с клиентом. Представляйте клиента как друга...
[вздыхает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael Stone Ищи то, что особенного в каждом человеке, сосредотачивайся на этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael Stone Каждый, с кем ты говоришь, пережил свой день, у кого-то были хорошие дни, у кого-то — плохие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael Stone Помни, для каждого найдётся кто-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everyone else [Пассажир, сидящий рядом с Майклом] Извините, я-я схватил вашу руку.
Michael Stone Все в порядке.
Everyone else [Пассажир, сидящий рядом с Майклом] Это рефлекс. Обычно я сижу рядом с женой.
[пауза]
Everyone else Но я не люблю летать.
Michael Stone Я сказал, что все нормально.
[пауза]
Michael Stone Можешь уже отпустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Stone Мне кажется, со мной что-то не так...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Stone Кто ты такая, Донна? Кто ты на самом деле?
Everyone else [Донна] О, к чёрту всё это!
[собирается с мыслями, обращаясь к Генри]
Everyone else Извини, дорогой. Мама сказала плохое слово.
[смотрит обратно на Майкла]
Everyone else О, к чёрту тебя, Майкл. Я не знаю, кто я. То есть, кто ты? Кто вообще? Кто даст на это ответ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everyone else [Lawrence Gill] Я знаю, что прошлой ночью у вас в номере был гость.
Michael Stone Это преступление?
Everyone else [Lawrence Gill] Нет, вовсе нет. Конечно, гостиницы обязаны хранить тайну о любовных похождениях своих гостей.
Michael Stone Любовные похождения?
Everyone else [Lawrence Gill] Нет, не об этом речь. Моё выражение... Это совсем не об этом. Всё немного иначе...
Michael Stone Откуда ты вообще знаешь?
Everyone else [Lawrence Gill] Ну, я... Мистер Стоун, можно я буду с вами откровенен?
Michael Stone [вздыхает] Давай. Я не понимаю, к чему ты клонишь.
Everyone else [Lawrence Gill] Ну, я — эм — я люблю тебя.
Michael Stone [в ужасе] Понятно. Я ухожу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Everyone else [Белла, после того как Майкл выпивает мартини] Боже. Ты так быстро это выпил.
Michael Stone У меня много практики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше