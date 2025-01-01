Michael StoneВсегда помните, что клиент — это личность. Такая же, как вы. У каждого, с кем вы разговариваете, был день. Некоторые дни были хорошими, некоторые — плохими, но у всех был свой день. У каждого, с кем вы говорите, было детство. У каждого есть тело. У каждого тела есть боли. Что значит быть человеком? Что значит болеть? Что значит жить?
[смеётся с пренебрежением]
Michael StoneЯ не знаю. Что значит болеть? Не знаю. Что значит жить? Не знаю... Э-э, да. «Как говорить с клиентом?» Как говорить с клиентом? Вот главные вопросы для оператора службы поддержки. Что сказать? Улыбаться, когда говоришь по телефону? Они это чувствуют, даже если не видят тебя. Знаете? Попробуйте провести эксперимент по телефону с другом. Попробуйте. Давай. Смотрите.
Michael StoneВидите, я улыбался, когда сказал это? Я потерял свою любовь. Она — покинутый корабль, плывущий в море. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Извините. Не хочу вас этим грузить, просто не знаю, что ещё делать — мне не с кем поговорить... Будьте дружелюбны с клиентом. Представляйте клиента как друга...
[вздыхает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael StoneИщи то, что особенного в каждом человеке, сосредотачивайся на этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Michael StoneКаждый, с кем ты говоришь, пережил свой день, у кого-то были хорошие дни, у кого-то — плохие.