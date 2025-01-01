Michael Stone Всегда помните, что клиент — это личность. Такая же, как вы. У каждого, с кем вы разговариваете, был день. Некоторые дни были хорошими, некоторые — плохими, но у всех был свой день. У каждого, с кем вы говорите, было детство. У каждого есть тело. У каждого тела есть боли. Что значит быть человеком? Что значит болеть? Что значит жить?

[смеётся с пренебрежением]

Michael Stone Я не знаю. Что значит болеть? Не знаю. Что значит жить? Не знаю... Э-э, да. «Как говорить с клиентом?» Как говорить с клиентом? Вот главные вопросы для оператора службы поддержки. Что сказать? Улыбаться, когда говоришь по телефону? Они это чувствуют, даже если не видят тебя. Знаете? Попробуйте провести эксперимент по телефону с другом. Попробуйте. Давай. Смотрите.

[поворачивается]

Michael Stone Я растерян.

[смеётся и поворачивается обратно]

Michael Stone Видите, я улыбался, когда сказал это? Я потерял свою любовь. Она — покинутый корабль, плывущий в море. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Извините. Не хочу вас этим грузить, просто не знаю, что ещё делать — мне не с кем поговорить... Будьте дружелюбны с клиентом. Представляйте клиента как друга...