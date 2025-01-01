Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маленькие лисички Цитаты из фильма Маленькие лисички

Цитаты из фильма Маленькие лисички

Билеты
Regina Giddens Надеюсь, ты умрёшь! Надеюсь, ты скоро умрёшь! Я буду ждать, когда ты умрёшь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horace Giddens Может, у умирающих легче быть честными. Мне надоели вы, этот дом, моя несчастная жизнь с вами. Мне надоели ваши братья и их грязные схемы, чтобы заработать копейку. Должны же быть лучшие способы разбогатеть, чем строить потогонные цеха и выжимать из города всё ради дивидендов, которые вы потом тратите. Вы разрушите город, вы и ваши братья. Вы разрушите страну, вы и ваши, если вас пустят. Но не я, я умру по-своему и не сделаю мир хуже. Это я оставляю вам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens [о возможном браке Александры и Лео] Есть много чего, что нужно учесть. Ведь они же двоюродные братья и сестры.
Oscar Hubbard Ну, это не редкость, наши дедушка с бабушкой тоже были двоюродными!
Regina Giddens Да, и посмотри на нас.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Addie Да, они довольно хорошо нажились, обманывая бедняков. Ну, есть люди, которые пожирают всю Землю и всех людей на ней. Как в Библии с саранчой. А есть те, кто стоит и смотрит, как они это делают. Иногда мне кажется, что неправильно просто стоять и смотреть, как они это делают.
Horace Giddens В Библии есть и другое, Эдди. Возьми, к примеру, лисиц... маленьких лисиц, что портят виноградники... ведь у нас виноград нежный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Регина Гидденс [финальные слова] Ты хочешь поговорить со мной, Александра? Ты бы... хотела сегодня переночевать в моей комнате?
Александра Гидденс Почему, мама? Ты боишься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Hewitt Ты меня любишь?
Alexandra Giddens Сегодня — нет.
David Hewitt Ну ладно, я завтра вернусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Hewitt [Слушая, как поют афроамериканцы] Ну, у белых может и есть пианино, но у цветных — голоса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
opening title card "Возьмите лисиц, / Маленьких лисиц, что портят виноградники: / Ведь у нас нежные гроздья." / Песня песней 2:15 // Маленькие лисички жили во все времена, везде. Эта семья жила на далеком Юге в 1900 году.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Ну что ж, Александра! В тебе всё же есть характер. Раньше я думала, что ты просто сахарная вода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cal Где, по-вашему, Господь говорил про то, чтобы кормить голодных? В какой книге?
Addie Не знаю. Но если не говорил — должен был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Hewitt Я тебе скажу, что ты мог бы делать, если бы уехал, Зэн: если бы ты нашёл место, где платят за болтовню, ты мог бы разбогатеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Addie Никто теперь не страдает от болей роста. Как будто в том, что у тебя есть, есть какой-то стиль. В один год болезнь есть, а в другой — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Hubbard Вы оба слишком расточительны с моими деньгами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard [С балкона] Доброе утро, Реджина.
Regina Giddens Правда, Бен! Ты выглядишь очень глупо в своей ночнушке. Не стоит показываться.
Ben Hubbard Вот почему я никогда не женился. Я оденусь и приду к вам на завтрак с Александрой.
Regina Giddens Нет, не надо. Я ненавижу разговаривать, пока не выпью что-то горячее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Сколько ещё времени ты можешь мне дать?
Ben Hubbard Хорас отказался.
Regina Giddens Он передумает. Я найду способ заставить его. Как долго ты ещё сможешь ждать?
Ben Hubbard Ну, я мог бы подождать несколько дней, но я не могу подождать несколько дней. Мог бы, да не могу. Могу и не могу.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens [о замужестве за Хораса] Мне быстро стало ясно, что я ошиблась. Потом как будто не могла тебя видеть. Терпеть не могла, когда ты меня трогал. Я думала, что ты какой-то мягкий, слабый дурак, что тебе всё равно, когда я не хочу тебя рядом. Какие только лжи и отговорки я тебе не говорила, а ты им верил. Вот тогда я и начала тебя ненавидеть.
Horace Giddens [начинает нервничать] Почему ты меня не бросила?
Regina Giddens Куда мне было идти? Денег никаких не было. Я особо и не думала, а если бы думала — знала бы, что ты умрёшь раньше меня. Но не могла представить, что у тебя так рано начнутся проблемы с сердцем, да ещё такие серьёзные. Мне повезло, Хорас. Мне всегда везло. И ещё повезёт.
[Хорас роняет лекарство на случай экстренной помощи]
Horace Giddens Вторая бутылка. Пожалуйста, наверх, в мою комнату, в ящик.
[Регина ничего не делает. Хорас сам спотыкается и падает наверху]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Когда я была молода, мне было одиноко. Но не так, как обычно понимают это люди. Мне было одиноко из-за всего того, чего я никогда не получу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leo Hubbard [Приходя на работу в банк] Доброе утро, мистер Мандерс... Чем могу помочь сегодня?
Sam Manders Ты можешь сделать одно, Лео.
Leo Hubbard Да? Что именно?
Sam Manders Попробуй не дремать... целый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Александра, я на пределе. Где-то должно быть то, чего хочу и я. Жизнь слишком быстра. Ты можешь идти, куда хочешь, делать, что хочешь, думать, что хочешь. Я бы хотел, чтобы ты осталась со мной, но не заставлю тебя оставаться. Нет, не заставлю.
Alexandra Giddens [задумчиво] Ты не могла бы, мама. Потому что я не хочу оставаться с тобой. Потому что я начинаю понимать кое-что. Эдди говорил, что есть люди, которые пожирают землю, и те, кто стоит и смотрит, как они это делают. И тут же дядя Бен сказал то же самое. Прямо то же самое. Скажи ему от меня, мама, я не собираюсь смотреть, как ты это делаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard Регина, ты дура! Сколько раз мама говорила тебе, что недовольная красивая женщина — это плохо? Сколько раз я тебе говорил, что мягкость и улыбка покоряют мужские сердца?
Regina Giddens Я буду поступать по-своему, Бен. Я знаю, что делаю.
Ben Hubbard Надеюсь, ты знаешь, Регина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard Ведь сегодня проигрываешь, а завтра выигрываешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David Hewitt Знаешь, это впервые, когда я слышу, чтобы твоя мать сказала тебе что-то, и ты не сразу это сделал.
Alexandra Giddens Странно это слышать.
David Hewitt Знаешь, ты делаешь один шаг. Потом другой. А потом вдруг понимаешь, что идёшь сам по себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Кэл, каша остыла. Верни её назад.
Cal Да, мисс.
[бежит обратно на кухню с кашей]
Cal Каша не держала тепло! Каша не держала тепло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Marshall Мне не нужно убеждать меня насчёт «Хаббард и сыновья». Я уверен, что вы — нужные люди для этой сделки. Вы хотите мельницу здесь, я хочу её здесь. Но дело не в том, почему вы этого хотите.
Ben Hubbard Машину нужно привести к хлопку, а не хлопок к машине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard Четыре разговора — это на три слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard [Реджине] Это цинично. Но цинизм — неприятный способ сказать правду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexandra Giddens [Обращаясь к Дэви́ду, который в ночной рубашке] Ой... Встаёт только в одиннадцать утра.
Mrs. Lucy Hewitt Доброе утро, Зэн. Он не просто встаёт, он только ложится спать. Весь вечер писал.
Alexandra Giddens Пишет что-то для газеты?
Mrs. Lucy Hewitt Нет... Он сказал, что пишет то, что в газету НЕ попадёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard Я всегда говорю себе: не люблю нервных людей. Им нельзя доверять. Лёша, ты один из тех, кто меня утомляет. А я уже слишком стар, чтобы хотеть скучать. Мне это просто ненавистно. Так что забери свои нервы отсюда, иди наверх и прими тёплую ванну. Это тебе пойдёт — хорошая, тёплая ванна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens [узнав, чем занимались её братья и кузен Лео, смеясь] Что ж, это будет отличный маленький скандальчик.
Horace Giddens Не правда ли?
Regina Giddens Отличный маленький скандал, чтобы держать их на коротком поводке. Ха-ха! Как же они могли быть такими дураками?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horace Giddens Я хочу знать, зачем Зэн пришёл за мной.
Addie Не знаю, мистер Хорас. Всё, что я знаю — большие дела намечаются. Все станут богатыми и влиятельными. Ты тоже. Всё из-за того, что дым пойдёт из здания, которого ещё даже нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regina Giddens Ты умеешь достойно проигрывать, Бен. Мне это нравится.
Ben Hubbard Ну, я говорю себе: в чём тут толк? Ты и я — не такие, как Оскар. Мы не злые люди. Думаю, это от хорошего пищеварения.
[Регина тихо смеётся]
Ben Hubbard Пока не проиграешь сегодня, чтобы завтра выиграть. Я говорю себе: годы планировал, и получаю то, чего хочу. А потом не получаю... Но я не падаю духом. Мир открыт для таких, как мы с тобой. Нас тысячи по всему свету. Мы когда-нибудь владеть страной будем. Никто не станет нас останавливать. Мы найдём общий язык.
Regina Giddens [С улыбкой] Думаю, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Hubbard У нас тут странный обычай. Последний глоток мы пьём под тост. Это доказывает, что южанин всегда на ногах до самого конца.
[позже он признался, что придумал это специально для случая]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Hubbard Те, кто достаточно богат, чтобы давать, достаточно умны, чтобы хотеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Александра Гидденс [по дороге в город] Доброе утро, Гарольд.
Гарольд [поднимает взгляд от чистки вывески с надписью «The Planters Trust Company / Horace Giddens / President»] Доброе утро, мисс Энн. Что твой папа пишет из Балтимора?
Александра Гидденс Он пишет, что ему лучше, Гарольд.
Гарольд Это хорошо. Передай ему мой привет и скажи, чтоб не волновался за дело — я его имя держу в чистоте.
Александра Гидденс Спасибо, передам.
Гарольд М-м-м, эти крабы будут отличным угощением, Эдди.
Эдди Тем лучше, у нас сегодня важные гости на ужин.
Гарольд Вкусно, пока, мисс Энн.
Александра Гидденс [когда уезжают] Пока, Гарольд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Bette Davis
Херберт Маршалл
Herbert Menzies Marshall
Карл Бентон Рейд
Carl Benton Reid
Тереза Райт
Teresa Wright
Ричард Карлсон
Richard Carlson
Чарльз Дингл
Charles Dingle
Дэн Дюрьи
Dan Duryea
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше