Addie Да, они довольно хорошо нажились, обманывая бедняков. Ну, есть люди, которые пожирают всю Землю и всех людей на ней. Как в Библии с саранчой. А есть те, кто стоит и смотрит, как они это делают. Иногда мне кажется, что неправильно просто стоять и смотреть, как они это делают.

Horace Giddens В Библии есть и другое, Эдди. Возьми, к примеру, лисиц... маленьких лисиц, что портят виноградники... ведь у нас виноград нежный.