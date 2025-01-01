[первые реплики]
Александра Гидденс
[по дороге в город]
Доброе утро, Гарольд.
Гарольд
[поднимает взгляд от чистки вывески с надписью «The Planters Trust Company / Horace Giddens / President»]
Доброе утро, мисс Энн. Что твой папа пишет из Балтимора?
Александра Гидденс
Он пишет, что ему лучше, Гарольд.
Гарольд
Это хорошо. Передай ему мой привет и скажи, чтоб не волновался за дело — я его имя держу в чистоте.
Александра Гидденс
Спасибо, передам.
Гарольд
М-м-м, эти крабы будут отличным угощением, Эдди.
Эдди
Тем лучше, у нас сегодня важные гости на ужин.
Гарольд
Вкусно, пока, мисс Энн.
Александра Гидденс
[когда уезжают]
Пока, Гарольд!