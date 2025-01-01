[первые реплики]

Все хотят попасть на «корабль Ван Гога». Нет такого ужасного путешествия, на которое кто-то не согласился бы. Идея о непризнанном гении, который пахает в каморке, — это восхитительно глупая вещь. Мы обязаны жизнью Винсента Ван Гога, который действительно запустил этот миф в космос. Ну сколько он продал картин? Одну? Он не мог их даже раздарить. Он должен быть самым современным художником, но все его ненавидели. Он так стыдился своей жизни, что остальная история — это вклад в его забвение. Никто не хочет быть частью поколения, которое игнорирует другого, как Ван Гог. В этом городе ты зависишь от фактора признания. Твой публичный образ — абсолютен. Часть работы художника — сделать так, чтобы работу увидели. Я считаю себя метафорой публики.