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Киноафиша Фильмы Баския Цитаты из фильма Баския

Цитаты из фильма Баския

Rene В чём вообще смысл искусства, почему мы придаём ему столько значения? Бедные уважают художников, потому что то, что они делают — это честный способ выбраться из трущоб, используя самого себя как средство. Заработанные деньги — доказательство, чистое и простое, ценности этой личности, художника. Картина, которую сын нарисовал в тюрьме, висит на стене у матери как доказательство того, что красота возможна даже в самом гнусном месте. И это совсем другая идея, чем замороченный бред о том, что искусство — это афёра и развод. Но никогда не объяснишь тому, кто использует дар Бога, чтобы поработить, что ты использовал дар Бога, чтобы быть свободным.
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The Electrician В июле мне стукнет сорок, и я рад, что меня никогда не признавали. Это дает мне время развиваться.
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Basquiat Он говорит, что завидует луне, потому что ты на неё смотришь. Он завидует солнцу, потому что оно тебя греет. Он говорит: «Я чувствую тебя, даже когда не чувствую. Я говорю с тобой, даже когда молчу. Я люблю тебя, даже когда не люблю...» ...ты же знаешь, что я люблю тебя, Джина.
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Basquiat Ах, бл#ть, краска!
Andy Warhol Не бл#ть краска, Жан, окислительное искусство!
Basquiat Да, я тоже ненавижу чистить кисти.
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Henry Geldzahler Раньше у Никсона была комната в отеле Waldorf Astoria, но потом он переехал в Сэдл-Ривер, Нью-Джерси.
Jack Milo Сэдл-Ривер — это в Нью-Йорке.
Andy Warhol По-моему, это в Нью-Джерси.
Jack Milo В Нью-Йорке.
Andy Warhol Это... это в Нью-Джерси.
Jack Milo Сэдл-Ривер — в Нью-Йорке!
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Rene Как тебя зовут?
Basquiat Жан-Мишель Баския.
Rene Боже мой, ты уже звучишь, как знаменитость!
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[первые реплики]
Rene Все хотят попасть на «корабль Ван Гога». Нет такого ужасного путешествия, на которое кто-то не согласился бы. Идея о непризнанном гении, который пахает в каморке, — это восхитительно глупая вещь. Мы обязаны жизнью Винсента Ван Гога, который действительно запустил этот миф в космос. Ну сколько он продал картин? Одну? Он не мог их даже раздарить. Он должен быть самым современным художником, но все его ненавидели. Он так стыдился своей жизни, что остальная история — это вклад в его забвение. Никто не хочет быть частью поколения, которое игнорирует другого, как Ван Гог. В этом городе ты зависишь от фактора признания. Твой публичный образ — абсолютен. Часть работы художника — сделать так, чтобы работу увидели. Я считаю себя метафорой публики.
Basquiat [царапает на колонне] ПЛАТИ ЗА СУП, СТРОЙ ПОРТ, ПОДЖИГАЙ ЭТО -САМО
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Andy Warhol Я не люблю пиво.
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Basquiat Мне надо уехать из Нью-Йорка...
Andy Warhol Эй, можем поехать в Питтсбург! Я там как бы вырос. Там есть комната со всеми известными статуями мира, так что можно не ехать в Европу... просто поехать в Питтсбург.
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Albert Milo Знаешь, твоя публика ещё даже не родилась.
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Basquiat Утка, мужик! Можно мне две утки, мужик?
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Cynthia Kruger Не знаю, смогу ли я жить с этим зелёным.
Basquiat Хочешь, я сделаю приятный дерьмово-коричневый?
Tom Kruger Прошу прощения. Мою жену смеюсь только я.
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Rene Ricard Когда я говорю, мне никто не верит, но когда я это записываю, все понимают, что это правда.
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Basquiat Эй, Бенни, чувак, как думаешь, сколько времени нужно, чтобы стать знаменитым?
Benny Dalmau Для музыканта или для художника?
Basquiat Без разницы, знаменитым.
Benny Dalmau Четыре года. Шесть — чтобы разбогатеть. Сначала надо правильно одеваться, понимаешь. Потом тусоваться с известными людьми, понял? Заводить знакомства с нужными блондинками. Ходить на правильные вечеринки, да? Социальная жизнь. Потом ты должен всё время работать, а ты этого не делаешь. Но я говорю про одну и ту же работу, в одном стиле, чтобы тебя узнавали и не путали, понял? А когда станешь знаменитым, на пике, надо ПРОДОЛЖАТЬ делать всё так же, даже если это уже скучно, иначе люди разозлятся. Хотя они всё равно разозлятся.
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[последние слова]
Basquiat Бенни, к чёрту Гавайи. Поедем в Ирландию. Заедем в каждый бар и выпьем.
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Rene Я — общественный глаз, свидетель, критик. Когда ты впервые видишь новую картину, нельзя упустить момент. Нужно быть очень внимательным. Вдруг ты смотришь прямо на ухо Ван Гога.
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[Баския прибивает одну из своих работ к стене]
Rene Дитя, у тебя совсем нет уважения... тебя никто не учил вешать картины? Ты же знаешь меня, когда дело доходит до монтажа, чем грубее — тем лучше.
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Rene Это 2000 долларов, и он из Метрополитен-музея, об***и меня, звезда!
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Benny Dalmau Что бы ты сделал, если бы я поцеловал тебя?
Gina Cardinale Ты совсем с ума сошёл, Бенни. Тебе нужно больше наркоты.
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Albert Milo В этом городе сложно найти хороший разговор.
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Benny Dalmau Бум, на самом деле.
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Basquiat Ты проверяешь деньги у всех или только у меня?
Counterman at Deli Только у тебя.
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Big Pink О! Как же мне тебя отблагодарить?
Basquiat Можно я прижму твои сис##?
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Benny Dalmau Знаменитые люди обычно довольно чё#вые. Ты слишком умный. Ты не хочешь закончить
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Basquiat Сколько нужно времени, чтобы стать знаменитым?
Benny Dalmau Четыре года. Шесть, чтобы разбогатеть.
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Rene Ricard Мы больше не собираем искусство; теперь мы покупаем людей.
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[Первый агент Баския по его картинам]
Annina Nosei Это настоящий голос трущоб.
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Basquiat Вау! Уорхол!
Benny Dalmau Это Энди Уорхол...
[пауза]
Benny Dalmau Он — п****й.
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