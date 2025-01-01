ReneВ чём вообще смысл искусства, почему мы придаём ему столько значения? Бедные уважают художников, потому что то, что они делают — это честный способ выбраться из трущоб, используя самого себя как средство. Заработанные деньги — доказательство, чистое и простое, ценности этой личности, художника. Картина, которую сын нарисовал в тюрьме, висит на стене у матери как доказательство того, что красота возможна даже в самом гнусном месте. И это совсем другая идея, чем замороченный бред о том, что искусство — это афёра и развод. Но никогда не объяснишь тому, кто использует дар Бога, чтобы поработить, что ты использовал дар Бога, чтобы быть свободным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The ElectricianВ июле мне стукнет сорок, и я рад, что меня никогда не признавали. Это дает мне время развиваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BasquiatОн говорит, что завидует луне, потому что ты на неё смотришь. Он завидует солнцу, потому что оно тебя греет. Он говорит: «Я чувствую тебя, даже когда не чувствую. Я говорю с тобой, даже когда молчу. Я люблю тебя, даже когда не люблю...» ...ты же знаешь, что я люблю тебя, Джина.
ReneВсе хотят попасть на «корабль Ван Гога». Нет такого ужасного путешествия, на которое кто-то не согласился бы. Идея о непризнанном гении, который пахает в каморке, — это восхитительно глупая вещь. Мы обязаны жизнью Винсента Ван Гога, который действительно запустил этот миф в космос. Ну сколько он продал картин? Одну? Он не мог их даже раздарить. Он должен быть самым современным художником, но все его ненавидели. Он так стыдился своей жизни, что остальная история — это вклад в его забвение. Никто не хочет быть частью поколения, которое игнорирует другого, как Ван Гог. В этом городе ты зависишь от фактора признания. Твой публичный образ — абсолютен. Часть работы художника — сделать так, чтобы работу увидели. Я считаю себя метафорой публики.
Basquiat[царапает на колонне]ПЛАТИ ЗА СУП, СТРОЙ ПОРТ, ПОДЖИГАЙ ЭТО -САМО
Benny DalmauЧетыре года. Шесть — чтобы разбогатеть. Сначала надо правильно одеваться, понимаешь. Потом тусоваться с известными людьми, понял? Заводить знакомства с нужными блондинками. Ходить на правильные вечеринки, да? Социальная жизнь. Потом ты должен всё время работать, а ты этого не делаешь. Но я говорю про одну и ту же работу, в одном стиле, чтобы тебя узнавали и не путали, понял? А когда станешь знаменитым, на пике, надо ПРОДОЛЖАТЬ делать всё так же, даже если это уже скучно, иначе люди разозлятся. Хотя они всё равно разозлятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
BasquiatБенни, к чёрту Гавайи. Поедем в Ирландию. Заедем в каждый бар и выпьем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ReneЯ — общественный глаз, свидетель, критик. Когда ты впервые видишь новую картину, нельзя упустить момент. Нужно быть очень внимательным. Вдруг ты смотришь прямо на ухо Ван Гога.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Баския прибивает одну из своих работ к стене]
ReneДитя, у тебя совсем нет уважения... тебя никто не учил вешать картины? Ты же знаешь меня, когда дело доходит до монтажа, чем грубее — тем лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ReneЭто 2000 долларов, и он из Метрополитен-музея, об***и меня, звезда!