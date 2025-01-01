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Киноафиша Фильмы Аккаттоне Цитаты из фильма Аккаттоне

Цитаты из фильма Аккаттоне

Vittorio "Accattone" Cataldi Зови меня Аккаттоне. Витториo много, а я — единственный Аккаттоне.
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The German Полиция идёт! Веди себя непринуждённо.
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Stella Так что, иди работай.
Vittorio "Accattone" Cataldi Что, сдавать кровь? Никто не пьёт мою кровь. Работать. Животные работают.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Или мир меня убьёт, или я его убью.
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Cartagine Аккаттоне, как ты?
Vittorio "Accattone" Cataldi [Умирает] Сейчас у меня нормально.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Что такое голод? Порок — всё в голове. Если бы они не привыкли есть с детства... твой проклятый отец разве не привил тебе этот порок?
Franco Помнишь, как мы у слепого крали, чтобы поесть.
Pio А помнишь, как мы у твоего отца зубы наколдовали?
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Pio Для нас каждый день — как праздник. А у тебя — сплошной первый мая.
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Cartagine Работа! Это кощунство!
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Мальчик на берегу реки Ты не собираешься снять свою золотую цепочку и браслеты?
Витторио «Аккаттоне» Катальди Нет, я хочу умереть в золоте, как фараоны.
Мальчик на берегу реки Дай нам!
Витторио «Аккаттоне» Катальди Нет — если хотите золото, придётся за ним поплыть.
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Vittorio "Accattone" Cataldi [с сарказмом] Тебе везёт — можешь грызть кости.
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Franco Влюблён! Ты мне сказки рассказываешь? Если бы ты сказала, что он умирает с голоду, я бы поверил, но влюблён!
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Stella Почему ты меня любишь?
Vittorio "Accattone" Cataldi Во-первых, потому что ты мне нравишься. Во-вторых, потому что ты кажешься такой странной, такой беззащитной.
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Franco Скажи, какие у тебя последние пожелания, какая похоронная процессия?
Vittorio "Accattone" Cataldi Друзья идут за гробом, кто первый заплачет — тот и платит за выпивку.
Franco Что написать на надгробии?
Vittorio "Accattone" Cataldi Попробуй, и увидишь!
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Pio Пусть плывёт — река забирает всё.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Что мне взять? Посмотри, до чего я докатился? Я сам себя тошню. Знаешь, кто я был до того, как встретил тебя? У меня была машина, деньги, всё, чего хотел. Золотая цепь, золотые часы, я был весь из золота.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Есть два варианта. Либо я с ума сошёл, либо мой мозг вернулся.
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Balilla Мир принадлежит тем, у кого есть зубы.
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Vittorio "Accattone" Cataldi У меня ещё полно людей, которых можно заставить плакать.
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The German Как сказал пророк: сегодня продашь кольцо, завтра часы, на следующей неделе цепь, а через 77 дней у тебя не останется глаз, чтобы плакать.
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Amore Будь как я, не люби никого, поэтому меня зовут Аморе.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Я знаю, что нужно делать в Италии. Линкольн освободил рабов... но наши правители и создали рабство. С томми в руках мало кто уцелеет!
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Vittorio "Accattone" Cataldi Мне нужен пропуск, чтобы с тобой поговорить?
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Vittorio "Accattone" Cataldi Документы. Кто носит документы — я помню своё имя.
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Balilla Кладбище там.
Vittorio "Accattone" Cataldi Передай ему от меня привет.
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Balilla Да здравствуют мы, воры! Протягиваем руку — и всегда что-то получаем.
Vittorio "Accattone" Cataldi Да, только срок.
Balilla Мы рождаемся с призванием. Я родился с инстинктом вора. А ты не рожден с инстинктом сутенёра — значит, нищий.
Vittorio "Accattone" Cataldi Хочешь подраться? Иди убейся где-нибудь в другом месте. Со мной всё в порядке.
Balilla Возвращайся к воровству, для воров безработицы нет.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Где моя хорошая жена?
Papo Hirmedo Зарабатывает на хлеб для детей. Чем меньше она тебя видит, тем лучше.
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Papo Hirmedo Однажды кто-то тебя убьёт.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Тяжёлая работа?
Stella Это вопрос привычки, если тебе что-то нужно — надо работать.
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Stella Ты голодна?
Vittorio "Accattone" Cataldi Нет, зверски голоден.
Stella Ну, полдень, пора есть.
Vittorio "Accattone" Cataldi Ты кажешься такой милой, такой молодой, такой хорошей и доброй. Не знаю, как это сказать. Ты из Рима?
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Vittorio "Accattone" Cataldi Тебе повезло, что ты не понимаешь.
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Ascenza Ты никогда не был хорош ни для себя, ни для меня, ни для сына. Хочешь вернуться? Здесь нет лёгкой жизни.
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Ascenza Это была самая большая ошибка в моей жизни — поверить тебе.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Ну ты и милый. Крестьяне взбунтовались.
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Sabino Дорогой Аккаттоне. Ты изменился с утра до вечера.
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Sabino Говорят, ты уже двое суток ничего не ел.
Vittorio "Accattone" Cataldi Если я на тебя бл#ю, тебе хватит на неделю.
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Franco Есть ли святой, который защищает голодных? Если ты там, помоги нам.
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Franco Поторопись с пастой, а то мы будем выглядеть, как ребята с Нюрнбергского процесса.
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Vittorio "Accattone" Cataldi У нас останется немного денег. Пойдём и оставим нашу пасту как акт милосердия.
Gennarino Гордость! Гордость брать деньги у падших женщин. Даже в тюрьме все презирают сутенёров.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Если из-за тебя я ничего не получу, тебе лучше бежать.
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Stella [Смотрит на проституток] Что эти девчонки делают?
Vittorio "Accattone" Cataldi Зарабатывают деньги.
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Стелла Что они делают?
Витторио "Аккаттоне" Катальди То, что делают все остальные женщины.
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Amore Тебе наплевать на неё. Мне-то нормально, потому что у меня никого нет.
Vittorio "Accattone" Cataldi Нельзя ли о чём-нибудь другом поговорить?
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Vittorio "Accattone" Cataldi Посмотри на него, как он её с работы провожает. Грязный мужик.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Ты не против, что мы так идём? Знаешь, я тебя люблю. Я быстро решаю, когда кто-то этого заслуживает, как ты.
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Stella Я хочу выступить с речью.
Vittorio "Accattone" Cataldi Муссолини тоже выступал с речами.
Stella Это серьёзно, я хочу, чтобы ты знал обо мне всё.
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Pio Кто такой Аккаттоне? Жёсткий парень из Рима. По сути, он просто тупой.
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Vittorio "Accattone" Cataldi К чёрту тебя и всех, кто против меня.
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Amore's client Тебе не стыдно? Умойся, глупый пьяница.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Я думал, ты другой. Раньше я никогда не ошибался в жизни.
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Stella Я знаю только боль и страдания. Я не такая, как остальные. Откуда мне знать, что можно, а что нельзя?
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Vittorio "Accattone" Cataldi Главное — что мы любим друг друга. Однажды этого будет достаточно. Мадонна, сделай меня святым, я уже отработал свою к#рту.
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Margheritona Успокой душу, ни ада, ни рая нет.
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Margheritona Аморе, уступи место новым талантам, пора тебе на пенсию.
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Amore's client Современный мир — сплошная помойка. Теперь так делают все, более или менее.
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Margheritona Ну и что теперь? Ничего не будет? Ты так меня бросаешь?
Amore's client Кто со мной шутки шутит, тот сдох.
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Margheritona Оставь меня в покое, я не пойду в полицию. Я делаю, что хочу.
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Margheritona В этом мире больше нет места любви.
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Maddalena Ты его не знаешь, он на всё способен. На всё, лишь бы ему было хорошо. Даже на убийство. Ты должен арестовать его. Он не достоин жить.
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Vittorio "Accattone" Cataldi У тебя ещё есть масала? Прекрасный день.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Если честно, Стелла нашла крышу. Первый шаг сделан.
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Vittorio "Accattone" Cataldi [поёт] Дай мне только волю трудиться. Работай за меня, папа, я лучше подзахожу.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Я думал, работа будет в радость... Больше я так не могу, она меня убивает!
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Colleague at labouring job. Как плохо работа на тебя влияет.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Вы меня тошните, вы грязные сутенёры.
Vittorio "Accattone" Cataldi Как прозаично.
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Balilla Аккаттоне, выпьем по капельке, это тебя взбодрит.
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Vittorio "Accattone" Cataldi У меня нет ни лиры, вчера я даже пытался пойти на работу.
Balilla Какой позор.
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Balilla Потерянная туфелька Золушки принесла ей принца. Твоя же вызвала бы пожарных.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Тот, кто полагается на Провидение, никогда не останется голодным. Стелла была права. Моя бедная Стелла.
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Poilceman Даже не пытайся убежать, мы знаем, кто ты.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Не начинай строить из себя трагедию.
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Женщина на работе Мы работаем с шести утра.
Витторио «Аккаттоне» Катальди Такие гадости могут случаться.
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Ascenza Позволь мне жить своей жизнью, а тебе — своей.
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Stella Я знаю, что ты со мной затеял. Я этого ждала. Я знаю, чего ты от меня хочешь.
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Scucchia Ещё не помер? Говорят, работа людей убивает.
Salvatore Это честная смерть.
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Scucchia Спать ночью вместо того, чтобы играть в карты — выглядите как беженцы из морга.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Ты был там, когда он заключал пари с Немцем и Сумасшедшим? Он же говорил, что съест кило картошки и целый сыр, а потом поплывёт, и ничего с ним не случится?
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Vittorio "Accattone" Cataldi Значит, он умер не от несварения, а от истощения.
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Franco Ты что, не знаешь, что после еды плавать нельзя — умрёшь. Перепад от горячего к холодному останавливает пищеварение.
Vittorio "Accattone" Cataldi Я всё проиграл, но у меня ещё есть кольцо, чтобы поставить. Боязливый?
Franco Я с тобой разберусь, хочу тебя прикончить.
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Scucchia На кладбище места всем хватит.
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Pio Сабина, если бы все были так же храбры, как твой брат, мы бы уже выиграли войну.
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Franco Аккаттоне, ты должен мне 1000 лир, отдай до того, как убьёшься.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Даже река не остановит Аккаттоне!
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Vittorio "Accattone" Cataldi Мы все пропали, и все нас обходят стороной. Если есть деньги — мы в порядке, если нет — мы никто. Мы кончены, потому что не способны справиться сами. Сегодня лучше быть вором, чем заниматься этим гнусным делом.
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Balilla Помнишь, как мы в детстве просили? Ты плакал так, что даже копы расстроились. Но сейчас это не действует, это отвратительно.
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Balilla Проклятые женщины: то вознесут до небес, то бросят вниз.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Не думай, что сегодня вечером ты останешься дома и не будешь работать. Ты же не на пособии, знаешь ли.
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Vittorio "Accattone" Cataldi Ты меня погубил. Иначе я был бы хорошим работягой или ловким вором.
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Maddalena Пой в другом месте — не выплёвывай тут своё пойло!
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Maddalena Ты хочешь сказать, что мой парень никуда не годится? Он красивый, хороший и мне нравится.
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Mario Тебе нравятся неаполитанцы? Мы — особенные.
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The German Аккаттоне, ты выглядишь измотанным.
Vittorio "Accattone" Cataldi Отнюдь нет. Я свободный человек. Моя женщина прошлой ночью домой не пришла. Кто-то ей ногу сломал. Хочу умереть.
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Salvatore Теперь он начнёт продавать святые иконки.
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