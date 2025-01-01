FrancoВлюблён! Ты мне сказки рассказываешь? Если бы ты сказала, что он умирает с голоду, я бы поверил, но влюблён!
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StellaПочему ты меня любишь?
Vittorio "Accattone" CataldiВо-первых, потому что ты мне нравишься. Во-вторых, потому что ты кажешься такой странной, такой беззащитной.
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FrancoСкажи, какие у тебя последние пожелания, какая похоронная процессия?
Vittorio "Accattone" CataldiДрузья идут за гробом, кто первый заплачет — тот и платит за выпивку.
FrancoЧто написать на надгробии?
Vittorio "Accattone" CataldiПопробуй, и увидишь!
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PioПусть плывёт — река забирает всё.
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Vittorio "Accattone" CataldiЧто мне взять? Посмотри, до чего я докатился? Я сам себя тошню. Знаешь, кто я был до того, как встретил тебя? У меня была машина, деньги, всё, чего хотел. Золотая цепь, золотые часы, я был весь из золота.
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Vittorio "Accattone" CataldiЕсть два варианта. Либо я с ума сошёл, либо мой мозг вернулся.
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BalillaМир принадлежит тем, у кого есть зубы.
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Vittorio "Accattone" CataldiУ меня ещё полно людей, которых можно заставить плакать.
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The GermanКак сказал пророк: сегодня продашь кольцо, завтра часы, на следующей неделе цепь, а через 77 дней у тебя не останется глаз, чтобы плакать.
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AmoreБудь как я, не люби никого, поэтому меня зовут Аморе.
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Vittorio "Accattone" CataldiЯ знаю, что нужно делать в Италии. Линкольн освободил рабов... но наши правители и создали рабство. С томми в руках мало кто уцелеет!
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Vittorio "Accattone" CataldiМне нужен пропуск, чтобы с тобой поговорить?
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Vittorio "Accattone" CataldiДокументы. Кто носит документы — я помню своё имя.
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BalillaКладбище там.
Vittorio "Accattone" CataldiПередай ему от меня привет.
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BalillaДа здравствуют мы, воры! Протягиваем руку — и всегда что-то получаем.
Vittorio "Accattone" CataldiДа, только срок.
BalillaМы рождаемся с призванием. Я родился с инстинктом вора. А ты не рожден с инстинктом сутенёра — значит, нищий.
Vittorio "Accattone" CataldiХочешь подраться? Иди убейся где-нибудь в другом месте. Со мной всё в порядке.
BalillaВозвращайся к воровству, для воров безработицы нет.
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Vittorio "Accattone" CataldiГде моя хорошая жена?
Papo HirmedoЗарабатывает на хлеб для детей. Чем меньше она тебя видит, тем лучше.
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Papo HirmedoОднажды кто-то тебя убьёт.
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Vittorio "Accattone" CataldiТяжёлая работа?
StellaЭто вопрос привычки, если тебе что-то нужно — надо работать.
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StellaТы голодна?
Vittorio "Accattone" CataldiНет, зверски голоден.
StellaНу, полдень, пора есть.
Vittorio "Accattone" CataldiТы кажешься такой милой, такой молодой, такой хорошей и доброй. Не знаю, как это сказать. Ты из Рима?
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Vittorio "Accattone" CataldiТебе повезло, что ты не понимаешь.
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AscenzaТы никогда не был хорош ни для себя, ни для меня, ни для сына. Хочешь вернуться? Здесь нет лёгкой жизни.
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AscenzaЭто была самая большая ошибка в моей жизни — поверить тебе.
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Vittorio "Accattone" CataldiНу ты и милый. Крестьяне взбунтовались.
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SabinoДорогой Аккаттоне. Ты изменился с утра до вечера.
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SabinoГоворят, ты уже двое суток ничего не ел.
Vittorio "Accattone" CataldiЕсли я на тебя бл#ю, тебе хватит на неделю.
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FrancoЕсть ли святой, который защищает голодных? Если ты там, помоги нам.
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FrancoПоторопись с пастой, а то мы будем выглядеть, как ребята с Нюрнбергского процесса.
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Vittorio "Accattone" CataldiУ нас останется немного денег. Пойдём и оставим нашу пасту как акт милосердия.
GennarinoГордость! Гордость брать деньги у падших женщин. Даже в тюрьме все презирают сутенёров.
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Vittorio "Accattone" CataldiЕсли из-за тебя я ничего не получу, тебе лучше бежать.
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Stella[Смотрит на проституток]Что эти девчонки делают?
Vittorio "Accattone" CataldiЗарабатывают деньги.
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СтеллаЧто они делают?
Витторио "Аккаттоне" КатальдиТо, что делают все остальные женщины.
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AmoreТебе наплевать на неё. Мне-то нормально, потому что у меня никого нет.
Vittorio "Accattone" CataldiНельзя ли о чём-нибудь другом поговорить?
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Vittorio "Accattone" CataldiПосмотри на него, как он её с работы провожает. Грязный мужик.
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Vittorio "Accattone" CataldiТы не против, что мы так идём? Знаешь, я тебя люблю. Я быстро решаю, когда кто-то этого заслуживает, как ты.
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StellaЯ хочу выступить с речью.
Vittorio "Accattone" CataldiМуссолини тоже выступал с речами.
StellaЭто серьёзно, я хочу, чтобы ты знал обо мне всё.
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PioКто такой Аккаттоне? Жёсткий парень из Рима. По сути, он просто тупой.
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Vittorio "Accattone" CataldiК чёрту тебя и всех, кто против меня.
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Amore's clientТебе не стыдно? Умойся, глупый пьяница.
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Vittorio "Accattone" CataldiЯ думал, ты другой. Раньше я никогда не ошибался в жизни.
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StellaЯ знаю только боль и страдания. Я не такая, как остальные. Откуда мне знать, что можно, а что нельзя?
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Vittorio "Accattone" CataldiГлавное — что мы любим друг друга. Однажды этого будет достаточно. Мадонна, сделай меня святым, я уже отработал свою к#рту.
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MargheritonaУспокой душу, ни ада, ни рая нет.
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MargheritonaАморе, уступи место новым талантам, пора тебе на пенсию.
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Amore's clientСовременный мир — сплошная помойка. Теперь так делают все, более или менее.
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MargheritonaНу и что теперь? Ничего не будет? Ты так меня бросаешь?
Amore's clientКто со мной шутки шутит, тот сдох.
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MargheritonaОставь меня в покое, я не пойду в полицию. Я делаю, что хочу.
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MargheritonaВ этом мире больше нет места любви.
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MaddalenaТы его не знаешь, он на всё способен. На всё, лишь бы ему было хорошо. Даже на убийство. Ты должен арестовать его. Он не достоин жить.
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Vittorio "Accattone" CataldiУ тебя ещё есть масала? Прекрасный день.
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Vittorio "Accattone" CataldiЕсли честно, Стелла нашла крышу. Первый шаг сделан.
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Vittorio "Accattone" Cataldi[поёт]Дай мне только волю трудиться. Работай за меня, папа, я лучше подзахожу.
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Vittorio "Accattone" CataldiЯ думал, работа будет в радость... Больше я так не могу, она меня убивает!
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Colleague at labouring job.Как плохо работа на тебя влияет.
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Vittorio "Accattone" CataldiВы меня тошните, вы грязные сутенёры.
Vittorio "Accattone" CataldiКак прозаично.
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BalillaАккаттоне, выпьем по капельке, это тебя взбодрит.
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Vittorio "Accattone" CataldiУ меня нет ни лиры, вчера я даже пытался пойти на работу.
BalillaКакой позор.
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BalillaПотерянная туфелька Золушки принесла ей принца. Твоя же вызвала бы пожарных.
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Vittorio "Accattone" CataldiТот, кто полагается на Провидение, никогда не останется голодным. Стелла была права. Моя бедная Стелла.
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PoilcemanДаже не пытайся убежать, мы знаем, кто ты.
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Vittorio "Accattone" CataldiНе начинай строить из себя трагедию.
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Женщина на работеМы работаем с шести утра.
Витторио «Аккаттоне» КатальдиТакие гадости могут случаться.
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AscenzaПозволь мне жить своей жизнью, а тебе — своей.
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StellaЯ знаю, что ты со мной затеял. Я этого ждала. Я знаю, чего ты от меня хочешь.
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ScucchiaЕщё не помер? Говорят, работа людей убивает.
SalvatoreЭто честная смерть.
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ScucchiaСпать ночью вместо того, чтобы играть в карты — выглядите как беженцы из морга.
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Vittorio "Accattone" CataldiТы был там, когда он заключал пари с Немцем и Сумасшедшим? Он же говорил, что съест кило картошки и целый сыр, а потом поплывёт, и ничего с ним не случится?
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Vittorio "Accattone" CataldiЗначит, он умер не от несварения, а от истощения.
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FrancoТы что, не знаешь, что после еды плавать нельзя — умрёшь. Перепад от горячего к холодному останавливает пищеварение.
Vittorio "Accattone" CataldiЯ всё проиграл, но у меня ещё есть кольцо, чтобы поставить. Боязливый?
FrancoЯ с тобой разберусь, хочу тебя прикончить.
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ScucchiaНа кладбище места всем хватит.
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PioСабина, если бы все были так же храбры, как твой брат, мы бы уже выиграли войну.
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FrancoАккаттоне, ты должен мне 1000 лир, отдай до того, как убьёшься.
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Vittorio "Accattone" CataldiДаже река не остановит Аккаттоне!
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Vittorio "Accattone" CataldiМы все пропали, и все нас обходят стороной. Если есть деньги — мы в порядке, если нет — мы никто. Мы кончены, потому что не способны справиться сами. Сегодня лучше быть вором, чем заниматься этим гнусным делом.
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BalillaПомнишь, как мы в детстве просили? Ты плакал так, что даже копы расстроились. Но сейчас это не действует, это отвратительно.
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BalillaПроклятые женщины: то вознесут до небес, то бросят вниз.
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Vittorio "Accattone" CataldiНе думай, что сегодня вечером ты останешься дома и не будешь работать. Ты же не на пособии, знаешь ли.
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Vittorio "Accattone" CataldiТы меня погубил. Иначе я был бы хорошим работягой или ловким вором.
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MaddalenaПой в другом месте — не выплёвывай тут своё пойло!
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MaddalenaТы хочешь сказать, что мой парень никуда не годится? Он красивый, хороший и мне нравится.
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MarioТебе нравятся неаполитанцы? Мы — особенные.
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The GermanАккаттоне, ты выглядишь измотанным.
Vittorio "Accattone" CataldiОтнюдь нет. Я свободный человек. Моя женщина прошлой ночью домой не пришла. Кто-то ей ногу сломал. Хочу умереть.
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SalvatoreТеперь он начнёт продавать святые иконки.