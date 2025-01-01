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Киноафиша Фильмы День гнева Цитаты из фильма День гнева

Цитаты из фильма День гнева

Anne Pedersdotter Я вижу сквозь слёзы, но никто не приходит их вытереть.
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Rev. Absalon Pederssøn Нет ничего тише сердца, что перестало биться.
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Martin Никто не имеет таких глаз, как у тебя.
Anne Pedersdotter Какие они? Детские? Чистые и ясные?
Martin Нет, глубокие и загадочные. Но в их глубине я вижу... дрожащий, трепещущий огонь.
Anne Pedersdotter ...который ты зажёг.
Martin Пойдём к берёзам.
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Anne Pedersdotter У нас будет небольшой дом у моря. Каждое утро я буду просыпаться... с головой на твоём плече. С поцелуем я разбуду тебя. Потом услышим из колыбели нашего маленького Мартина плач. Я возьму его на руки. И так же, как я нашла жизнь у твоей груди, он найдёт жизнь у моей. Нежность, которую ты мне дал, я отдам ему. Пока я напеваю ему песню о нас двоих. Разве не прекрасно думать об этом?
🧡
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Martin Энн, ты плачешь.
Anne Pedersdotter Я вижу тебя сквозь свои слёзы.
Martin Слёзы, которые я вытираю.
🧡
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Rev. Absalon Pederssøn Я устал. Но отдыха мне не видать. Я пришёл от человека, который умер в благочестии. Но если подумать обо всех, у кого я сидел у смертного одра, я вижу лишь грех... и грех... и грех. Удовольствие момента. Тайный грех. О, Господи... какую жизнь ведут люди.
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Anne Pedersdotter Абсалон, держи меня. Держи меня и сделай счастливой.
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Rev. Absalon Pederssøn Когда я вижу их вместе, впервые ощущаю, как я стар... И как она молода. Хорошо, что Мартин вернулся домой. Я присоединюсь к ним и буду молод с молодыми.
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Rev. Absalon Pederssøn Спокойной ночи, Энн. Посмотри мне в глаза. В твои прекрасные глаза. Такие детские. Чистые и ясные... Спокойной ночи.
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Martin Ты всегда был в моих мыслях.
Anne Pedersdotter А ты в моих снах.
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Martin Суждено ли нам когда-нибудь встретиться снова?
Anne Pedersdotter Кто этому помешает?
Martin Мёртвые.
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Rev. Absalon Pederssøn Я должен заглянуть в себя. Мне многое предстоит сказать Богу.
🧡
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Anne Pedersdotter Слышишь, как они шепчут.
Martin Это трава гудит.
Anne Pedersdotter Гудит о чём?
Martin О песне про нас двоих.
Anne Pedersdotter Песне твоей любви.
Martin И твоей тоже.
Anne Pedersdotter Обними меня крепко. Сделай меня счастливой.
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Boy's Choir [поёт] День гнева. День печали. Сбывается пророка жала. Небо и земля в пепле горят. О, какой страх душу сжимает, Когда Судья с небес спускается, От чьего приговора всё зависит. Чудесные звуки труб раздаются...
🧡
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