Anne Pedersdotter У нас будет небольшой дом у моря. Каждое утро я буду просыпаться... с головой на твоём плече. С поцелуем я разбуду тебя. Потом услышим из колыбели нашего маленького Мартина плач. Я возьму его на руки. И так же, как я нашла жизнь у твоей груди, он найдёт жизнь у моей. Нежность, которую ты мне дал, я отдам ему. Пока я напеваю ему песню о нас двоих. Разве не прекрасно думать об этом?