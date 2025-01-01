Anne PedersdotterЯ вижу сквозь слёзы, но никто не приходит их вытереть.
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Rev. Absalon PederssønНет ничего тише сердца, что перестало биться.
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MartinНикто не имеет таких глаз, как у тебя.
Anne PedersdotterКакие они? Детские? Чистые и ясные?
MartinНет, глубокие и загадочные. Но в их глубине я вижу... дрожащий, трепещущий огонь.
Anne Pedersdotter...который ты зажёг.
MartinПойдём к берёзам.
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Anne PedersdotterУ нас будет небольшой дом у моря. Каждое утро я буду просыпаться... с головой на твоём плече. С поцелуем я разбуду тебя. Потом услышим из колыбели нашего маленького Мартина плач. Я возьму его на руки. И так же, как я нашла жизнь у твоей груди, он найдёт жизнь у моей. Нежность, которую ты мне дал, я отдам ему. Пока я напеваю ему песню о нас двоих. Разве не прекрасно думать об этом?
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MartinЭнн, ты плачешь.
Anne PedersdotterЯ вижу тебя сквозь свои слёзы.
MartinСлёзы, которые я вытираю.
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Rev. Absalon PederssønЯ устал. Но отдыха мне не видать. Я пришёл от человека, который умер в благочестии. Но если подумать обо всех, у кого я сидел у смертного одра, я вижу лишь грех... и грех... и грех. Удовольствие момента. Тайный грех. О, Господи... какую жизнь ведут люди.
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Anne PedersdotterАбсалон, держи меня. Держи меня и сделай счастливой.
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Rev. Absalon PederssønКогда я вижу их вместе, впервые ощущаю, как я стар... И как она молода. Хорошо, что Мартин вернулся домой. Я присоединюсь к ним и буду молод с молодыми.
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Rev. Absalon PederssønСпокойной ночи, Энн. Посмотри мне в глаза. В твои прекрасные глаза. Такие детские. Чистые и ясные... Спокойной ночи.
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MartinТы всегда был в моих мыслях.
Anne PedersdotterА ты в моих снах.
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MartinСуждено ли нам когда-нибудь встретиться снова?
Anne PedersdotterКто этому помешает?
MartinМёртвые.
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Rev. Absalon PederssønЯ должен заглянуть в себя. Мне многое предстоит сказать Богу.
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Anne PedersdotterСлышишь, как они шепчут.
MartinЭто трава гудит.
Anne PedersdotterГудит о чём?
MartinО песне про нас двоих.
Anne PedersdotterПесне твоей любви.
MartinИ твоей тоже.
Anne PedersdotterОбними меня крепко. Сделай меня счастливой.
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Boy's Choir[поёт] День гнева. День печали. Сбывается пророка жала. Небо и земля в пепле горят. О, какой страх душу сжимает, Когда Судья с небес спускается, От чьего приговора всё зависит. Чудесные звуки труб раздаются...