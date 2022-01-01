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Грань, 1931

1931 / Бразилия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
В маленькой дрейфующей лодке две женщины и мужчина вспоминают свое недавнее прошлое.
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1931
Премьера в мире 17 мая 1931
Режиссер
Марио Пейшоту
В ролях
Ольга Брино
Татьяна Рей
Рауль Шнур
Брутус Педрейра
Кармен Сантос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грань 2 постера
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