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Киноафиша Фильмы Валериан и город тысячи планет Цитаты из фильма Валериан и город тысячи планет

Цитаты из фильма Валериан и город тысячи планет

Doghan-Dagui Мы знаем, как устроены люди.
Doghan-Dagui Они все такие предсказуемые.
Sergeant Laureline Похоже, ты никогда не встречал женщину.
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Bubble Я боюсь поцелуев, как пчелиных ужалений.
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Sergeant Laureline Чем помочь? Я неплохо вожу.
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Bubble Благодарю вас. Мне было приятно для вас выступать. Оставляю вам своё королевство, берегите его хорошо.
Major Valerian Обязательно.
Bubble Но, что важнее всего...
Major Valerian Да?
Bubble [о Лорелин] Береги её. Люби без меры. В любви есть нищета, которую можно подсчитать.
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Major Valerian Погнали на пляж!
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Commander Arun Filitt Солдат всегда выберет смерть, а не унижение.
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Bubble Я наизусть знаю всего Шекспира, если хочешь. Стихи, может? Тебе нравятся стихи?
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Button Man По милости Божьей...
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[первые слова]
Президент Федерации Мирового Государства [вещание в эфире] Межгалактическая космическая станция Альфа достигла критической массы на орбите. Её вес и размер теперь представляют серьёзную угрозу для планеты Земля. В великой мудрости Центральный Комитет решил использовать все доступные ресурсы, чтобы освободить станцию от земного притяжения. Новый курс установлен по течению Магеллана. Как великий исследователь Магеллан, станция Альфа отправится в неизведанное. Символ наших ценностей и знаний, она несёт послание мира и единства в самые дальние уголки вселенной. Наши мысли и молитвы с вами. Пусть удача и успех сопутствуют вам.
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Bubble Мыть столы! Худший кошмар любого артиста! Никому не говори, ладно?
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Jolly the Pimp Правила есть правила, и это место для любви, а не для войны.
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Igon Siruss Я тоже борюсь за благородное дело. Моё.
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Sergeant Laureline Я бы предпочла, чтобы ты отвёз меня куда-нибудь подальше от этой гигантской свалки!
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Командир Арун Филитт [отстаивая свои геноцидальные действия] Наш совет решил в первую очередь защищать граждан. Разве это не его обязанность? И моя. И твоя! Или ты предпочёл бы поставить под угрозу нашу экономику ради кучки...
Сержант Лорелин Дикарей?
Командир Арун Филитт Ты полностью под влиянием этих существ. Не путай суть.
Командир Арун Филитт [указывает на Догана] Он — угроза. Он — враг.
Император Хабан-Лимай [подходит без страха, смотрит в глаза] *Ты* — свой злейший враг, командир. Если не примиришься с прошлым, не будет у тебя будущего.
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Майор Валериан Этот конвертер — собственность правительства. И, скорее всего, последний в нашей Вселенной.
Сержант Лорелин Значит, ты разделяешь философию Командующего «что моё — то моё, а что твоё — тоже моё»?
Майор Валериан Нет, я верен своей Клятве верности. У нас нет права передавать его.
Сержант Лорелин Нужно загладить вину.
Майор Валериан Да, я согласен, но решать не нам. Пусть суды разбираются.
Сержант Лорелин Они в восемнадцати миллионах световых лет отсюда, Валериан! Только мы можем всё исправить.
Майор Валериан Лорелин, я солдат. Играю по правилам. Это то, что делает меня мной.
Сержант Лорелин [смотрит на него печально долго] Видишь? Вот почему я не хочу выходить за тебя замуж. Потому что ты не знаешь, что такое любовь.
Майор Валериан Да брось, это не про любовь.
Сержант Лорелин Вот в этом ты ошибаешься. Любовь сильнее всего, Валериан. Она ломает все правила и законы, и побеждает любую армию и правительство. Посмотри на неё. На секунду представь себя на её месте. Она потеряла всех своих людей и ребёнка, и готова простить. Это настоящая любовь. Это доверие, которое ты даришь другому. Я думала, могу стать этим для тебя. Но, видимо...
Майор Валериан Ты можешь! Ты — именно такой. Я бы умер ради тебя.
Сержант Лорелин Я не прошу тебя умереть за меня. Я прошу тебя доверять мне.
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Bubble Ну что выберешь, солдат?
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Sergeant Laureline [своим странным захватчикам, которые выбирают для неё платья] Я не для макияжа сюда пришла. Мне нужно уходить! Сейчас же!
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Существо 'Птичья женщина' [Большая рыночная проститутка, одетая как мужской павлин] Хочешь полетать?
Майор Валериан У меня аллергия на перья.
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Сержант Лорелайн Это наша миссия — вот что не имеет смысла, сэр.
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Сержант Лорелайн [напуганному маленькому существу Мюль] Ладно, давай тебя осмотрю.
[качает головой]
Сержант Лорелайн Без паники, тигрёнок. Давай, не бойся. Я тебя вытяну.
[вынимает его]
Сержант Лорелайн Давай. Вау. У тебя просто невероятные глаза. Ладно, ты немного потрёпан, так что давай тебя хорошо подлечим, чтобы mojo вернулся. Звучит неплохо? Вперёд.
[кладёт его в прибор]
Сержант Лорелайн Немного высококлассного урана — и будешь как новый. Держись, тигрёнок.
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Майор Валериан [Лорелин - пилот] Тише, тише, тише... Спокойно, спокойно...
Сержант Лорелин Мы опаздываем.
Майор Валериан Лучше поздно, чем мёртвым.
Сержант Лорелин [отпускает органы управления] Хочешь за штурвал?
Майор Валериан [ухмыляется] Верни руку на джойстик. Женщина, верни руку на джойстик!
[она продолжает поддразнивать его]
Майор Валериан Лорелин, пожалуйста, верни руку на джойстик.
Сержант Лорелин Хватит уже жаловаться на моё вождение.
Майор Валериан Хорошо. Извини. Ты отличный пилот. Лучший пилот во всей вселенной.
Сержант Лорелин О, спасибо.
[рука снова на джойстике]
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Sergeant Laureline Ты хоть представляешь, куда мы едем?
Major Valerian Да, конечно. Ну, по-моему...
Sergeant Laureline Ты уверен или просто догадываешься?
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Defence Minister [когда Лорелин подходит в бикини и прозрачном парео] Пожалуйста, надень что-нибудь поуместнее.
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Sergeant Laureline Моё образование в Лиге Плюща научило меня держаться подальше от таких плохих парней, как ты.
Major Valerian Да ну, на рынке лучше меня не найдёшь. Чистая правда. Приглядись. Красавчик. Умный.
Sergeant Laureline Скромно.
Major Valerian Храбро.
Sergeant Laureline Смертельно.
Major Valerian Настойчиво.
Sergeant Laureian Упрямо.
Major Valerian Верно.
Sergeant Laureline Себе.
Major Valerian Да, и тебе, ты — мой партнёр.
Sergeant Laureline Да, не забывай об этом.
Major Valerian Почему бы тебе не подумать обо мне сердцем, а не головой?
Sergeant Laureline Я не хочу быть очередным именем в твоём списке побед, спасибо.
Major Valerian О чём ты говоришь? Каком списке?
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Сержант Лорелин [пытается освободить Валериана] Полагаю, если ты просил моей руки, тебе сначала стоит вернуть свою.
Майор Валериан Это значит да?
Сержант Лорелин Не двигайся!
🧡
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Major Valerian Всё в порядке?
Sergeant Laureline Да ты многое пропускаешь.
Major Valerian Не волнуйся. Скоро будем на пляже.
🧡
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Сержант Лорелин [про маленькое радужное существо] Он настоящий обаяшка. У тебя может появиться соперник.
Майор Валериан Конкуренция меня не пугает. Эй, я всё ещё жду твоего ответа. Знаю, иногда я бываю слишком самоуверен, но своё предложение я делаю всерьёз.
Сержант Лорелин Нам нужно выполнить миссию, майор. Ещё предстоит заняться засекреченной частью. Или твоя идеальная память опять подводит?
Алекс, бортовой компьютер Пристегнитесь.
Майор Валериан Знаешь что? Прямо сейчас я возьму десять дней отпуска и отвезу тебя на самый красивый пляж во Вселенной. Настоящий пляж, на этот раз.
[она слегка улыбается]
Майор Валериан Идеальное место... для медового месяца.
Алекс, бортовой компьютер Десять секунд.
Сержант Лорелин Медовый месяц после свадьбы. Ты это знаешь, да?
Майор Валериан Правда?
Сержант Лорелин Ага.
Алекс, бортовой компьютер Три, два, один...
Майор Валериан [бурный взлёт] Вау, Алекс, ты что творишь?
Алекс, бортовой компьютер Извиняюсь. Слишком много движения.
Сержант Лорелин [улыбаясь] Хочешь, я за рулём?
Майор Валериан [поднимает руку] Нет! Нет, нет, нет, спасибо.
🧡
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Сержант Лорелин [дразняще] Как насчёт того, чтобы ещё раз глянуть на памятку?
Майор Валериан Не помешает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Valerian Я совсем забыл, у меня к тебе вопрос.
Sergeant Laureline Говори.
[отбрасывает назад длинные волосы]
Sergeant Laureline Что?
Major Valerian Ты выйдешь за меня?
Sergeant Laureline [закатывает глаза, выдыхает, поворачивается обратно] Не смешно.
Major Valerian [тянет её назад] Лорелайн, я серьёзно.
[стонет]
Major Valerian Я обдумал то, что ты сказала раньше, и ты права. Мне нужно двигаться дальше и выше. Мне нужно решиться.
Sergeant Laureline Здесь? Прямо так?
Sergeant Laureline Да, почему бы и нет? Тут миллион всего. Уверена, мы найдём священника, который с радостью согласится.
🧡
👏
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Сержант Лорелайн [дрейфуем в космосе в лунном модуле шестидесятых] Ты понимаешь, где нас оставили?
Майор Валериан От нас две часы до отпуска. До ближайших сигналов бедствия.
Сержант Лорелайн Две часа?
Майор Валериан Да, два часа наедине со мной — вот это жесть.
Сержант Лорелайн [ухмыляется] Да ты шутишь. Это почти вечность.
🧡
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Сержант Лорелин Слушай, мы оба знаем, что ты — настоящий ловелас. Тогда почему ты теряешь интерес к девушке, как только завоюешь её сердце?
Майор Валериан Потому что я ищу идеальную женщину.
Сержант Лорелин Но ты даже не останавливаешься, чтобы взглянуть вокруг!
Майор Валериан Это не преступление.
[улыбается]
Сержант Лорелин Нет, это не преступление. Но признайся, ты боишься ответственности.
🧡
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