BubbleЯ наизусть знаю всего Шекспира, если хочешь. Стихи, может? Тебе нравятся стихи?
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Button ManПо милости Божьей...
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[первые слова]
Президент Федерации Мирового Государства[вещание в эфире]Межгалактическая космическая станция Альфа достигла критической массы на орбите. Её вес и размер теперь представляют серьёзную угрозу для планеты Земля. В великой мудрости Центральный Комитет решил использовать все доступные ресурсы, чтобы освободить станцию от земного притяжения. Новый курс установлен по течению Магеллана. Как великий исследователь Магеллан, станция Альфа отправится в неизведанное. Символ наших ценностей и знаний, она несёт послание мира и единства в самые дальние уголки вселенной. Наши мысли и молитвы с вами. Пусть удача и успех сопутствуют вам.
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BubbleМыть столы! Худший кошмар любого артиста! Никому не говори, ладно?
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Jolly the PimpПравила есть правила, и это место для любви, а не для войны.
Sergeant LaurelineЯ бы предпочла, чтобы ты отвёз меня куда-нибудь подальше от этой гигантской свалки!
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Командир Арун Филитт[отстаивая свои геноцидальные действия]Наш совет решил в первую очередь защищать граждан. Разве это не его обязанность? И моя. И твоя! Или ты предпочёл бы поставить под угрозу нашу экономику ради кучки...
Сержант ЛорелинВот в этом ты ошибаешься. Любовь сильнее всего, Валериан. Она ломает все правила и законы, и побеждает любую армию и правительство. Посмотри на неё. На секунду представь себя на её месте. Она потеряла всех своих людей и ребёнка, и готова простить. Это настоящая любовь. Это доверие, которое ты даришь другому. Я думала, могу стать этим для тебя. Но, видимо...