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Цитаты из фильма Целясь в Сократеса

Billy Bingham Это будет наш момент Давида и Голиафа.
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Tommy Они из-за чего там бунтуют, пап?
Arthur Ты не знаешь? А сам на чью-то сторону встал?
Tommy Нет!
Arthur «Наши»?
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Arthur Когда мамочка и я ссоримся, на чью сторону ты становишься?
Tommy Никого не выбираю. Просто телевизор громче включаю.
Tommy А если начнём друг в друга кирпичами кидаться?
Tommy Не глупи.
Arthur Может, ты и я, сынок.
Tommy Как вы с мамочкой миритесь?
Arthur Компромисс.
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Tommy Ты думаешь, для Северной Ирландии есть хоть какая-то надежда?
Irene «Есть надежда для Северной Ирландии?» Сегодня взорвали мясную лавку МакМарти. Лучшие, блин, мясники Белфаста. Позор какой-то. А ты спрашиваешь, есть ли надежда для Северной Ирландии.
Tommy Кто это сделал?
Irene Как ты думаешь?
Tommy Но почему?
Irene Бог знает, сынок. Может, им его колбаса не понравилась.
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Billy Bingham Сократ, может, и повалил правительство, но мы за последние двадцать лет прошли через бомбёжки, стрельбу, бунты, убийства и хаос — и выжили, а? Не думаешь, что он нас больше боится?
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Rebecca Bingham Я только что говорил с мамой по телефону. Она сказала, что по новостям прошёл сюжет — вся Ирландия на вашей стороне.
Billy Bingham Надеюсь, ты долго не болтала по телефону.
Rebecca Bingham Ну, я бы сказала, что стоит взять с собой голубя, дорогой. Только в приемной не смогла найти... Билл, разве не было бы здорово, если бы команда была смешанной? Католики и протестанты.
Billy Bingham Что ты предлагаешь? Выбирать игроков по религии? Я решаю по мастерству. Это футбольная команда, а не, чёрт побери, мирное соглашение.
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Wigsy [выходя из церкви в Мексике и видя, как команда Северной Ирландии входит внутрь]
Wigsy Парни! Это мы. Нет смысла отбиваться и пробиваться сквозь всех этих католиков. Мы с Спадом зажгли около тридцати свечей. Этого хватит на всю скамейку и всех.
Pat Jennings Честь вам, ребята.
Spud [потирая руки с игроками] Жутко. Мы с ним протестанты.
Pat Jennings Жаль это слышать.
Spud Спасибо, Пэт.
Wigsy Но Бог есть Бог, а свеча — свеча. Кто тут узнает, какой ты религии? Хотя дома для нас всё будет кончено, без вопросов.
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[разговор по телефону]
Jim Cambell Ты в команде. Ты в команде на Мексиканский турнир.
David Campbell Что? Но объявление же только завтра.
Jim Cambell Да, знаешь это место — дырявее Титаника.
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David Campbell Конечно, Бингэм меня даже не знает. Мы с ним никогда не встречались.
Jim Cambell Да, но он видел, как ты играешь. Может, он думает, что пора влить свежую кровь. А может, ему просто нужен ещё один католик.
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David Campbell Ты помнишь, как мы пролезали через ограду, чтобы поиграть на территории?
Jim Cambell Ага, не каждый профи может сказать, что тренировался на территории дурдома.
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Jackie Fullerton [по ТВ] Им мешает величайший капитан всех времён. Один был низкий, полный и знаменит своей уродливостью, другой — красивый и высокий. Один бродил в грязной рясе и сандалиях, другой сияет на солнце в жёлтой футболке Бразилии. Оба зовутся Сократес. Оба — философы.
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Billy Bingham Выйдите на поле и играйте от всей души. Сделайте это ради своей страны. Сделайте это в честь дня рождения большого Пэта. Мы можем это сделать. Мы можем принести радость на улицы Северной Ирландии. Сделаем это — и вы станете легендами на всю жизнь.
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Jackie Fullerton Если Испания проиграет, а наши выиграют, мы в пролёте. Если только Алжир не обыграет Испанию с разницей в больше голов, чем мы выиграем у Бразилии.
Albert kirk При условии, что мы выиграем у Бразилии?
Jackie Fullerton Альберт, с таким отношением любой подумает, что ты англичанин.
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[Первые слова]
Billy Bingham Девяносто минут, господа, девяносто минут, чтобы войти в историю.
🧡
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