Jim CambellДа, знаешь это место — дырявее Титаника.
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David CampbellКонечно, Бингэм меня даже не знает. Мы с ним никогда не встречались.
Jim CambellДа, но он видел, как ты играешь. Может, он думает, что пора влить свежую кровь. А может, ему просто нужен ещё один католик.
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David CampbellТы помнишь, как мы пролезали через ограду, чтобы поиграть на территории?
Jim CambellАга, не каждый профи может сказать, что тренировался на территории дурдома.
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Jackie Fullerton[по ТВ]Им мешает величайший капитан всех времён. Один был низкий, полный и знаменит своей уродливостью, другой — красивый и высокий. Один бродил в грязной рясе и сандалиях, другой сияет на солнце в жёлтой футболке Бразилии. Оба зовутся Сократес. Оба — философы.
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Billy BinghamВыйдите на поле и играйте от всей души. Сделайте это ради своей страны. Сделайте это в честь дня рождения большого Пэта. Мы можем это сделать. Мы можем принести радость на улицы Северной Ирландии. Сделаем это — и вы станете легендами на всю жизнь.
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Jackie FullertonЕсли Испания проиграет, а наши выиграют, мы в пролёте. Если только Алжир не обыграет Испанию с разницей в больше голов, чем мы выиграем у Бразилии.
Albert kirkПри условии, что мы выиграем у Бразилии?