Rebecca Bingham Я только что говорил с мамой по телефону. Она сказала, что по новостям прошёл сюжет — вся Ирландия на вашей стороне.

Billy Bingham Надеюсь, ты долго не болтала по телефону.

Rebecca Bingham Ну, я бы сказала, что стоит взять с собой голубя, дорогой. Только в приемной не смогла найти... Билл, разве не было бы здорово, если бы команда была смешанной? Католики и протестанты.