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Целясь в Сократеса
Целясь в Сократеса, 2014: актеры и роли
Shooting for Socrates
Целясь в Сократеса
2014 / Великобритания
5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Целясь в Сократеса, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Эрскин
James Erskine
В ролях
Арт Паркинсон
Art Parkinson
Нико Мираллегро
Nico Mirallegro
Джон Ханна
John Hannah
Ричард Дормер
Richard Dormer
Брона Галлахер
Bronagh Gallagher
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Barry Ward
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Переводчик
Рецензия
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