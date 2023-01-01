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Целясь в Сократеса
Киноафиша Фильмы Целясь в Сократеса Целясь в Сократеса, 2014: актеры и роли
Shooting for Socrates Целясь в Сократеса 2014 / Великобритания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Целясь в Сократеса, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Эрскин James Erskine
В ролях
Арт Паркинсон Арт Паркинсон Art Parkinson Нико Мираллегро Нико Мираллегро Nico Mirallegro Джон Ханна Джон Ханна John Hannah Ричард Дормер Ричард Дормер Richard Dormer Брона Галлахер Брона Галлахер Bronagh Gallagher Бэрри Уорд Бэрри Уорд Barry Ward Конлет Хилл Конлет Хилл Conleth Hill
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Переводчик
Переводчик
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