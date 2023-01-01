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Северный Соул
Киноафиша Фильмы Северный Соул Награды и номинации фильма Северный Соул
Nothern Soul Северный Соул 2014 / Великобритания
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Северный Соул

Вся информация о фильме
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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