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Постер мультфильма ХIII Мультивидение 2015
Киноафиша Фильмы ХIII Мультивидение 2015

ХIII Мультивидение 2015

, 2015
анимация / 18+
Постер мультфильма ХIII Мультивидение 2015

О фильме

Программа:

«Ныряльщица» (реж. Лианг Хуанг/Maнсуред Камари/ Франция/2015/3’33) Япония 50-х.
Молодая американка со своим мужем и группой приятелей приезжает на экскурсию в приморскую деревню. Красота этих мест побуждает ее отделиться от группы. На берегу моря она встречает молоденькую ныряльщицу за жемчугом…

Hard & Soft (реж. Андрей Бахурин/Россия/2015/2’27)
Только чистое действие! Все начинается, когда выключают свет. Анимационный фильм без картинки и без музыки.

«Том и пип-шоу» (реж.Чуан-Хуи/Tайвань/2015/8’30)
Том - окулист. Он доволен своей степенной жизнью, обожает работу и никогда не устает. У него - дар: с помощью особого глазного инструмента он может заглянуть глубоко в сердце человека. Ему безумно нравится его новая соседка Энн, настолько, что доктор начинает фантазировать...

«Вотэтопорно!» (реж.Морис Ювелин/ Франция/2014/2’17)
Сериал «Вотэтокадр!». Роко - король порно. Его цель - золотой «бит». С препятствиями на своем пути он расправляется, как настоящий мужик. В конце, как подобает классике жанра, нас ждет феерическое совокупление.

«Сдвиг» (реж. Mария Сесилия Пуглеси/ Ийюн Лиу/ США/Испания/2015/5’24)
История о самопознании. Две женщины - одна живет в городе, другая - в лесу. Их знакомство перевернуло жизнь городской барышни и заставило осознать себя заново. «Кики с Монпарнаса» (реж. Амели Харролт/ Франция/ 2013/ 14’27) Кики с Монпарнаса была музой большинства художников-авангардистов начала XX века. Она - одна из заметных фигур периода расцвета так называемого «монпарнаского круга», из обычной модели превратившаяся в Королеву Ночи, художницу, карикатуристку, писательницу и певицу кабаре.

«Зеркало ума» (реж. Сенгкхи Ким/Корея/2014/2’04)
Если заглянуть в голову женщины, можно увидеть, как она, балансируя на натянутом канате, расправляется со своими стереотипами и комплексами, убеждаясь, что каждый ее «недостаток» делает ее неповторимой.«Грешницы» (реж. Геландо Инфузо/Бельгия/2014/17’03) Три истории трех разных женщин, живущих в совершенно разное время, но почему-то мучившихся одинаково сильно.

«Исповедь» (реж. Филипп Каррон/Франция/ 2014/2’17)
Мужчина откровенно рассказывает о своей бурной молодости, увлечении женщинами, наркотиками и алкоголем, бандитских разборках, но под конец исповеди оказывается, что автор – довольно известная в мире персона.

«Путешествие Лимбо-Лимбо» (реж. Крейф/Борбала Зетени/ Франция/Венгрия/2014/15’49)
Не выдержав, мужчины покинули женщин, сели в автобус и решили искать счастье подальше. Но женщины последовали за ними и, прибыв на далекий остров, где мужчины жили дикарями, они, забыв все условности, начали за сильным полом настоящую охоту.

«Как кролик» (реж. Aлексис Магод/Солин Бежу/ Франция/ 2014/5’22)
Казалось бы - банальная история любви, только она – змея, её муж – кабан, а сосед, ну, сами понимаете кто.

«Потребности Ивана» (реж. Мануэла Луенбергер/Швейцария/ 2015/6’20)
Иван целый день его месит тесто, даже не задумываясь, какой прекрасный хлеб впоследствии сделает из него пекарь. Все меняет ситуация, когда на глаза Ивану попадается впечатляющая грудь Альвы…

Программа короткометражек "Любовь как космос":

«Мужчина Познакомится»/ M seeking W (реж. Марина Мошкова/France/11’53)
Романтическая история в мире оживших картин. Художник страдает от творческого кризиса. Чтобы найти свою музу, он обращается в бюро знакомств.

«Вот это любовь!»/ Bigromance (реж.Maurice Huvelin/France/2014/2’17)
На борту карманного «ТитаникаЙ красавчик Джек пересекает Атлантику, чтобы встретиться со своей Мэрилин. По дороге он не оставляет без внимания и других прекрасных кокеток. И при встрече с единственной огни финального поцелуя испепелят влюбленных до смерти.

«Рай для художника»/Kikos paradise (реж. Paco Gisbert/Spain/2015/9’34)
Кико – волшебник и может с помощью волшебного карандаша оживлять свои творения. Однажды, самолет, на котором Кико летел вместе со своими ожившими плюшевыми медведями, потерпел крушение. Остался только один медведь - Боро. Все 20 лет, что они пробыли на затерянном острове, слеповатый волшебник надеялся, что Боро найдет его карандаш, и они смогут оживить супругу Кико. Но, когда карандаш, наконец, нашелся, волшебник осознал, что пара нужна не ему, а Боро.

«Прыжок в воду»/Taking the Plunge (реж. Тhaddaeus Andreades/Nicholas Manfredi/Elizabeth Ku-Herrero/Marie Raoult/USA/2015/6’43)
Когда предложение руки и сердца, которое ты задумал, не срабатывает, ничего не остается, как броситься в омут, чтобы оттуда попытаться спасти свои планы на будущее.

«Чабан»/ Choban (реж. Matija Pisačić/Croatia/2014/ 18’20)
Злоумышленники выкрали собаку Лайку у хозяина и запустили её в космос. Чабан отправляется на поиски.

«Птенец-оголец?»/ Dirdy Birdy Redux (реж. John R. Dilworth/USA/2014/8’03)
История о том, как не дружат кошка и птичка.

«Признаки измены»/ It Says (реж. Pei-Yu Yu/ Taiwan/2015/ 4’32)
Цай заводит тайное знакомство с леопардихой. Но его жена стала замечать неладное…

«Леонардо»/Leonard (реж. Félix Hazeaux/Edward Noonan/Thomas Nitsche/Franc Pina/Raphaëlle Plantier/France/ 2014/6’09)
Молодой Леонардо Да Винчи изобретает машину времени и оказывается в доисторических временах.

«Меж временами»/Between Times (реж. Ru Kuwahata/Max Porter/USA/Netherlands/ 2014/14’22)
Это сказка об относительности времени, которое никогда не идет ровно, о хлебных ломтиках толщиной в секунду и то том, что у влюбленных все получится!

«Космическая любовь»/ Cosmic Love (реж. Corentin Charron/Lise Corriol/Manon Marsal/Simon Popot/Aurelien Revelli/France /2014 /7′)
Неожиданное прибытие космического корабля нарушает покой загадочных обитателей неизвестной планеты.

«Из баллончика»/Canned (реж. Tanya Zaman/USA/2015/3’03)
Уличный художник пишет прекрасную картину на стене здания, но внезапно нагрянувшая полиция, обвиняет его в вандализме. Художнику ничего не остается, как бежать прочь через фавелы Рио де Жанейро. Но его творение неожиданно оживает и спасает своего творца.

«Воздушная почта»/Air mail (реж. Isabelle Favez/ Switzerland/France/2015/6’07)
Девушка влюбляется в известного боксера, но шансов с ним познакомиться с ним у неё ровным счетом нет никаких. И только почтовые голуби исполнят ее мечту.

Детали мультфильма

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015

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