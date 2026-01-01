Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Эта проклятая покорность
Эта проклятая покорность
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
драма
О фильме
Фильм стал первой экранизацией литературной классики в литовском кино и одновременно первым обращением к отдаленной исторической эпохе. История поруганной любви деревенского скрипача Миколюкаса к красавице Северии.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1970
Режиссер
Альгирдас Дауса
В ролях
Юозас Будрайтис
Дануте Криштопайтите
Балис Браткаускас
Витаутас Эйдукайтис
Геновайте Толкуте-Габренене
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Эта проклятая покорность
3.7
Сладкое прощание Веры
(2015)
7.3
Безумная Лори
(1991)
7.5
Антон
(2019)
5.2
Грех
(2007)
6.1
Наша дача
(1990)
6.2
Карусель
(1983)
7.2
Опасный возраст
(1981)
7.3
Чувства
(1968)
7.2
Звезда
(2014)
7.8
Подранки
(1977)
7.1
Король Лир
(1970)
7.4
Никто не хотел умирать
(1965)
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667