Постер фильма Эта проклятая покорность
1 постер
Киноафиша Фильмы Эта проклятая покорность

Эта проклятая покорность

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм стал первой экранизацией литературной классики в литовском кино и одновременно первым обращением к отдаленной исторической эпохе. История поруганной любви деревенского скрипача Миколюкаса к красавице Северии.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1970
Режиссер
Альгирдас Дауса
В ролях
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Дануте Криштопайтите
Балис Браткаускас
Витаутас Эйдукайтис
Геновайте Толкуте-Габренене
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
