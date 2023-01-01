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Военная книга
Киноафиша Фильмы Военная книга Военная книга, 2014: актеры и роли
War Book Военная книга 2014 / Великобритания
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Военная книга, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Харпер Том Харпер Tom Harper
В ролях
Фиби Фокс Фиби Фокс Phoebe Fox Бен Чаплин Бен Чаплин Ben Chaplin Софи Оконедо Софи Оконедо Sophie Okonedo Шон Эванс Shaun Evans Керри Фокс Керри Фокс Kerry Fox Нэйтан Стюарт-Джарретт Нэйтан Стюарт-Джарретт Nathan Stewart-Jarrett
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