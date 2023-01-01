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Военная книга
Военная книга, 2014: актеры и роли
War Book
Военная книга
2014 / Великобритания
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Военная книга, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Харпер
Tom Harper
В ролях
Фиби Фокс
Phoebe Fox
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Софи Оконедо
Sophie Okonedo
Шон Эванс
Shaun Evans
Керри Фокс
Kerry Fox
Нэйтан Стюарт-Джарретт
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