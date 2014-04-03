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Киноафиша Фильмы Евгеника. Искусственный отбор

Евгеника. Искусственный отбор

Eugéniové 18+
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О фильме

Воодушевление научным прогрессом, вера в то, что наука способна дать окончательные, ультимативно-объективные ответы на человеческие вопросы, приводили в XX веке к чудовищным гуманитарным последствиям: от российской социалистической революции — до нацистских лагерей смерти, от трагедии на Ипре — до бомбардировки Хиросимы и холодной войны. Авторы чешского фильма обращаются к самому страшному примеру — евгенике, псевдонаучной теории о возможности улучшить человеческую расу с помощью селекции, которая считалась биологической основой национал-социализма, но была вплоть до окончания Второй мировой войны признана и популярна далеко не только в нацистской Германии. Холодная убедительность цифр и графиков, в неоспоримость которых оказалось так легко поверить, — главный монстр этого невыдуманного фильма ужасов. Сложно представить лучшее напоминание, как опасна любая слепая вера — даже если это вера в науку.
Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 апреля 2014
Дата выхода
3 апреля 2014 Чехия
Производство Endorfilm, Ceská Televize
Другие названия
Eugéniové, Eugenic Minds, Eugenika w praktyce
Режиссер
Павел Штингль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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