Воодушевление научным прогрессом, вера в то, что наука способна дать окончательные, ультимативно-объективные ответы на человеческие вопросы, приводили в XX веке к чудовищным гуманитарным последствиям: от российской социалистической революции — до нацистских лагерей смерти, от трагедии на Ипре — до бомбардировки Хиросимы и холодной войны. Авторы чешского фильма обращаются к самому страшному примеру — евгенике, псевдонаучной теории о возможности улучшить человеческую расу с помощью селекции, которая считалась биологической основой национал-социализма, но была вплоть до окончания Второй мировой войны признана и популярна далеко не только в нацистской Германии. Холодная убедительность цифр и графиков, в неоспоримость которых оказалось так легко поверить, — главный монстр этого невыдуманного фильма ужасов. Сложно представить лучшее напоминание, как опасна любая слепая вера — даже если это вера в науку.

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